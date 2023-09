Secuestran camioneta que habría sido usada para robar motores de lanchas

martes 12 de septiembre de 2023 | 4:00hs.

Luego de que este matutino expusiera la seguidilla de robos de motores de lancha que afectó en el último tiempo a vecinos de Montecarlo y Eldorado, efectivos de la Policía de Misiones que seguían de cerca varias líneas investigativas en torno a esta pesquisa lograron dar el domingo por la tarde con una camioneta utilitaria, de similares características al vehículo que fue captado por las cámaras de seguridad de uno de los damnificados en los ilícitos.



Además, durante este procedimiento se logró la detención de un hombre de 30 años que según voceros consultados habría reconocido tener relación con la sustracción de los motores y que derivó ayer en una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en busca de los objetos.



Fuentes policiales indicaron que el procedimiento que permitió el avance en la causa se registró cerca de las 17 del domingo, durante un control desplegado sobre la ruta nacional 12, en la localidad de Puerto Piray.



Los uniformados detuvieron la marcha de una Renault Kangoo blanca que era conducida por Santiago F. (30), quien en averiguación del caso fue alojado en la comisaría local a la espera de las pericias técnicas en el mencionado vehículo.



De acuerdo a los voceros, la camioneta secuestrada podría tener relación directa con el robo que sufrió el pasado viernes Sebastián Peyer, vecino de Montecarlo, quien recibió la visita de delincuentes que se aprovecharon de la tormenta que se desató durante esa madrugada en la localidad para despojarlo del motor de su lancha, marca Suzuki N° 004453 de 25 HP. Se cree que el vehículo participó del robo el viernes pasado a Sebastián Peyer.

Según narró el propio Peyer a este medio, el ilícito se concretó dentro de su propiedad ubicada sobre avenida Doctor Daru.“Calculo que robaron entre las 0 y 0.30, porque había tormenta, cortó la luz y mis cámaras así no funcionan. No escuchamos nada y los perros estaban adentro por la lluvia”, relató Peyer.



Y agregó: “De la forma que robaron, porque la lancha no está a la vista, hay portón alto y demás, creo que estaban haciendo inteligencia hace ya días. Con las imágenes que tomó la cámara del vecino se ve con qué impunidad se fueron”.



Como informó este medio, desde un primer momento se manejó la pista de un vehículo Kangoo blanco que quedó registrado en la cámara de seguridad. Y que de acuerdo al entrecruzamiento de datos también se lo investiga en el robo de otros motores de lanchas en Eldorado.



“Viendo las imágenes me da a entender que ya venían observando mi casa. La cámara está sobre la lancha pero en ese momento por el corte de luz no andaba. Esto también nos hace estar inseguros, porque hicieron todo eso mientras estábamos en la casa y no escuchamos nada. Nunca se sabe con qué vienen preparados”, relató Peyer, quien hasta ayer por la tarde aguardaba expectante novedades luego de la detención del conductor de la Kangoo.



Más damnificados

Así como en julio de este año El Territorio reflejó la problemática del robo de motores en San Ignacio, las bandas que ven como un verdadero negocio la venta de estos artefactos al Paraguay, donde los venden a mitad de precio, otra de las localidades afectadas por este tipo de ilícitos es Eldorado.



Carlos Arjol, damnificado en la Capital del Trabajo, contó su experiencia: “En mi caso el robo se produjo en mi casa, donde tengo la lancha. Ingresaron al patio y lo sacaron. Pero no es sólo mi caso porque después fueron apareciendo otros y calculamos que entre 14 y 15 motores fueron robados en los últimos meses”, alertó el hombre.



Lo llamativo es que no se trata de un ataque a una guardería náutica, donde se concentran varias embarcaciones, ya que “por lo que tengo entendido, no sé si todos,pero la mayoría fueron robados en las casas de los propietarios. Incluso me dijeron ahora que también se robó un motor en Montecarlo”, añadió el entrevistado.



La situación de frontera con la República del Paraguay a través del río Paraná facilita la posterior comercialización de los motores.



“Tenemos un problema grave -alertó Arjol-, y que Prefectura no alcanza a frenar, que es la situación de contrabando que se da a través del Paraná. Hace unos años los que salimos con frecuencia a pescar sabíamos que en determinados lugares cuando anochecía era mejor no estar, irse, porque esos lugares eran utilizados por el contrabando. Hoy es habitual a cualquier hora y en cualquier lugar del río. Uno sale a pescar y ve los botes, canoas y lanchas que cruzan. Entonces es muy fácil que un motor robado en Argentina sea vendido en Paraguay”.



El entrevistado expresó que los motores también se pueden vender en Argentina, pero es más difícil porque están identificados. De todas formas, si un motor no tiene la documentación correspondiente, se incauta solo y no con el bote, algo que considera que no debería ser así.



“Depende del tamaño del motor también puede ser adaptado para el propio contrabando en algunas embarcaciones más pequeñas”, sumó. El costo de los motores varía de acuerdo a su prestación y potencia. “Estuve averiguando el costo de un motor igual al que me robaron y ronda alrededor de los 5.000 dólares nuevo, completo. El mío ya tenía varios años y si lo quieren vender no creo que lo puedan hacer en más de 1.000 dólares para venderlo rápido. Además, por la forma en que los roban, cortando los cables y las sujeciones, quien compra el motor debe comprar también los comandos, los cables, y una serie de cosas más para poder instalarlo y que funcione. Por eso no creo que puedan venderlo por más dinero”, culminó.