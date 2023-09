Siempre se necesita un héroe

martes 05 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Por Ramón Claudio Chávez Exjuez federal

La historia de los niños colombianos de la selva, es de película, increíble, llena de preguntas sin respuestas y sigue dando que hablar.



Las noticias de los acontecimientos trágicos no siempre traslucen toda la verdad; omiten hechos o suelen disfrazarlos de cuestiones azarosas para que el lector comprenda lo incomprensible.



En el artículo anterior “Operación Esperanza”, destacamos ciertas inconsistencias informativas, como fue lo de Lesly Jacobo el mayor de los chicos; no era varón sino una niña.



El periodista colombiano del programa “Los informantes” de la Cadena Caracol, sostiene en un informe sobre los hechos que la heroína de esta película es Lesly, la mayor, (que en la tragedia hizo de “madre sustituta”). Ella, era conocedora de los secretos de la selva y quién aconsejaba a sus hermanitos que cosas podían comer y que cosas no.



La información inicial detallaba que, en la zona del siniestro mientras se buscaba a los niños indígenas, la abuela materna les hablaba por “megáfono” solicitando que no se muevan.



Benítez agrega que también lo hacía el padre de los dos más pequeños, Manuel Renoque, Alias “Carraman”; seudónimo alusivo a la persona que fuma estupefacientes, bebe alcohol, y descarrila.



Renoque está actualmente preso en Bogotá acusado de abuso sexual de su hijastra Lesly. Antes de ser detenido reclamaba desde la capital colombiana protección porque se hallaba amenazado de muerte.



El periodista de la Cadena Caracol plantea como agravamiento de la situación familiar, el hecho que Renoque trajo a la comunidad a otra mujer para convivir cosa que no fue vista de buenas maneras por los gobernadores de los pueblos originarios; quienes lo juzgarían por la ley indígena.



De los informe oficiales y extraoficiales surgen muchos interrogantes:



– ¿Por qué Magdalena trató de huir con sus hijos? –



– ¿Por qué querría reencontrarse con su marido golpeador, que además abusaba de su hija? –



– ¿Querría ir a vivir a otro lugar lejos del infierno? –



– ¿Por qué los niños evitaban ser encontrados? –



– ¿Tendrían los mismos temores? –



– ¿Quiénes eran en realidad los que los amenazaban?



No nos olvidemos de Wilson, el perro que no regresó. Benítez destaca que nunca estuvo con los niños, no sabemos cuál es su fuente de información.



Los indígenas “creen que la selva hizo un intercambio del perro por los niños”. Otros afirman que se desorientó y se perdió; que no era un perro de caza para sobrevivir en ese ambiente hostil.



¿Puede el informe del periodista tener una intencionalidad de exculpar de los hechos a la “guerrilla colombiana” ?, o busca refrescar aspectos que los informes oficiales mantienen en voz baja. Tal vez nunca lo sabremos.



La vida diaria está llena de héroes, algunos trascienden, otros son anónimos, pero su accionar permite sacar adelante una crisis, un conflicto, o una simple disputa familiar. En la adversidad el ser humano puede encontrar una mayor fortaleza.



Esas historias no aparecen en los medios, no venden. Algo banal como una infidelidad en la farándula puede ser más importante para formadores de opinión que los gestos heroicos de personas o animales; que gracias a su accionar ponen a buen resguardo algo que se estaba derrumbando.



El abnegado médico Esteban Laureano Maradona ejerció durante 50 años la medicina en la pequeña localidad de Estanislao del Campo, en la provincia de Formosa.



Murió pobre y aún no se lo recuerda como es, “UN HÉROE”.



El perro rescatista Wilson no era un perro común, los rescatistas han demostrado lo importante que son para ubicar a personas perdidas, a las que quedaron atrapadas en algún derrumbe o terremoto. Es liviana la reflexión que no estaba preparado para la caza, que se extravió en la selva. Si Wilson no regreso es como que murió en la guerra y fue el único que murió sin contar los que perdieron la vida al caer el avión.



Seguramente en un tiempo no muy lejano veremos en Netflix el documental de la “Operación Esperanza”, donde no puede faltar Wilson.



Un barrio necesita un héroe, un pueblo, una provincia; y el país también.