Mejora de salarios y condiciones laborales, los objetivos de Villanueva

miércoles 09 de agosto de 2023 | 11:15hs.

La precandidata al Senado por el Partido Obrero de Misiones, integrante del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidos, Virginia Villanueva, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó cuáles son sus propuestas de cara a las elecciones de este domingo, 13 de agosto.

“Nosotros planteamos en primer lugar que nuestra mayor preocupación es el tema del salario, hay que aumentarlos por el costo de la canasta familiar en nuestra provincia y en el país. En Misiones el salario promedio es de menos de 140.000 pesos y otros mucho más bajos, hablando de los trabajadores registrados y los trabajadores no registrados están muy por debajo de eso”, apuntó.

Además agregó que un aumento general de salario va a estimular el consumo y estimular la producción, “mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población, ese es nuestro primer tema. Después planteamos que se restituyan los aportes patronales en la jubilaciones, que vienen siendo reducidos para que se pague el 82% móvil a los jubilados y jubiladas, esto es que cuando aumentan los sueldos en la misma proporción el trabajador jubilado, cobre el 82% de ese sueldo que tiene el trabajador en actividad, no una fórmula que tenemos hoy a nivel nacional que reduce cada año la relación entre lo que percibe el jubilado y lo que tiene el trabajador activo”.

“La campaña contra la discriminación que se ha divulgado es una hipocresía ya que no se atienden a las personas de la diversidad sexual como corresponde, los jubilados cobran menos de 70.000 pesos, la ancianidad está condenada a la miseria social, los tratamientos de discapacidad se pagan con 4 meses de retraso y mucho más, todo esto son formas de discriminación, por lo tanto firmar un compromiso, es una mentira”, detalló.

La precandidata recordó que en 2019 este mismo gobierno provincial los discriminó porque su lista no fue aceptada porque tenía más mujeres que hombres, “cuando en realidad la Ley de Paridad es para promover la participación de las mujeres, no para limitarla. La izquierda tiene que ser un Frente de Izquierda de lucha, que es la diferencia que tenemos con otros frentes. Quiero llamar a la población que aunque llueva o que exista mal tiempo o que no haya colectivo que concurran a votar porque es una conquista de los argentinos”.