La confianza mata al hombre

sábado 12 de agosto de 2023 | 6:00hs.

A veces, desde este espacio, les comento hechos o anécdotas insólitas; otras veces, divertidas o casuales, pero también, están las historias trágicas o desgraciadas, y todas guardan relación con el quehacer diario policial, es decir, la función específica que la propia Constitución Provincial (artículo 135) impone al Policía, cual es, la prevención y represión de delitos, mantener el orden público y la protección de la vida y los bienes de la población dentro de todo el territorio de Misiones. En pleno gobierno de facto, allá por 1982 si mal no recuerdo, el Presidente de la Nación de entonces, General Reynaldo Bignone se trasladó a nuestra provincia y dejó inaugurada la planta celulósica Alto Paraná en la localidad de Puerto Esperanza; por cierto, los que trabajábamos en esa ciudad vimos y palpamos cómo se multiplicó el movimiento comercial, el crecimiento demográfico y, lógicamente, al asentarse innumerables familias de distintas partes del país, incluso del exterior, también creció exponencialmente la labor de la Policía en todos los ámbitos (robos, hurtos, accidentes automovilísticos y/o laborales, peleas, etcétera).

Recuerdo que la planta propiamente dicha trabajaba las 24 horas del día, con turnos rotativos del personal; ello significaba la utilización de colectivos de transporte de obreros, camiones que ingresaban con rollos de pinos y otros que salían con cargas de pasta celulósica hacia distintos destinos; pero también el movimiento laboral se trasladó hacia el interior de los montes y pinares propiamente dichos. Muchas tareas eran nuevas o poco conocidas para los trabajadores y, en ese contexto, técnicos contratados provenientes de Canadá dictaron cursos instructivos y de manejo de motosierras y los elementos de seguridad (cascos, guantes, antiparras) estas motosierras eran de tamaño más pequeño y servían específicamente para desgajar los pinos; así, en una oportunidad, un trabajador realizaba dichas tareas en la zona de Puerto Libertad y al tratar de quitar un gajo de una planta, el cual estaba a la altura de su cabeza, se confió y trató de manejar la herramienta con una sola mano, la motosierra “pateó” hacia su cuello y le produjo un profundo corte (la yugular o vena cava superior), produciéndole una muerte casi instantánea. Me contó un compañero que trabajaba a pocos metros que el infortunado operario es como que intentó huir, realizó dos saltos entre los pinos y cayó prácticamente muerto. No habían transcurrido dos semanas de este hecho y nuevamente la desgracia se hizo presente en la misma zona y con otro obrero; esta vez, el trabajador intentaba desgajar un pino en el suelo, pero también trató de manejar la pequeña motosierra con una sola mano, llevando la herramienta desde su cuerpo hacia afuera; la pequeña máquina, al chocar con un nudo de la madera, rebotó y cortó parte de la pierna izquierda, aparentemente la vena femoral, lo que le produjo una importante hemorragia. Los compañeros de trabajo cargaron al herido a un vehículo y lo trasladaron al hospital, pero lamentablemente llegó sin signos vitales, murió desangrado; Recuerdo que, por esas cosas de la vida, fue el mismo médico el que atendió los dos casos y al respecto me comentó, que en el primer hecho no había nada que hacer por más que lo atendieran de inmediato, era una herida mortal; en cuanto al segundo hecho, dicho profesional acotó: “Qué lástima, una vida tan joven cuya muerte se podría haber evitado con sólo realizar un torniquete en la parte superior de la pierna”. En fin, nunca tan acertada aquella conocida frase que dice: “La confianza mata al hombre”.

Por Luis Eduardo Benítez

Comisario general (RE), Abogado