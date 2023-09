El territorio Fun

sábado 16 de septiembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 El amor de mi vida- Maria Becerra; Los Ángeles Azules

2 Baby hello - Rauw

Alejandro; Bizarrap

3 Lala Myke Towers

4 Los del espacio - Big

One; Duki; Emilia; FMK;

LIT killah; Maria Becerra;

Rusherking; Tiago PZK

5 Dance the night -

Dua Lipa

6 Vagabundo - Manuel

Turizo; Yatra; Beéle

7 Salgo a bailar-

Emilia; FMK

8 Me enteré - Tiago PZK;

Tini Stoessel

9 Rauw Alejandro: Bzrp

Music Sessions, Vol. 56 -

Bizarrap; Rauw

Alejandro

10 Las babys- Aitana



Comparar estaturas en tiempo real, la nueva tendencia en TikTok

TikTok es el mejor lugar para encontrar las últimas tendencias y retos en línea con usuarios.

La última moda que se ha apoderado de la plataforma de videos cortos se refiere a un popular sitio web de comparación de estatura que te permite ver cómo te verías al lado de famosos, amigos o cualquier otra persona que desees.

Seamos honestos, todos hemos leído alguna vez sobre cuánto miden los famosos, también hemos hecho comparaciones con nuestros amigos, pero otra cosa es visualizarlas en una comparación directa.

Entonces, al transformar cifras en gráficos, la herramienta aporta un elemento de sorpresa y una pizca de realidad a nuestra comprensión

de las estaturas.



Crecen las expectativas del nuevo Forza Motorsport

Este año Xbox lanzará una nueva entrega de su saga de vehículos Forza Motorsport, que a diferencia de Forza Horizon, está enfocada en una experiencia de simulación y gestión de autos, más competitiva y elaborada, por lo que su nivel de dificultad es más alto y profundo.

El juego se lanzará el 10 de octubre en Xbox Series X|S y PC, y promete ser mucho más que un título de carreras. Los desarrolladores ampliaron el nivel de personalización en los autos, en comparación con entregas anteriores, por lo que los amantes a los autos y a la mecánica van a sentirse atraídos por pasar horas modificando sus autos.

Evangelina Maciel, Liliana Franco y Beatriz Ibarra, de Corrientes.

Antonella Gómez junto a Ricardo Villar.

La familia Judais disfrutando de un grato momento en el Parque de las Naciones.

Belén Pirelli, Federico Zappala, Dante Mattivi y Amanda Marchiotti.