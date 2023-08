Trabajadores correntinos pidieron mejores prestaciones a la obra social Ioscor

miércoles 16 de agosto de 2023 | 16:19hs.

Referentes docentes de Corrientes y del colectivo docentes autoconvocados, presentaron ante las autoridades del Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor) un petitorio donde reclaman mejoras en las prestaciones. Es así que en la puerta de la sede central del Ioscor ubicada en el Centro Administrativo en el Barrio San Benito en la ciudad de Corrientes, los manifestantes se dieron cita rodeados de un importante operativo policial.

El secretario general de Suteco, Fernando Ramírez contó en LRA 12 acerca de los reclamos constantes a la obra social Ioscor que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras provinciales en Corrientes. "Desde la columna de gremios estatales nos convocamos, ahí estamos sindicatos docentes, UPCN, ATE y Judiciales, y estamos peticionando. La idea es avanzar sobre un plan de lucha con respecto a nuestra obra social. Una obra social que funciona hoy muy mal ya en capital. Somos más de cien mil afiliados en la provincia, con prestaciones que son realmente un desastre, una obra social que no funciona, con vademécum muy chato, que tenemos que pagar plus todo el tiempo. Nos parece que hay que darle respuesta a esto en la calle, no hay otra. Hace más de veinte años que esto funciona mal".

En este sentido, dijo que "todas las reuniones con el Ministerio de Hacienda con funcionarios de Ioscor, la respuesta es siempre la misma: no se puede, el imposibilismo es la matriz ideológica y política de este gobierno. No se puede, no se debe, es imposible, podríamos, no podríamos, todo el tiempo. Mientras tanto, nuestra obra social, la más importante de la provincia de Corrientes no funciona, no de ahora, sino de hace bastante tiempo. Ahora con el agravante de que en Capital ya hay que pagar plus de 5 mil pesos, como en el interior hace muchísimo tiempo, nosotros venimos denunciando".

Afirmó que analizan concretar medidas de fuerza. "Desde Suteco-Ctera estamos discutiendo la posibilidad de movilizarnos, hay que dejar de esconderse. No se puede seguir con la cola entre las piernas, mientras las cosas siguen sucediendo de esa manera. Todos los que dependemos de esta obra social tienen que sumarse, poner defunciones en la política local que es un verdadero desastre", cerró.