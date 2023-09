lunes 18 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Por Ramón Claudio Chávez Exjuez federal

En las historias de los pueblos siempre encontramos momentos de festejos, esos que trasmiten sus tradiciones, sus valores, estrechan vínculos y proyectos colectivos.



En Apóstoles se realizaba una Peña Folclórica los días viernes en el Salón Parroquial. Los músicos populares. Conjuntos hacían conocer su música con un auditorio casi completo, acompañado por el fuerte “Sapucay” del polaco Piriríco.



Los artistas del pueblo y de la región debían esforzarse para que su canto se extendiera en el amplio salón. Nadie vivía de la música, pero eso no importaba.



Entre ellos se encontraban “Los Errantes” y muchos más, que para no incurrir en omisiones involuntarias no los nombramos ahora; pero todos eran los dueños del espectáculo.



El grupo folclórico inicialmente estaba integrado por Cacholo Ortiz, Mario Ortiz, Antonio Martínez y Lito Barrios. Barrios era maestro, se fue a ejercer la profesión al interior de Misiones y lo reemplazó Mingo Biondi; también se va Martínez e ingresa Pascual Giménez.



De charlas mantenidas con Pascual Giménez y Cacholo Ortiz nos enteramos de una parte del recorrido del grupo y la dificultad de coordinar los ensayos, ninguno poseía mayores recursos y debían trabajar para su subsistencia. Pascual nos contó que aprendió a tocar con Rodolfo Mazur de “Los Halcones”, esto le permitió actuar acompañando a grandes artistas e integrar varios conjuntos. Cacholo destacaba el esfuerzo que hacían para actuar en distintos escenarios, difundir el folclore e intentar grabar un disco. Cerca del año 1990 la aparición del CD le brindó la posibilidad de hacerlo.



En ese tiempo también se estaba gestando la Fiesta Nacional de la Yerba Mate, que primeramente se llamó Festival de la Confraternidad y la fiesta se realizaba en el patio del edificio municipal.



Mientras, se construía el actual predio de la Expo-Yerba el festival artístico se hacía en el complejo deportivo de la Escuela de Comercio.



La fiesta tiene mucha raigambre popular ya que fue creada para rendir homenaje a los tareferos, molineros y empresarios del producto madre de la provincia. Es común la presencia del público en la fiesta a la que considera suya.



El festival ha recibido a muchísimos artistas de renombre del folclore nacional, como de la denominada música moderna. Para permitir el acceso de todas las personas se habilitaba un día con entrada gratis. Se llamaba la “Noche del Tarefero” y actuaban los artistas regionales.



Creemos que fue en el año 1979 cuando la comisión organizadora, el gobierno municipal y provincial decidieron contratar a Julio Márbiz para conducir el festival con la presencia de los famosos artistas que frecuentaban el Festival Nacional del Folclore que todos los años se realiza en Cosquín. También Silvio Soldán con los “Grandes Valores del Tango”.



Apóstoles estaba convulsionada ante la presencia de tantos artistas que recorrían la ciudad y se saludaban con la gente. Márbiz abría el espectáculo con la famosa frase del Festival de Cosquín:



_ ¡Aquííííí Apóstoles Capital Nacional de la Yerba Mate! _



Para luego dar lugar a la actuación de Los Chalchaleros, Ramona Galarza, Los Fronterizos, Ariel Ramírez, Antonio Tarragó Ros, Los de Salta, El Soldado Chamamé, Horacio Guarany, Los Cantores del Alba, Chango Nieto, Luis Landriscina, Jorge Cafrune, Los Tucu Tucu, Los Indios Tacunau



y Jaime Torres, entre otros.



La fiesta tuvo repercusión nacional, la calidad de los intérpretes hizo que el acceso fuese más caro; toda la organización del show quedó en manos del célebre presentador.



Márbiz omitió la” Noche del Tarefero” y el acceso libre para presenciar la actuación de los artistas regionales. Esto generó una protesta de los músicos contratados casi siempre por bajos cachet y el acompañamiento de un sector de la población que se autoconvocó en la zona de la plaza para estar con los músicos regionales y escuchar sus interpretaciones en un minifestival popular.



En la siguiente edición del festival se volvió al esquema anterior y los músicos de la zona fueron nuevamente contratados. Los Errantes actuaron el día sábado.



Esa noche el predio del complejo deportivo de la Escuela de Comercio estaba colmado de público, de Apóstoles, zonas aledañas y de Posadas. Los hermanos Ortiz, Mingo Biondi y Pascual Giménez subieron al escenario impecablemente vestidos, traje blanco, saco cruzado, pantalón palazo y camisa fucsia; para interpretar las dos canciones que le asignaron. La primera pasó sin pena ni gloria, la segunda era “Ay Muchacha Flor Temprana” con coro y juego de voces. Los espectadores comenzaron aplaudiendo en forma tibia, para terminar en una ovación con el pedido de otra-otra.



Los Errantes decidieron repetir la balada romántica:



– ¡Ay muchacha flor temprana! Yo no sé tu nombre, te llamé gitana. Desde la vez primera que te vi, miré tus ojos y una voz lejana. me dijo tu secreto para mí-



Tuvieron su noche de gloria y el reconocimiento del público.



Nos quedamos pensando en el valor de la fiesta, llena de tantas contradicciones; la cultura no debe ser elitista, no se trata solamente de una academia de bellas artes.



Igualmente creemos que no debemos conformarnos con lo pequeño. La fiesta de Márbiz hizo trascender a la Fiesta Nacional de la Yerba Mate, para ser hoy uno de los festivales más importantes del país.



El trabajo responsable de los organizadores debe ser inclusivo, mostrar los artistas consagrados, pero también a los de acá, los juglares del pago que ganan poco y se esfuerzan mucho.