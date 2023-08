Estudiantes se agarraron a las piñas a la salida de un colegio en Oberá

jueves 17 de agosto de 2023 | 15:01hs.

Dos menores, aparentemente ambas alumnas del Bachillerato Orientado Provincial (BOP) 10 del barrio Cien Hectáreas de Oberá, se agarraron a piñas a la salida del colegio. Lejos de intervenir para evitar que las estudiantes se siguieran lastimando, sus compañeros filmaron y viralizaron las agresiones en las redes sociales.

Si bien no hay precisiones exactas, las versiones marcan que sucedió este mediodía sobre la avenida Picada Argentina, a pocos metros de la institución educativa y justo frente a la carpintería municipal. "No soy cualquiera", dice una de las chicas, vistiendo la indumentaria del BOP 10, y de fondo se escucha una voz femenina que arenga: "Pegale. No dejes que te pegue Yeni. Pegale".

Nadie interviene hasta que se escucha a otras personas pedir "dejale que se pare Sele", a lo que recién se separan y desde dentro de la carpintería dos operarios municipales salen para poner orden y dar por terminado el conflicto.

En la secuencia de golpes (el video dura 48 segundos) se puede ver a una de las chicas golpear duramente su cabeza contra el cemento. No trascendió si existe denuncia policial por este hecho ni tampoco si intervinieron desde la institución.