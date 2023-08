Continúa grave el remisero atropellado por un conductor alcoholizado en Hipólito Yrigoyen

domingo 13 de agosto de 2023 | 12:44hs.

El domingo 23 de julio el remisero Carlos Rodríguez (53) conducía su vehículo cuando fue atropellado de atrás por una camioneta al mando de un conductor alcoholizado identificado como Pablo Roberto Motta (49), a quien en ese momento detectaron 2,94 gramos de alcohol en sangre. Por la violencia del impacto el trabajador del volante terminó incrustado debajo del acoplado de un camión estacionado sobre la banquina, con múltiples lesiones.

Hoy, 21 días después de aquel siniestro vial ocurrido en la localidad de Hipólito Yrigoyen, el hombre continúa internado en estado crítico en el Hospital Madariaga de Posadas. Su familia lo cuida y hace sus mayores esfuerzos para poder solventar los gastos que demanda la estadía en la capital provincial, pero en paralelo pide justicia. "Es injusto que gente irresponsable le cague la vida a los demás y andan como si nada, quieren tapar todo. ¿Tan fácil es salir a atropellar y que quede todo así? Cagaron la vida a un hombre, su fuente de trabajo, todo. Ojalá la justicia haga algo. Presos tienen que estar", expuso la hijastra de la víctima, Betiana Encina, en Facebook.

En esa sintonía, la esposa de Carlos, Graciela Ferreyra, lamentó que "los días pasan y nada es alentador", y expuso: "Siento que el mundo se me vino encima y verte cada día peor me parte el alma, Carlos. Solo pido a Dios que esto que te hicieron no quede así y que se haga justicia para que esto no le pase a otra persona".

"Su situación lamentablemente es muy complicada, aún permanece en el hospital Ramón Madariaga con oxígeno, sonda para alimentarse, sin despertar del todo, con la pierna rota y muchas más complicaciones que empeoran como van pasando los días", detalló la familia.

Está en vigencia un bono colaboración organizado por Encina, a un valor de 500 pesos, con el objetivo de costear eventuales gastos de estadía de familiares en Posadas. El contacto para adquirirlo es 3743558187.

Camino al trabajo

En diálogo con El Territorio, Ferreyra había manifestado que su marido sufrió "fractura de cráneo, además de una lesión en el abdomen que compromete el riñón y los pulmones, más allá de eso múltiples lesiones óseas y golpes internos".

Según pudo reconstruir la Policía en base a pericias y testimonios, el hecho vial se produjo alrededor de las 5.30 cuando Rodríguez se trasladaba manejando su Chevrolet Corsa hacia la terminal de ómnibus para comenzar su jornada laboral. Poco antes de llegar al destino fue chocado de atrás por una Toyota Hilux al mando de Motta y el fuerte impacto hizo que terminara metido debajo del acoplado de un Scania.

En primera instancia el remisero fue atendido en hospital local pero debido a la complejidad de las lesiones fue derivado al hospital de Posadas, donde sigue internado en cuidados especiales con pronóstico reservado. Según trascendió, el hombre demorado por el siniestro sería familiar de la víctima.