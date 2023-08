Emprendedores sostienen valores en algunos productos

miércoles 16 de agosto de 2023 | 9:45hs.

La inestabilidad del dólar blue y el aumento del combustible provocan la especulación de los distribuidores que retrasan la entrega de pedidos realizados la semana pasada o solamente envían los productos con pago en efectivo inmediato.

Ante esta situación, muchos comerciantes decidieron remarcar los precios un 20 por ciento por sobre el valor que tenían, aunque una minoría decidió mantener los precios en artículos específicos, como juguetes teniendo en cuenta la cercanía del Día del Niño.

Los comerciantes de Puerto Iguazú demuestran la frustración que sienten en este aspecto, ya que no es la primera vez que esta inestabilidad golpea al rubro este año. No obstante, esperan que se estabilice el dólar blue que también provoca el aumento del real en la zona de frontera.

Es visible la situación al ver las vidrieras de la ciudad, donde los productos siguen en exhibición pero sin los precios a la vista del público como sí era común ver antes.

Por ello y para evitar dudas de los consumidores, muchos comerciantes dieron a conocer su forma de trabajo a través de las redes sociales para evitar inconvenientes. Es el caso de un comercio dedicado al rubro de juguetes y productos para niños. El propietario explicó la situación en las redes sociales y prometió mantener el precio de los juguetes hasta el 20 de agosto.

“Ayer (por el lunes) fue un día caótico para todos los comerciantes y para el pueblo argentino en general debido a los aumentos y a la inestabilidad económica muchos proveedores están reteniendo la mercadería hasta saber el margen real de aumento, otros tiran porcentajes especulativos llevando los precios a valores irrisorios”, explicaron desde el comercio.

Al tiempo que agregaron: “Desde pañalera Pily queremos comunicarles que hemos tomado la decisión de no alterar los precios de los juguetes hasta el domingo, Día del Niño. Toda la mercadería en góndola y en el salón permanece con el mismo precio que ustedes han estado viendo. No vamos a aumentar los juguetes”.

Por otra parte, otro de los rubros que también tuvo incrementos fue el de electrónica. Se supo que los teléfonos celulares aumentaron de forma considerable en las últimas horas.

“Fui a una casa de electrodomésticos a comprar el celular que averigüé la semana pasada y aumentaron 65 mil pesos, el mismo teléfono por internet figura sin stock. El teléfono el viernes estaba 226.999 y ayer lunes estaba 286.999 pesos, hoy ya no sé. No podré comprarme un teléfono nuevo, al menos por ahora”, indicó Carlos López.

Asimismo, la inestabilidad de los precios también impacta en las verdulerías de la ciudad de las Cataratas: “Fui a comprar bolsitas para poner en la góndola y no me quisieron vender, me dijeron que no tienen precios. Hoy me bajaron las verduras con incremento. No se cómo seguirán las cosas mañana”, indicó José propietario de una verdulería en Iguazú.