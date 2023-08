Pollera: “Hoy estamos en un escenario mejor en relación con el Fondo Monetario Internacional”

miércoles 09 de agosto de 2023 | 10:28hs.

El fuerte salto del dólar libre, que ya roza los $ 600, provocó los comportamientos ya acostumbrados entre empresas y proveedores. Hubo remarcaciones, se frenaron ventas y otros anunciaron un cambio en la lista de precios en los próximos días. El incremento de la brecha cambiaria hasta el 110% también es un factor que gatilla este tipo de comportamientos, como sucedió por ejemplo en abril último.

El director del Banco Nación, Martín Pollera, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó acerca de lo que aqueja en los tiempos actuales a la economía Argentina: “En el país siempre es importante la economía y hemos logrado resolver en estas últimas semanas, gracias a la gestión del ministro de Economía Sergio Massa, un nuevo desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional que se había ido de Argentina en el 2006 y en 2018 volvió de la mano de Mauricio Macri y desde ese momento hasta acá que fueron 44,500 millones de dólares que tomó Argentina en ese entonces y gran parte de eso ya se habían ido”.

“La verdad que es increíble el monto, es un punto muy importante. Hoy estamos en un escenario mejor en relación con el fondo porque se entendió que nosotros como gobierno nacional y como espacio político no podíamos seguir reduciendo como operaba el fondo del gasto, de haberlo hecho no hubiéramos podido hacer el gasoducto, por ejemplo. Si bien la gente no ahorra en dólares, sino que además es un dólar ilegal, un mercado muy chiquito, pero que cualquier operación grande en un mercado que mueve entre tres y cinco millones de dólares mueve el tipo de cambio del dólar blue y eso se traduce después en aumento de precios”, apuntó.

Pollera recordó que Argentina viene transitando hace muchos años en una alta inflación, “porque nuestro país es muy complejo, ya que no se puede resolver de un día al otro, y siempre el estrés electoral sumado al movimiento del mercado, genera mayor incertidumbre para que la gente vaya a votar para favorecer a un determinado espacio político”.

“Entonces hay dos cosas que están sucediendo: nuestra economía es bimonetaria, estamos permanentemente viendo el peso y el dólar y en Argentina a partir de febrero-marzo con la llegada de la sequía, 1 de 4 dólares que se exportaban en 2022 dejaron de exportarse en 2023, lo que significan 21.000 millones de dólares que nuestro país hoy no tiene. Si la economía no puede, a través de sus exportaciones, acumular reservas, lo primero que se genera es la caída devaluatoria, lamentablemente es la historia de nuestro país y eso explican los indicadores de inflación, algo que no va a pasar el año que viene ya que hay otras proyecciones del Instituto Nacional del Agua”, detalló.

El director del Banco Nación explicó que mejores resultados en términos de siembra y de cosecha va a permitir tener un superávit comercial récord, “acumulando reservas, dólares y eso baja la presión devaluatoria y por ende baja la inflación. Me parece que la gente que va a ir a a votar, sabemos que es una elección a presidente, que estamos definiendo el rumbo del país para los próximos cuatro años, que no es una elección legislativa. Son cuatro años que se vienen y me parece que lo que se está buscando es un candidato que los represente, que tenga firmeza, que tenga trayectoria, que tenga diálogo político para tratar de salir esa grieta que no nos deja avanzar”.

“Hay dos caminos muy claros, un camino hacia atrás y el camino hacia adelante que el que mejor lo expresa es Sergio Massa y me parece que en ese sentido muchos de los argentinos sabemos que ante esta dificultad económica no podemos dejar el país en manos de gente que está proponiendo o quemar el Banco Central o pensar que va al Banco Central y va a encontrar las reservas en una bóveda o se piense en una dolarización. Si pensamos bien habrá un nuevo escenario el 21 de octubre y si vamos al ballotage el 19 de noviembre”, finalizó.