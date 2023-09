El mundo está loco, loco, loco… (VI)

domingo 03 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

En este recorrido, que tiene como objetivo recordar la historia geopolítica de los principales actores de la situación mundial actual, debemos analizar este proceso en Gran Bretaña, Francia, Holanda, Rusia, China y otras potencias. Habíamos quedado en analizar el Imperio Británico, pero voy a repasar primero algunas cuestiones sobre el contexto en el cual surgió esa formación social imperial, para luego entrar de lleno en el que fuera el imperio más grande de la historia. España, luego de 800 años de ocupación árabe, logró expulsar a sus invasores y simultáneamente arribar a las orillas de América e islas del Atlántico. Fue en el momento en el que Rodrigo de Triana divisó la tierra americana cuando comenzó, según Wallerstein, el “sistema mundo”, categoría teórica que nos será muy útil para comprender cómo se va estructurando la formación económica, sociocultural y territorial de dimensiones planetarias que solemos llamar “globalización”, concepto por demás insuficiente. Podría decirse que España como tal, se construyó en esos siglos de resistencia y reconquista interior, conformando el primer estado en sentido moderno con la articulación de sus regiones y una pluralidad de grupos étnicos.

Era una sociedad en armas capaz de enfrentar en tierras tan lejanas como América a poderosos imperios, como el Azteca o el Inca. En este proceso libró una dura competencia geopolítica con Portugal que, después de muchos siglos, aflora todavía cada tanto en rivalidades entre Brasil y los países de raíz española. Las disputas entre esos reinos se vieron mediadas por las relaciones que ambas tuvieron con Inglaterra, Francia y Holanda y que se complicaron progresivamente en la medida en que todas esas potencias tenían sus aspiraciones de conquista y colonización en diversas partes del mundo y que, además, todas ellas, fueron enemigas y socias entre sí de manera alternativa según un absoluto pragmatismo. El siglo XVI fue un siglo español que sería durante el siglo siguiente bloqueado y desplazado por el poder oceánico de Inglaterra. España diseñó un inmenso sistema burocrático, ofensivo de conquista y defensivo frente a los rivales europeos. En su momento de máximo esplendor, hacia 1750, llegó a reinar sobre 20.000.000 de kilómetros cuadrados, siendo el quinto imperio más grande de la historia. No sólo creó colonias y enclaves en el nuevo continente. Siempre hemos hablado de colonias españolas y en realidad España las consideraba provincias o unidades menores político administrativas. Pero, de hecho, funcionaban como colonias, en la medida en que los habitantes americanos eran gobernados en todas partes por representantes de la corona con exclusión de criollos, mestizos, indios, etcétera. El término criollo se usaba para designar a los descendientes de españoles nacidos en América y no a los mestizos, como ocurrió más adelante. La sociedad fue fuertemente dividida en castas. Muchas formas de organización social eran nítidamente medievales y había un sistema esclavista.. El antropólogo Ciro R. Lafon definió a la sociedad criolla como una emergencia de la conquista que no era ni española ni indígena. Se trataba de un nuevo tipo humano y un nuevo sistema cultural que fue determinante en las guerras de la independencia. Debo insistir en que no conocemos bien la historia de 300 años de vida colonial. Muchos procesos posteriores serían más comprensibles si contáramos con esa información. Pero vamos llegando a lo prometido, el análisis de la emergencia hegemónica mundial de Inglaterra. Como el sistema español era totalmente cerrado y monopólico, como correspondía a esa etapa de la revolución mercantil que generó la acumulación capitalista originaria, todos los rivales, principalmente Inglaterra, trataban de perforar sus sistemas defensivos y practicar el contrabando para introducir sus mercancías. Muchas veces lo hacían atacando directamente los puntos costeros más vulnerables mediante la piratería, que el gobierno inglés no reconocía como propia. Sólo unos años después de la independencia de EEUU se produjeron las invasiones inglesas en el Río de La Plata que fueron repelidas. Pero no por eso abandonaron sus acciones de contrabando, injerencia y búsqueda de aliados locales. ¿Recuerdan el concepto de hegemonía y la necesidad de apoyo de parte de los hegemonizados? Bien, Inglaterra se preparó pacientemente para heredar el comercio y la economía en general ante la posible caída del Imperio Español que, por otra parte, contribuyó a provocar. Y nos acercamos a un tema muy polémico. ¿Dejamos alguna vez de ser colonias de manera absoluta o somos desde aquellos remotos tiempos neocolonias? Las neocolonias poseen escaso o nulo poder geopolítico. Salvo cuando se enfrentan entre sí. Por esa razón no pudieron permanecer unidas y construir un polo de poder mundial. Dejémoslo esto por el momento. Lo cierto es que España no pudo contener todas las intromisiones de otras potencias. Y muchos menos cuando Inglaterra, ya en plena revolución industrial, adquirió un poder sin obstáculos que llegaría hasta el siglo XX. Muchos territorios fueron quedando en manos de Inglaterra, de Francia, de Holanda, Portugal, y más tarde de EE.UU., etcétera. Brasil, por su parte, tanto en su fase imperial portuguesa como luego de su independencia, siempre bajo un modelo imperial, tuvo un poder concentrado y su ocupación territorial se produjo en una franja costera para luego progresivamente avanzar hacia el interior, llegando por medios diplomáticos y algunas guerras, hasta los contrafuertes andinos. Su soberanía sobre tierras inmensas y baldías hablan de su éxito diplomático. La América española y la portuguesa siguieron caminos discordantes que se replicaron luego en las relaciones entre los nuevos estados surgidos a partir del siglo XIX. Fue a principios de ese período cuando comenzó a reconfigurarse la situación política y jurídica del continente en el cual ya existía un país independiente de creciente e inmenso poder comparativo como EE.UU.; una primera revolución de esclavos en Haití; el inicio de todas las revoluciones hispanas y las guerras consecuentes; y la insistencia de Inglaterra, Francia y Holanda de apoderarse de diversos territorios, muchos de los cuales han llegado hasta nosotros como es el caso de la Guayana Francesa, Malvinas, Groenlandia en manos de Dinamarca, y muchas islas del Caribe, etcétera. Y ya entraremos en el estudio específico de la historia imperial del Reino Unido y su indudable influencia en América Latina, antes y después de la independencia y sobre todo, en Argentina. Buen domingo.

Por Roberto Carlos Abínzano

Profesor Emérito Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Misiones