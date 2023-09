Se vislumbra un escenario de balotaje

domingo 17 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

A un mes de las elecciones del 22 de octubre, 35 días para ser exactos, y con el inicio hoy de la campaña en los medios, recientes encuestas sitúan al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y al aspirante de Unión por la Patria, Sergio Massa, como los dos candidatos más votados. Un estudio de opinión de CEOP Latam, realizado entre el 22 al 30 de agosto de 2023, determinó que Milei obtendría un 34,2% y Massa un 30,6%, que de ser así desplazaría del balotaje a la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, que en la foto del momento obtendría un 24,8%. De mantenerse en estos números, serían Milei y Massa los dos candidatos más votados y, por lo tanto, serían parte de la segunda vuelta a realizarse el 19 de noviembre. Como se sabe, para evitar un balotaje, quien gane en las generales de octubre deberá superar el 45% u obtener por lo menos 40% y más de un 10% de diferencia por sobre el segundo. Este es un escenario que por las proyecciones de las últimas mediciones no se daría. Al contrario, asoma por ahora la posibilidad de una segunda vuelta.

Al mostrarse más involucrado en la campaña, según concluye el analista político Raúl Timerman, Massa está consiguiendo más apoyo del electorado. Indicó que está con 30 puntos, Milei 34 y Bullrich con 26, por lo que -primero- se confirmaría un escenario de balotaje. De ser así, la presidencia se terminaría resolviendo en noviembre. Volviendo a la encuesta citada previamente, concluye que el factor que predomina es la incertidumbre al momento en que se emitiría el voto a favor de quien gobernará hasta 2027. Esa sensación deja en segundo lugar a la esperanza, con la cual siempre se caracterizó ir a definir a un nuevo gobernante, pero también persisten en tercer y cuarto lugar sentimientos como bronca y hasta miedo por el futuro. Es que Milei, quien mejor mide y cuenta con mejor imagen, infunde esa sensación de temor en quienes no lo eligen sobre cómo encararía el gobierno de ganar las elecciones.

Las tendencias de una posible segunda vuelta entre Milei y Massa también las refleja la reciente encuesta de la consultora Analogía, realizada entre el 3 y 5 septiembre, que da cuenta de que el economista Milei promediaría en un 31,1%, Massa 28,1% de intención de voto y Bullrich, el 21,2%. Pero también el nivel de indecisos se elevó en las últimas semanas tras pasar del 9,9% al 11,4%, porcentajes que son muy importantes para definir las posiciones de los postulantes a la presidencia. Lo cierto es que parte de las elecciones de octubre la terminarán definiendo los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, con gran incidencia electoral y cuyo motor de votos es Axel Kicillof que, de mantenerse tal tendencia, conseguiría la reelección por la división del voto opositor.

En dicho territorio indagaron dos consultoras, una es Circuitos y la otra Proyección. La primera da cuenta de que en territorio bonaerense quien conseguiría la victoria sería Massa, algo que también pasó en agosto con un voto fuerte en el Conurbano bonaerense, mientras que allí Bullrich quedaría segunda y en tercer lugar Milei. La consultora Proyección también destaca que Kicillof aparece como favorito a retener el territorio bonaerense y que aportaría gran caudal de votos a Massa, que en ese territorio podría dejar segundo a Milei, quien tiene la base de sustento en el interior, donde consiguió apoyo en más de la mitad de las provincias.

Pero el estudio que más llamó la atención fue la del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA publicada el 8 de septiembre, que elaboró el mapa de migración de votos con respecto a lo cosechado en las paso. Se observa claramente que tanto Milei como Massa -incluidos los sufragios de Grabois- retienen la mayoría de los votos. La mayor fuga se da en los votantes de Juntos por el Cambio que se van en mayor medida al libertario y de los votos de Larreta también pesca el candidato de Unión por la Patria. Para esta encuesta la intención de voto a presidente, teniendo en cuenta los votos válidos, es liderada por Milei con el 37,3%, lo sigue Massa 32,4% y tercera Bullrich con el 26,3%.

Todas las encuestas conocidas recientemente comparten las mismas tendencias, por ello el exgurú de cambiemos, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, lanzó una bomba para su espacio al señalar que seguramente Bullrich quede tercera. Agregó que el espacio esta envejecido y no genera conversación entre los argentinos, como lo logran Milei y Massa.

La pelea Milei versus Bullrich

Entre Bullrich y Milei se terminó aquella cierta simpatía que se tenían previo a los resultados de las Paso. Ahora que uno intenta ser más duro que el otro, para mantener o recuperar votos, se cruzaron municiones de grueso calibre para intentar llegar a la Casa Rosada.

El libertario la acusó de tirar bombas en los 70, en referencia a lo que hizo en su juventud la candidata del PRO, quien le reconoció a Milei que tuvo una etapa violenta, pero que fue cuando era joven, por lo tanto, considera que es una etapa superada. En cambio, ella acusó que ahora es el economista el que practica la violencia como forma de acción política, para luego repasar sus recientes acusaciones verbales contra quienes piensan distinto.

Está claro que a JxC la incorporación del economista Carlos Melconian no le movió la aguja, menos aún los intelectuales con la revolución del ser humano integral, por lo tanto, la candidata está obligada a polemizar con Milei para no perder más votos. Comparten la misma pecera, por eso la preocupación de Unión por la Patria es que Patricia Bullrich no se desinfle más y con ello impedir que gane en primera vuelta el candidato de La Libertad Avanza.

Las medidas de Massa

La eliminación del IVA, como se conoce de manera habitual al Impuesto al Valor Agregado, fue un caballito de batalla al que se subieron como promesa de campaña los principales candidatos a presidente y hasta quienes ocuparon la Casa Rosada.

Con 50 años de vigencia en el país, el IVA tuvo diversos vaivenes. En agosto del 2019, Mauricio Macri, tras la derrota en las primarias ante Alberto Fernández, prometió eliminar el IVA de catorce productos para amortiguar el impacto de la devaluación del 25%. Por entonces, el también candidato a presidente Daniel Scioli prometía tomar igual medida.

En el caso de Macri, fue una medida que había anunciado en campaña en 2015, pero recién tras la derrota en las Paso del 2019 volvió a hablar de una quita a catorce alimentos. Sergio Massa desde el 2017 ya mencionaba la intención de avanzar en la eliminación del IVA. De hecho, ya desde la banca en el Congreso presentó un proyecto para eliminar ese impuesto a los alimentos. Por eso, la ley 20.621 en 50 años de vigencia tuvo modificaciones -luego también Alberto Fernández terminó incluyendo en su plataforma electoral-, aunque nadie avanzó en una real quita como lo terminó haciendo Massa esta semana.

Está claro, como lo reconoció el candidato a presidente, que se tomó tal medida para compensar la suba de precios de los alimentos, como reflejó el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec) al publicar las cifras de la inflación, que alcanzó en agosto un 12,4% de aumento de precios en ese mes.

Otra quita

A su vez, para que los argentinos recuperen poder adquisitivo, dos días antes, el lunes Massa también anunció -en una semana muy activa- la eliminación del Impuesto a las Ganancias para un total de 800 mil trabajadores y jubilados.

Para que la medida se transforme en ley, elevó el proyecto al Congreso Nacional, sobre lo cual la oposición, fundamentalmente desde Juntos para el Cambio, amenazó no dar quórum y eventualmente rechazar la iniciativa.

De esta manera, con el anuncio del ministro de Economía sólo pagarán desde ahora Impuesto a las Ganancias aquellos con ingresos superiores a 15 salarios mínimos es decir se eleva a $1.770.000 o los que tienen puestos calificados como gerencias, subgerencias, entre otros. Hasta ahora y desde septiembre de este año, pagaban impuesto los trabajadores que ganaban por encima de los 700 mil pesos.

Massa consideró que son medidas progresivas tomadas en materia impositiva al sumar otros anuncios dados a conocer en la semana, como los incentivos fiscales para las pymes para que tomen empleados, y la quita de retenciones a las economías regionales.

La llegada del candidato a Misiones

Para hoy está previsto el arribo de Massa a Misiones, quien desarrollará mañana, entre otras actividades, la entrega de viviendas y dar a conocer los alcances del programa Insertar, para generar empleo en actividades vinculadas a la economía del conocimiento y se esperan concrete otros anuncios. En cuanto a lo electoral lo más probable es que repita las cenas políticas con el poder local, como lo viene haciendo en Tucumán y La Rioja. El candidato llega una noche antes para juntarse con las autoridades más importantes de la provincia, a fin de repasar las acciones y afilar en forma conjunta la campaña y al otro día, domina la agenda institucional del ministro, colando alguna actividad política.

Defensa de ambiente y alimentos saludables

La política ambiental y de conservación tuvo esta semana tres escenarios, una internacional, otra nacional y la última provincial.

La primera tuvo que ver con la presentación realizada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, que mostró desde Madrid, España, lo que está haciendo Misiones en materia de conservación, protección de bosques y la búsqueda de una agricultura más amigable con el ambiente. Fue en el marco de una convocatoria realizada por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Representó la convocatoria anual, para impulsar una nueva agenda de inversiones de la Unión Europea (UE) en la región, centrada en la transición verde, la transformación digital y el desarrollo humano.

En el primer conversatorio participó Herrera Ahuad, en el panel denominado ‘Hoja de ruta Unión Europea-América Latina y el Caribe en la colaboración para el clima y la sostenibilidad’. El mandatario recordó ante una audiencia mundial que Misiones es un pulmón verde, al conservar el 52% de la biodiversidad de la República Argentina, invertir en investigación para la preservación de las especies y encaminarse hacia una producción más saludable eliminando progresivamente productos químicos en las plantaciones. Ahora comienza a dar los primeros frutos, como la primera producción orgánica del Centro de Producción y Validación de Tecnologías Hortícolas de San Vicente.

Se trata de la primera experiencia de producción de tomate a gran escala y con biotecnología que garantiza alimentos saludables y orgánicos. En total fueron 30 toneladas de tomates con estas características, que llegaron para su comercialización en el Mercado Central de Misiones.

Desde la Provincia se destacó que es el primer paso de producción a escala y que seguirán en igual sentido con otros emprendimientos privados de yerba, té, miel y otros alimentos orgánicos.

Recurso en la Corte

En cuanto a la ley de prohibición progresiva de uso del glifosato en vigencia en Misiones, esta semana se concretó el recurso judicial que habían anunciado unas semanas atrás, parte de entidades nacionales hasta la Corte Suprema de Justicia, a la que recurrieron para dejar sin efecto la ley y que se rechace la prohibición del uso del glifosato en las plantaciones de Misiones.

Es lo que pidió a los jueces de la Corte la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (Ceea), con el respaldo de la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro).

En turno de los jóvenes en la Legislatura

La sesión del último jueves de la Legislatura provincial, tuvo la particular algarabía y alegría de los jóvenes al ser protagonistas del lanzamiento del Parlamento Estudiantil, a realizarse el 27 y 28 de septiembre.

Fue el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, quien destacó los proyectos de los jóvenes luego cristalizados en iniciativas como la Escuela de Robótica, el Silicon y la secundaria de Innovación. Por ello, ponderó que los jóvenes son el motor de cambio de la sociedad misionera para resaltar en tal contexto que es la sesión más importante de todas las sesiones del Parlamento Misionero. También se valoró la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio, que en anteriores sesiones juveniles estuvieron ausentes.

La nueva edición tiene como lema ‘Sembrando un futuro sustentable en la nueva Misiones a través de la integración armónica de la agroecología, la agricultura orgánica, el turismo, la gastronomía, el trabajo joven, la educación disruptiva y la promoción de la economía del conocimiento, en una sinfonía transformadora’.

En ese contexto Rovira destacó que Misiones es ejemplo de producción sana, orgánica, de emprendedurismo y de innovación.

Ello para destacar también que los jóvenes serán quienes marquen el camino a seguir en las elecciones de octubre.