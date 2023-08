"Deben retirar sus DNI para poder votar el domingo", alertó la directora del RPP

jueves 10 de agosto de 2023 | 14:32hs.

Si bien este domingo serán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), en las delegaciones del Registro Provincial de las Personas (RPP) existen más de 9 mil DNI sin retirar, de los cuales 5.638 son hombres y 3.462 mujeres. "Son 9.100 misioneros que deben pasar a retirar sus documentos a la oficina del Registro que le corresponda", precisó Paula Echeverría, directora del Registro Provincial de las Personas (RPP), en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

En esa línea explicó que "son DNI que han ido al domicilio del ciudadano en dos oportunidades y vuelven a la oficina correspondiente al domicilio que se haya declarado", y en ese contexto, adelantó que para favorecer a las personas que deben completar ese trámite para poder votar, todas las oficinas del RPP de la provincia estarán abiertas tanto el sábado como el domingo, de 8 a 18: "Será a los fines de entregar los documentos y brindar información electoral sobre dónde votar", apuntó Echeverría.

"Se dan muchos casos de que hicieron el trámite y se olvidan, o utilizan el documento que quedó sin vigencia y el domingo, cuando se acerquen a votar, las autoridades de mesa no les van a dejar hacer porque no es el último documento que figura en el padrón. Lo ideal es que los retiren con tiempo y no tener que hacerlo a último momento", acotó la funcionaria, marcando que "desde la fecha de emisión podemos tenerlo un año en guarda y desde ahí lo debemos devolver a Nación para que los destruyan".

Más allá de las delegaciones de toda la provincia, que estarán abiertas, en el mismo horario habrá una mesa de informes en la Plaza 9 de Julio de Posadas, aunque las consultas también se pueden realizar de forma online en la página web https://padron.gov.ar sobre ¿dónde voto?. En la jornada electoral para emitir el voto se deberá contar con el ejemplar del DNI que figura en el padrón o uno posterior. También esta disponible la página web www.registrocivil.misiones.gov.ar por cualquier duda al respecto.