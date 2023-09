Instan a verificar las matrículas de los corredores inmobiliarios para prevenir estafas

viernes 01 de septiembre de 2023 | 14:43hs.

Vecinos que adquirieron lotes en el denominado Barrio Nuevo Oeste II no reciben respuestas de una inmobiliaria posadeña, que dejó a medio construir las casas por las que pagaron. //Fotos: Natalia Guerrero.

A raíz de la denuncia de un grupo de vecinos debido a la estafa en la construcción de viviendas por parte de una inmobiliaria posadeña, la presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones, María Bower, explicó algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de negociar con un profesional del sector.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva (100.7), se refirió al caso de los vecinos que adquirieron lotes en el denominado Barrio Nuevo Oeste II, emplazado en un sector de cinco hectáreas ubicado a pocos metros de avenida Jauretche casi Quaranta, en el límite con Itaembé Miní. "Estos hechos son lamentables. La persona no exhibe una matrícula del Colegio de Corredores, exhibe una matrícula de corredor de comercio y de martillero público, lo que no habilita al corretaje inmobiliario", dijo.

Asimismo, consideró que "el municipio es muy organizado y necesita de determinadas cosas antes del loteo. Éstos loteos sin ni un tipo de servicio, como luz y agua, se ofrecen y vulneran algo tan delicado como los ahorros del ciudadano y su posibilidad de invertir en algo que esperaba y que le ha costado tanto".

"En la provincia, la profesión del corretaje inmobiliario está regulada por una ley que crea el Colegio y todos deben tener la matrícula", remarcó. A su vez, la presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia señaló que "es una inmobiliaria situada en pleno centro de la ciudad y es un hecho que viene ocurriendo hace más de seis años, por lo que los damnificados son muchísimos". Al respecto, agregó que se han mantenido reuniones con los damnificados desde enero y se han enviado cartas documento. Sin embargo, en este caso, corresponde la demanda penal.

Tanto en Posadas como en el interior de la provincia, Bower advirtió que "hay más inmobiliarias sin matrícula". "Son cosas que todavía no se entienden en el mercado, pero supongo que en poco tiempo se terminará con las acciones que se han iniciado. Esto tiene que ver con la gente buscando posibilidades de tener su vivienda propia y que pueden haber plazos interesantes, pero la realidad es que no importa el precio ni el plazo si es que uno no puede obtener el título de la propiedad que pagó", ahondó.

En este sentido, hizo hincapié en que el Colegio de Corredores Inmobiliarios tiene jurisdicción en toda la provincia y que su estatuto establece que, a pedido del cliente, se debe exhibir la matrícula habilitante del profesional a cargo de la inmobiliaria. "Debe estar al frente del negocio y, si lo solicita el cliente, tenemos que exhibir nuestro carnet", indicó. A fines de evitar casos de estafa, el ciudadano tiene estas herramientas para probar si la persona está habilitada o no. En caso de duda, puede consultar acercándose al Colegio, ubicado en calle Catamarca al 2016, o comunicarse a través de redes sociales.

"Si un profesional no está colegiado en su respectivo Colegio, no puede ejercer en el territorio y no tiene derecho al cobro de honorarios", subrayó. "En casos como éstos, se genera una inseguridad jurídica y el ciudadano se ve desprotegido. Para recuperar el dinero o tener algún tipo de resarcimiento, se tiene que iniciar la acción penal", concluyó.