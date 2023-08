Día del Nutricionista: Compromiso con la salud en medio de la marea de la falsa información

viernes 11 de agosto de 2023 | 11:21hs.

En un emotivo acto a celebrarse hoy a las 19 en el Salón Eva Perón del Parque del Conocimiento, los nuevos matriculados en nutrición juran solemnemente cumplir con sus responsabilidades y compromisos como profesionales de la salud. El evento cuenta con la presencia de la licenciada Florencia Córdoba, presidente del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones (Conupromi) y experta en el campo de la nutrición y salud, quien además entregará reconocimientos a experiencias exitosas en el ámbito de la salud infantil y la nutrición, distinguidas por Unicef, como auténticas misioneras en la búsqueda de un bienestar global.

“Este acto de jura representa un momento trascendental en la formación y compromiso de los futuros profesionales de la nutrición”, expresó la licenciada Córdoba, resaltando la importancia de consolidar la labor profesional en todos los ámbitos de la sociedad. La ceremonia no sólo se centrará en el juramento de los nuevos matriculados, sino que también sirve como plataforma para la campaña “La Nutrición es una Ciencia y no una Opinión”, una iniciativa que viene desarrollándose y está destinada a arrojar luz sobre la proliferación de consejos alimenticios carentes de base científica en la era de las redes sociales.

La licenciada Florencia hizo hincapié en la necesidad de discernir entre información fundamentada y meras tendencias promovidas por influencers. “Vivimos en una época en la que el acceso a la información es amplio, pero también es vital distinguir entre la opinión personal y la verdad científica”, afirmó. “Muy frercuentemente, personas bien intencionadas son llevadas por consejos engañosos que no contribuyen a una mejora real de su salud”.

La campaña busca promover la consulta con profesionales de la nutrición para obtener orientación confiable y personalizada. La licenciada Córdoba advirtió sobre la proliferación de productos y suplementos respaldados por la industria, destacando la necesidad de tomar decisiones informadas y respaldadas por evidencia científica.

“La nutrición es una ciencia en constante evolución. Los cuerpos son únicos y responden de manera diferente a los alimentos”, explicó. “Consultar a un nutricionista es crucial para abordar necesidades y objetivos individuales”.

La licenciada también resaltó la amplia gama de áreas en las que los profesionales de la nutrición pueden tener un impacto significativo. Enfatizó sobre la importancia de ampliar los espacios de intervención más allá de las instalaciones de salud tradicionales. “Los nutricionistas pueden desempeñar un papel crucial en programas alimentarios, planes de malnutrición, nutrición comunitaria, educación alimentaria en las escuelas y promoción de hábitos saludables en diversos entornos”, destacó.

La jornada también celebra un importante logro para la profesión. Por primera vez, un fallo judicial ha tomado en consideración el valor de la canasta básica alimentaria para establecer cuotas, respaldando así la labor de los nutricionistas en la determinación de requisitos nutricionales esenciales para una vida saludable. Este avance legal subraya la relevancia y autoridad de los profesionales de la nutrición en decisiones de alcance social.

La presidente del colegio t también subrayó la importancia integral de la labor del nutricionista. “Más allá de las preocupaciones estéticas, nuestro enfoque está en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y el bienestar en todas sus dimensiones”, concluyó. “La salud física, mental y social están entrelazadas, y los nutricionistas desempeñan un papel fundamental en el logro de un equilibrio completo”.

Con la entrega de reconocimientos a las experiencias exitosas en salud y nutrición, y el compromiso renovado de los nuevos matriculados, la ceremonia de jura se erige como un símbolo de dedicación a una profesión que se propone impulsar la salud y el bienestar a través del conocimiento científico y la práctica ética.

Una buena nutrición es esencial para mantener un peso saludable, prevenir enfermedades crónicas, promover el crecimiento y desarrollo adecuados, y tener niveles de energía consistentes a lo largo del día. Implica elegir una variedad de alimentos de diferentes grupos alimenticios en las cantidades correctas para satisfacer las necesidades individuales de energía y nutrientes.

Es importante consultar con un profesional de la salud o un nutricionista matriculado para obtener orientación específica sobre las necesidades nutricionales individuales y cómo lograr una dieta equilibrada.