Continúa el corte de ruta y la toma de escuela en Pozo Azul en pedido por continuidad de la obra de nuevo edificio

jueves 21 de septiembre de 2023 | 10:00hs.

Indignados los padres de alumnos que asisten a la escuela 876 de paraje Juanita, Pozo Azul, iniciaron el tercer día de corte de ruta y toma de la escuela, preocupados por las malas condiciones en las que reciben las clases sus hijos. Piden que funcionarios y autoridades resuelvan la falta de pago a la empresa que comenzó la obra del tan necesario nuevo edificio escolar en marzo de este año y ahora decidió parar la construcción.

Para los padres resulta vergonzoso tener que llegar a esta instancia para que sus hijos tengan un espacio con las condiciones básicas donde ir a clases. Pese al malestar que les genera esta situación no bajan los brazos y mantienen firme la decisión de no levantar la medida, hasta tanto las respuestas sean concretas.

Durante estos días, no han recibido respuestas por parte de la USCEPP, encargada de coordinar la ejecución de la obra del nuevo edificio escolar financiada por el Ministerio de Educación de Nación que comenzó a construirse, pero por falta de pago la empresa decidió suspender los trabajos y retirar los materiales de construcción del lugar. Sí estuvo presente el intendente Edgar Gónzalez y la supervisora, pero no hubo acuerdos.

Los padres no cesan en la lucha porque se trata de una escuela rancho, cuya construcción original de madera se caía a pedazos, por lo que, de forma provisoria, edificaron un espacio para resguardar la integridad, tanto de los alumnos como docentes a la espera de la nueva infraestructura. Ante la llegada del calor, muestran inquietud ya que el espacio en cuestión no es apropiado, no cuenta con ventilación y resulta muy pequeño para la matricula.

Sobre la falta de respuestas ante un servicio que debería estar entre las prioridades del estado, en diálogo con El Territorio, el grupo de padres expresó "Sentimos vergüenza por los gobernantes que tenemos que no dan importancia a la educación viendo que nosotros tenemos que dejar nuestras actividades para luchar. Nos sentimos indignados de tener que salir a la ruta cuando deberían ver la forma de que se construya cuanto antes la escuela, sin embargo, tenemos nosotros que estar acá"

El grupo apuntó contra algunas declaraciones de los mandatarios cuando hacen referencia a la educación "Muchas veces escuchamos a los gobernantes decir que en Misiones no existen escuelas ranchos, eso porque no salen a recorrer, nuestra escuela se caía a pedazos, tuvimos que tumbar y levantar nuevas paredes para que no se caiga sobre nuestros hijos. No es un capricho es una necesidad urgente" concordaron.

Para lograr el nuevo edificio escolar, el año pasado en septiembre, también debieron salir a la ruta. Cabe mencionar que antes de dicha medida buscaron respuestas por todas las vías administrativas sin lograr respuestas.

Los padres cortan de manera total la ruta provincial 17 en Pozo Azul, paraje Juanita kilómetro 95, liberan el tránsito cada hora.