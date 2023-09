Massa anunció que se liberaron importaciones para Pymes industriales

viernes 01 de septiembre de 2023 | 16:45hs.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que desde hoy se liberaron todos los permisos de importación para PyMes industriales, gracias a la acumulación de reservas que el Banco Central logró durante agosto. "Agosto fue el mes que más divisas acumuló el Banco Central desde 2006. Fueron casi US$2.000 millones. Por eso, tomamos la decisión de liberar desde este viernes todas las SIRAs (permisos de importación) que estaban pendientes para las pymes industriales argentinas, para garantizar los empleos", sostuvo el funcionario.

Massa reconoció acerca de las SIRAs: "No me gustan, a veces son injustas. Quisiera la mayor flexibilidad, porque los que más se perjudican son las PyMes". Además, dijo: "El FMI no solo nos pedía 100% de devaluación, sino también el congelamiento de las importaciones. Por eso, nos llevó cuatro meses la discusión. Una cosa es tener una deuda y ver cómo la podemos honrar y otra es rendirse".

En ese sentido, cuestionó al FMI al señalar que "en 2018, con el crédito de US$45.000 millones, entró en convocatoria. Y desde ese momento el país convive con un síndico que cada 90 días nos mira las cuentas y que, por ejemplo, plantea situaciones que en términos de impacto cotidiano de nuestras vidas son un problema".

Al hablar en el panel de apertura del acto por el Día de la Industria, que la Unión Industrial Argentina llevó adelante en Paraná, el titular del Palacio de Hacienda graficó que la Argentina "arrancó el año pensando que iba a comprar por US$100.000 millones y vender por US$100.000", y expresó: "Esa era nuestra planificación. Pero nos tocó vivir la peor sequía de la historia".

Por otra parte, Massa cuestionó la dolarización y el bimonetarismo, las propuestas que, en materia económica, impulsan candidatos presidenciales de la oposición. "Cuando se habla de dolarización, o de dolarización cobarde, que es que circulen las dos monedas pero todos sabemos que la más fuerte se come a la más débil, lo vivimos con el patacón y el lecop", planteó.

Y añadió: "Lo que termina pasando es que los costos, los salarios, las tasas, los impuestos, destruyen los procesos industriales, porque como no sos emisor de tu moneda, no definís la tasa de interés. Y como tenés que pedir prestada esa moneda, siempre estás por arriba de la tasa promedio internacional".

"Los que creen que en la Argentina tiene que haber un proceso industrial, tienen que apostar a recuperar el valor de nuestra moneda, vendiendo más de lo que compramos", enfatizó. Asimismo, subrayó: "Los que creemos en una industria argentina fuerte, tenemos que saber que entregar nuestra moneda no solo es energía en dólares, tasa impositiva en dólares".

Por otra parte, el Ministro estimó que para 2024 la Argentina estará en condiciones de "recuperar su libertad desde el punto de vista de la cuenta comercial" y también de "avanzar en reformas de simplificación tributaria".