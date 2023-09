Estrategia policial a pesar del vicio

sábado 09 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

En el año 1986 trabajábamos en la Comisaría de Capioví; aún no existía la Comisaría de Ruiz de Montoya, sino que funcionaba como un destacamento de la primera, es decir, todo era una sola jurisdicción. Un domingo, con una noche lluviosa, en la que arreciaban los truenos y rayos, de repente vimos tres bultos que se acercaban a la dependencia; era una madre con dos pequeños hijos varones de 5 y 3 años de edad respectivamente; estaban empapados con el agua, descalzos, el más pequeño tiritaba de frío, mientras que el más grandecito trataba de consolar a su madre diciendo: “no llores, mami”

Debo confesar que pocas veces había visto a una persona tan golpeada; esta señora tenía el rostro prácticamente desfigurado, los labios hinchados la hacían hablar con dificultad, ambos ojos estaban casi cerrados por completo y se notaban a simple vista, hemorragias en toda la cara. Además, presentaba golpes por todo el cuerpo y sus ropas rotas y sucias.

Los tres habían caminado en el barro los casi diez kilómetros que separan ambas localidades; nos contó esta señora que su marido había estado jugando todo el día a las cartas en un club, que regresó a su casa con las primeras sombras de la noche y en estado de ebriedad. Dijo la señora que como no tenían dinero no habían almorzado ni cenado y al reprochar a éste por no haberle dejado dinero, él se enfureció y sin más motivos la golpeó salvajemente, con golpes de puño y patadas. La mujer logró escapar junto a sus hijitos con lo puesto, y así llegó a la comisaría.

Organizamos un mate cocido con galletas, que fue lo único que teníamos en se momento, en la cocina de la dependencia. Por suerte, todos los que teníamos hijos pequeños en esa época, en cuestión de minutos arropamos y abrigamos a las inocentes criaturas, luego de lo cual partimos en busca del golpeador.

Al llegar a la casa, la encontramos vacía y con la puerta abierta (ya había cesado la lluvia), lo llamamos a viva voz y nada…

Existían alrededor de la casa plantaciones de mandioca y maíz, además de algunos citrus; tomé del hombro a dos de mis subalternos (ambos fumadores) y les dije al oído: “Ustedes se van a quedar acá debajo de una planta de naranja en absoluto silencio, nosotros nos vamos con el móvil y regresamos en un rato, el acusado, seguro estará oculto entre las plantas de mandioca o maíz; ni se les ocurra fumar, silbar o toser; si aparece, lo detienen inmediatamente”, luego de lo cual dije en voz alta: “Vamos, muchachos, todos al móvil, mañana regresamos y seguro lo encontramos”.

Nos marchamos y aguardamos una hora aproximadamente a pocos kilómetros, al cabo de lo cual regresamos y, efectivamente, ahí en el patio, en un banco de madera, estaba sentado y esposado el marido golpeador. Mientras, los dos policías parecían luciérnagas, ambos con sus cigarrillos encendidos.

Apenas emprendimos el regreso, nuevamente la lluvia torrencial se hizo presente; por suerte, el personal tenía sus respectivas capas, que eran provistas por la Institución en aquellas épocas. Ahora, el detenido llegó totalmente empapado y así, fue derechito al calabozo, pero antes, demostrando una desfachatez sorprendente, el muy cobarde, al ver a su esposa en un banco de la guardia, le preguntó qué le había pasado y también solicitó dar un abrazo a sus pequeños hijos... sin palabras.

Felicité al personal por el procedimiento y la detención, a lo que uno me contestó: “Estrategia policial, oficial, a pesar del vicio del cigarrillo apagado. Teníamos muchas ganas de fumar, pero nos aguantamos mientras aguardábamos al golpeador”.

Una vez más, ya entrada la madrugada, el móvil policial realizó el mismo recorrido, esta vez para acercar a esa madre y sus dos hijos pequeños a su casa, pues esa también es nuestra función, hacer honor a nuestro lema que es: Permanente Vocación de Servicio.

Por Luis Eduardo Benítez

Comisario general (RE), Abogado