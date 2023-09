Ciudadanos … en guardia permanente

lunes 04 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Por Hugo Wortman Jofré Presidente del Poder Ciudadano

Celebramos 40 años ininterrumpidos de gobiernos democráticos.



La democracia es el sistema de gobierno que persigue el bienestar colectivo y la protección de las libertades individuales.



Seguro que tenemos que celebrar haber recuperado la democracia y desterrado los golpes de Estado o cualquier otra forma de interrupción, a lo largo de tantos años ( sobre 121 años, la Argentina sólo había vivido 26 años en democracia plena sin fraudes, proscripciones ni golpes).



Sin dudas estamos festejando la recuperación y la duración más prolongada de este sistema de gobierno, en toda nuestra historia.



Estos fueron años donde el sistema estuvo amenazado, primero por las asonadas militares, luego por renuncias anticipadas de algunos gobernantes y finalmente, por los abusos de poder que pusieron en crisis la esencia misma del principio de división de poderes.



Hoy vivimos un modelo de hiperpresidencialismo donde los Decretos de Necesidad y Urgencia sirven para reasignar y malversar los recursos públicos y el Congreso ha dejado de ser un ámbito de debate y reflexión de ideas, para convertirse en la caja de resonancia de las necesidades de los políticos de turno.



Por su parte, el Poder Judicial está bajo fuego, cuestionado en su funcionamiento y tironeado en proyectos de reforma que sólo buscan sojuzgarlo y limitar su independencia.



Esta es una rápida radiografía del sistema de gobierno nacional, pero todos sabemos que la situación se agrava enormemente a nivel de los gobiernos provinciales y municipales. Hay excepciones, son pocas, pero las hay.



En los niveles locales se agiganta la falta de independencia de los jueces y el poder de las administraciones locales gravita de manera decisiva en la vigencia plena de los derechos de los ciudadanos; las órdenes de los jueces no se ejecutan y los derechos básicos de educación, seguridad y propiedad se encuentran amenazados de manera permanente. Existe un bajo nivel de transparencia en los sistemas electorales locales.



Así llegamos hoy a estos 40 años y como dijo Winston Churchill: la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han probado.



Es evidente que tenemos un problema con la calidad de nuestra democracia y mejorarla es el desafío para los años venideros.



El primer gran dilema que enfrentamos, es cómo ponernos de acuerdo acerca de cuál es el camino más apropiado en pos de ese objetivo. Los argentinos no estamos entrenados en dialogar y preferimos las soluciones rápidas y autoritarias.



El segundo problema es el de la tolerancia con aquél que piensa/siente o vive de un modo distinto al propio.



Obviamente que la solución la encontramos en el propio sistema democrático. Son las reglas, bien aplicadas, las que nos permitirán crecer y mejorar.



Como ustedes saben, ya es ley en el país el sistema de debates entre candidatos – lamentablemente sólo a nivel nacional – y en esa ocasión se discutirán las propuestas y cada uno intentará seducir a su electorado. Finalmente, se terminará aplicando el programa que más adhesiones haya obtenido.



Los sistemas de mayorías para definiciones cruciales, sigue siendo el mejor modo de resolver nuestras diferencias.



Eso no implica que las mayorías no puedan equivocarse, sólo significa que, si hubo un yerro, se debió a una mala evaluación del mayor número de personas con capacidad de decisión y, en todo caso, será una lección para la próxima ocasión.



Sin embargo, es claro que nuestro país no tiene mucho tiempo para seguir acumulando malas decisiones, con los niveles de pobreza, desocupación e inseguridad que tenemos.



La elección de una elite gobernante o de un mesías ungido de poderes supremos no es el camino apropiado, puesto que se estaría reduciendo la participación ciudadana a su mínima expresión y se atacaría la dignidad misma de todo ser humano, para fijar su proyecto de vida y decidir acerca de su destino. Acentuaríamos el hiperpresidencialismo o los modelos de concentración de poder que nos condujeron hasta donde hoy nos encontramos.



Sigo creyendo que el sistema de frenos y contrapesos es el mejor, para enfrentar los tiempos que se avecinan.



Tenemos que trabajar todos juntos para que no existan retrocesos en materia de derechos humanos y en los derechos conquistados recientemente por las mujeres. También para evitar que las ideas negacionistas de los crímenes contra la humanidad puedan convertirse en políticas públicas.



Habrá que sostener a los gobernantes respetuosos de la ley y ser críticos de aquellos que actúen por encima de ella.



Se aproxima la hora de apuntalar a la Justicia, que deberá limitar los abusos que puedan existir. La misma Justicia que nos ayudó a recuperar la democracia, ahora nos tiene que ayudar conservarla.



Tolerar ideas divergentes, ideas disruptivas del status quo, no es un problema, la cuestión es no ceder frente a acciones que vulneren o ataquen los derechos que la ciudadanía ha obtenido a lo largo de tantos años, de lucha y militancia cívica.



Se podrá discutir qué amplitud de derechos laborales queremos, o qué nivel de financiamiento debe tener la educación pública o la política -por ejemplo- pero la ciudadanía no debería resignarse frente a acciones que pongan en riesgo la continuidad democrática o que nieguen que en la Argentina existió terrorismo de estado. Esos son puntos de inflexión para una sociedad en estado de alerta. Confío que todos los espacios y dirigentes de este sector, estaremos unidos en defensa de la democracia.



Confieso que me gustan los momentos políticos que vivimos. Nos interpelan a todos. Pero al mismo tiempo, siento que la sociedad civil va a tener que permanecer… en guardia permanente!!!