El dólar volvió a romper un techo histórico y cotizó a $730

miércoles 16 de agosto de 2023 | 8:45hs.

El escenario post elecciones primarias generó un importante salto en el valor del dólar blue, que rompió el techo de los 700 pesos. En la jornada de ayer, llegó a los 730 pesos en la operación para la venta. Se trata de un incremento de $45 frente al cierre anterior (+6,5%), mientras que en los primeros dos días de la semana el avance ya es de $125 (+20,6%).

No obstante, en algunas "cuevas" de Buenos Aires e incluso en negocios de la provincia de Misiones, la moneda norteamericana cotizó a 750 pesos.

De acuerdo a lo que resaltan los analistas, esta corrida se debe a la devaluación que convalidó el último lunes el Banco Central (BCRA), nuevos endurecimientos sobre el cepo cambiario, el posicionamiento de Javier Milei en las Paso y una caída de las intervenciones que realizaba el gobierno sobre los dólares financieros. Todo ello provocó que esta semana, las presiones sobre las cotizaciones libres se renovaran.

En tanto, al observar los últimos 30 días, cuando empezaron las presiones sobre los dólares libres, el blue se disparó $238 una cifra equivalente a un salto del 48,3%. Este es el dato que siguen de cerca los especialistas económicos, ya que advierten que se verá reflejado en el número de inflación de agosto y septiembre.

“El principal motivo que veo es la devaluación que hizo el Gobierno, porque fue un salto muy fuerte, sin ningún tipo de plan o programa económico que contenga sus efectos. Sólo vino a empeorar la situación. Pudo haber sigo algo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que gire los U$S 7500 millones, pero no aporta ninguna solución a los desequilibrios que hay y agrava otros. Porque esto va a provocar una aceleración de la inflación, con sus efectos en un crecimiento de la pobreza y más inestabilidad”, dijo el analista financiero Christian Buteler, de acuerdo a lo que consignaron medios nacionales.

En cuanto a las elecciones primarias, Buteler agregó que tuvieron sus implicancias sobre el mercado cambiario, especialmente porque los precios no habían incorporado que Milei alcanzaría un tercio de los votos. “Esto tuvo su impacto, pero la devaluación sigue siendo el principal factor. Al final del día, las Paso fueron una elección de tercios, donde todos los partidos estuvieron bastante cerca en porcentajes”, completó.

De esta manera, el dólar blue marca un nuevo máximo nominal y se posiciona como uno de los valores más altos en términos reales. Al ajustar por inflación los $338 de julio del año pasado, cuando Martín Guzmán renunció al Ministerio de Economía, serían unos $702 actuales, según cálculos del analista Salvador Vitelli. En tanto, los $195 de octubre de 2020, que representarían unos $882 de hoy.

Los tipos de cambio financieros inician la rueda al alza. El dólar MEP mediante la compra-venta de bonos GD30 cotiza a $647,64, una suba diaria de $26,50 (+4,3%). La semana pasada, el Banco Central destinó unos U$S 105 millones diarios a contener esta cotización, a través de intervenciones en el mercado de bonos. Sin embargo, ayer esta dinámica se redujo de manera notoria.

En la última rueda, el BCRA se desprendió de U$S 17,8 millones para destinarlos a la compra de títulos GD30/AL30, según estimaciones de la sociedad de bolsa Portfolio Personal de Inversiones (PPI). “En esta línea, ayer el Gobierno impulsó un nuevo endurecimiento del cepo. ¿Qué dice? Limitará la compra semanal de MEP a 100.000 nominales (equivalente a U$S 40.000), tratando de mantener una cotización del dólar inferior a la ‘libre’, pero minimizando la cantidad de dólares que se destinan a ello”, sumaron.

El dólar contado con liquidación (CCL) con cedears, donde las intervenciones oficiales no impactaban directamente, alcanza los $673,27. Son $18 más que ayer (+2,8%). No obstante, desde Delphos Investment remarcaron que ayer el Gobierno decidió reducir la alícuota de Bienes Personales del dólar Qatar, de 25% a 5%, para que la cotización no se dispare tras el salto devaluatorio del 22%. “El dólar Qatar quedó en $659. Recordemos que, hasta ahora, funcionó como ‘techo’ del CCL”, señalaron.

El tipo de cambio mayorista se mantiene estable en los $350. Un valor que, según adelantaron desde el Gobierno, continuará hasta octubre. Por la suba del dólar blue, la brecha entre ambas cotizaciones volvió a posicionarse por encima del 100%.

Mientras, se advierte que el salto devaluatorio impactará en la inflación.

En cifras

$45

Se incrementó el valor del dólar ayer respecto al cierre anterior; mientras que en los primeros dos días de la semana el avance fue de $125.

48%

Se disparó el dólar blue en los últimos 30 días, sumando un total de $238 . Este dato podría impactar en la inflación de agosto y septiembre.