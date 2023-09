Con fuerte clima electoral

domingo 10 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

El mecanismo es el nombre de la serie brasileña que trata sobre la operación Lava Jato, presentado como el mayor escándalo de lavado de dinero y corrupción de la historia de Brasil. Allí se realza la figura del entonces idolatrado y actual exjuez Sergio Moro, pero, a su vez, se muestran en diversos capítulos –inspirados en hechos reales– cómo de manera torcida se obtenían algunas pruebas que llevarían a prisión al nuevamente presidente en ejercicio Luiz Inácio Lula da Silva. Ya por entonces, en 2018, Lula descalificaba la serie y se planteaba, como lo hizo la exmandataria Dilma Rousseff, que se distorsionaba la realidad. Se interpretaba que la serie era funcional a la oposición que desplazó del poder al Partido de los Trabajadores (PT) e impidió que Lula pudiera presentarse a elecciones. Lo cierto es que la serie fue una ficción que ayudó a generar un clima de rechazo hacia la figura de Lula, que terminó en prisión y proscripto en elecciones de 2018, y con ello se facilitó la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien a su vez designó a Moro -actualmente senador- ministro de Justicia.

La realidad es que este martes, el Supremo Tribunal Federal (TSF) de Brasil sorprendió al reconocer que condenar a prisión al presidente Lula da Silva fue un error histórico. La máxima corte no se quedó sólo con ese reconocimiento, sino que además aceptó un pedido de la defensa y terminó anulando las pruebas obtenidas por el exjuez Moro al considerar que lo hizo de manera ilegal. Quien dictó el fallo de esta semana fue justamente otro magistrado, Antonio Dias Toffoli, quien anuló las confesiones logradas mediante acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht. De esta manera, como la serie citada, para el juez Toffoli, el proceso y la condena a Lula fueron todo un montaje.

Camino a octubre

A seis semanas de las elecciones generales en la Argentina, a concretarse el 22 de octubre, Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, sigue liderando las intenciones de voto y manteniendo la centralidad. Según los últimos sondeos publicados en la semana, creció unos puntos con respecto a las Paso. En segundo lugar lo ubican a Sergio Massa, que logra contener la mayoría de los votos de Juan Grabois; ello llevaría a estos dos candidatos a enfrentarse en una segunda vuelta definitoria en noviembre. Ello, a su vez, implicaría que Patricia Bullrich no sería parte del balotaje. Las últimas mediciones conocidas indican que la candidata de Mauricio Macri, no logró absorber todos los votos de Rodríguez Larreta, algunos señalan que se le fuga el 50% de los votos del alcalde capitalino, quedando rezagada de la pelea principal.

Si bien el escenario de hoy es de segunda vuelta, tampoco está totalmente descartado que Milei pueda seguir creciendo, si JxC no detienen la caída, y alcance el 40% de los votos y de conseguir la diferencia de diez puntos, podría convertirse en el nuevo presidente en primera vuelta. Leyendo este escenario, los tres candidatos saben que tienen que hacer todo el esfuerzo para conseguir más adhesiones. Los otros dos candidatos están muy lejos de la meta principal, pero sostienen sus votos, como sucede con Myriam Bregman (Frente de Izquierda) y el gobernador cordobés Juan Schiaretti, que criticó fuertemente a Bullrich por pedirle que se baje.

De esta manera, las miradas están puestas en los tres candidatos con mayores chances. Lo cierto es que Milei, entre apoyos y críticas, sigue centralizando la atención. Una de las cuestiones que está en el centro de la discusión es el proyecto de dolarización que el libertario asegura pondrá en marcha en el país, sin embargo, sus colaboradores más cercanos en cuestiones económicas se muestran mucho más cautos al plantear que en estas condiciones del país es imposible concretar tal iniciativa en forma inmediata o dicho, en otros términos, sin dólares es difícil dolarizar.

Milei sorprendió esta semana con un viaje a Nueva York, desde donde tiene previsto regresar hoy, según explicaron en su entorno, por temas personales. En medio del secretismo, se especula que su viaje tendría relación con su proceso de conversión espiritual hacia el judaísmo. A propósito de religión, una veintena de curas villeros con muchos feligreses criticaron al economista liberal y repudiaron los insultos y los cuestionamientos que Milei le viene haciendo al papa Francisco. El candidato de La Libertad Avanza definió al pontífice como un comunista empobrecedor y que representa al demonio en la tierra.

Representó uno de los tantos insultos que viene haciendo Milei, quien además descalificó a la justicia social y desde la Iglesia le recordaron que el amor al prójimo es parte del evangelio.

De esta manera Milei, se siente cómodo con las encuestas, pero también recibe fuertes críticas por sus dichos o por lo que podría representar su gobierno. En este último sentido, se conoció esta semana un duro informe del histórico periódico británico The Economist, que consideró que, si bien Milei representa una nueva era del liberalismo, es un peligro para la democracia de Argentina, además de poner en duda la capacidad del libertario para llevar a cabo el plan de dolarización, por lo que concluye que sus políticas están mal pensadas. El diario londinense advierte que viene con la idea de privatizar todas las empresas estatales. Así como le cuestionó la Iglesia, del mismo modo en el artículo se planteó que el dirigente, por su inadecuado temperamento, tendría dificultades para negociar con el FMI. De paso apuntaron contra la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien calificaron como abogada defensora de militares acusados de atrocidades durante la dictadura militar.

Bullrich empantanada

Quien no logra levantar cabeza es Patricia Bullrich, tal como lo demuestran las encuestas y también el escaso interés o motivación que genera su presencia en los lugares que visita. En los últimos días visitó en dos oportunidades Córdoba, con anuncios sobre economía y la presentación en sociedad de Carlos Melconian como líder del equipo económico. Por ahora, la llegada de este economista al espacio de JxC no logró levantar la intención de voto a favor de Bullrich, quien también estuvo nuevamente en Misiones. En la plaza 9 de Julio de Posadas, la candidata a presidente fue recibida por un escaso número de simpatizantes, siendo quienes la acompañaron en mayor medida dirigentes o referentes de los espacios que forman parte del PRO o de la UCR.

Haciendo un paralelismo, la presencia de Bullrich fue muy diferente a aquel acto de octubre 2019 cuando Macri llegó a Posadas con similar intención de conseguir más votos, pero con un acompañamiento multitudinario, hablándoles a los que no fueron a votar en las Paso, con seguidores que cantaban “Mauricio la da vuelta”, intentando la reelección que luego resultó imposible ante el triunfo categórico del actual presidente Alberto Fernández.

Lo mismo le sucedió el viernes en su visita a Mar del Plata que los medios la consideraron deslucida. El desafío de esta fuerza es primero detener la caída para luego, con creatividad política y comunicacional, revitalizar el espacio en busca de la competitividad perdida.

El escenario

El consultor Gustavo Córdoba también hace mención a lo que representaron aquellas primarias del 2019. Recomienda que tanto Massa como Bullrich armen sólidas estrategias que eviten la victoria de Milei en primera vuelta. Adelantó que la intencionalidad del voto a Milei tras las primarias siguen siendo muy fuertes y que la caída de intencionalidad de votos de Bullrich se vuelca a favor del libertario. Por eso plantea el gran desafío que tiene el PJ para lograr forzar primero a una segunda vuelta y por lo tanto de cómo afrontar estas elecciones.

Relanzamiento de Massa

El candidato de Unión por la Patria, el ministro Sergio Massa hizo un relanzamiento de campaña en Tucumán. Lo acompañaron gobernadores, como el de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, sindicalistas y dirigentes de las diferentes tribus del PJ. Primero en la noche del viernes, en una cena organizada por Juan Manzur, se habló de los malos resultados electorales y hubo compromiso de militancia para dar vuelta el resultado de cara a octubre.

Se conoció que asistieron más de 200 referentes, entre los que hablaron Axel Kicillof, Alicia Kirchner y Alberto Rodríguez Saá. Representó la primera muestra de unidad y músculo político, que no se vio camino a las primarias. Se planteó dejar de lado el doble comando en la búsqueda de transmitir la unidad del peronismo y darle centralidad a Massa, no sólo en la campaña sino también dentro del peronismo. Con el impulso de ese apoyo, Massa afirmó que ahora que se juega por los porotos, se verá al peronismo en la cancha.

Los ausentes de la convocatoria fueron el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que está de gira en la India, y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que en esta oportunidad no interviene de manera pública en la campaña de Unión por la Patria. Los oradores plantearon que Milei es el límite y un riesgo para las provincias.

En el momento de hablar como candidato, Massa además prometió a los argentinos que será el presidente que devuelva el poder de compra que perdieron con el salario y defender la movilidad ascendente.

A su vez, dirigiéndose a los gobernadores les planteó que los que promueven la eliminación de la coparticipación en realidad quieren una mirada unitaria de la Argentina. Al contrario, el candidato de UP prometió un nuevo pacto fiscal.

Nuevas leyes y otro capítulo sobre bioinsumos

En una nueva sesión de la Cámara de Diputados del jueves se aprobaron leyes sobre salud, para una detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la tartamudez y otras alteraciones en la fluidez del habla. Del mismo modo, bajo la presidencia de Carlos Rovira, se sancionó la ley para la atención del vitiligo, que a partir de ahora tendrá un abordaje especializado e interdisciplinario.

Con respecto al tema de los bioinsumos, que viene generando un intenso debate entre los sectores involucrados, por posiciones e intereses encontrados desde que en junio 2023 la Cámara de Diputados de Misiones aprobó el marco legal de bioinsumos y la prohibición gradual del glifosato. Sobre esto último, así como surgieron voces a favor, del mismo modo en la misma jornada de aprobación de la norma plantearon oposición algunas entidades agrarias.

Al mes siguiente, en julio, el gobierno de Misiones promulgó la normativa que otorga un plazo de dos años para que los productores eliminen gradualmente el uso de agroquímicos y lo reemplacen por productos más amigables con el ambiente. Luego en septiembre, la Sociedad Rural Argentina adelantó en un encuentro realizado en la Confederación Económica de Misiones (CEM) la decisión de judicializar la prohibición del glifosato en Misiones. Ello al adelantar que recurrirían a la Corte Suprema de Justicia y esta semana, se conoció que la Tea Association of the USA Inc., organismo de comercialización de té en los Estados Unidos, envió una nota a sectores de la producción tealera de la provincia, advirtiendo sobre restricciones existentes en el país del norte en caso de que se suspenda el uso del glifosato, un herbicida aprobado en los Estados Unidos, que en los próximos dos años debe ser reemplazado por bioinsumos en Misiones.

Advierten que para ser homologado, el producto misionero deberá cumplir el plazo de dos años de pruebas en suelo norteamericano que exigen las normas y que, de detectarse el cambio del producto, ese mercado se cerraría, no sólo para el té, si no para todos los productos que utilicen productos no registrados.

Dada la envergadura del problema que había generado la implementación de la norma, el oficialismo tuvo que maniobrar para brindar certidumbre a las partes. En la sesión del jueves el diputado provincial y electo vicegobernador Lucas Romero Spinelli planteó que el gobierno será flexible en cuanto a la aplicación de la norma, dejando aclarado que no se prohibirá algo que dañe al mercado y al productor. Al contrario, sostuvo que desde la gestión se trabajará con todas las cadenas productivas de la provincia para sancionar la ley, sobre la cual se trabaja en el decreto reglamentario.

Alivio para la forestación y el tabaco

En un momento de extrema tensión económica y política en el país, desde la Nación se terminó implementando un pedido constante planteado tanto desde el gobierno provincial como de diversas instituciones. Por tal razón fue muy bien recibida la implementación de eliminar las retenciones para exportar productos de las economías regionales como la madera y el tabaco en Misiones, que recuperarán competitividad. Se expresaron al respecto tanto cámaras empresarias como también desde la Provincia, al sostener que es para estos casos cuando se necesitan legisladores de la Renovación que acompañen y trabajen en este tipo de soluciones, sea quien sea el próximo presidente de la Nación.

En igual sentido hay clara preocupación en el gobierno provincial del impacto que podría tener para la economía en Misiones una posible dolarización de la economía. Se entiende que provocaría un gran daño y freno al ingreso regular proveniente del consumo y turismo de parte de extranjeros que engrosan la economía misionera, con ingresos de reales, dólares y guaraníes.