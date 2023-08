Lammens señaló que Unión por la Patria garantiza un país integrado

domingo 06 de agosto de 2023 | 7:00hs.

El turismo en Misiones se encuentra en uno de sus mejores momentos. Con temporadas récord y visitas incluso en épocas de menor auge, se consolida como uno de los motores de la economía local. En ese marco, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, destacó la labor que se viene realizando en la provincia y apuntó a un trabajo coordinado con la Nación para seguir impulsando la industria sin chimenea que crece en la tierra colorada.



En comunicación con El Territorio, aseguró que el camino que se viene transitando de forma conjunta impulsará aún más los atractivos locales y –de cara a las próximas elecciones– consideró que con Sergio Massa en la Presidencia, este desarrollo será mayor.



¿Cuál es el plan de acción para el turismo en Misiones en los próximos meses?

Buscamos profundizar lo que se viene haciendo en estos años, semana a semana ir superando números récords, a ir permanentemente superando las cifras de previaje, lo que ya nos pasó en invierno y también en verano.



Lo primero que hay que hacer es profundizar lo que venimos haciendo, como política de Estado, para sostener el empleo del sector turístico todo el año. Y después por supuesto un plan integral que apunte a la demanda de Previaje, no sólo a la promoción que hicieron los ministerios de Turismo de la Nación y de las provincias, sino también a la infraestructura. Tenemos obras en más de 200 municipios de todo el país en estructuras turísticas, muchas de ellas las hemos hecho en Misiones. Lo que hay que hacer es tomar al turismo como a lo que es: uno de los ejes de desarrollo estratégico de la Argentina, junto con el petróleo, la industria del conocimiento, el litio, el campo y otras cuestiones.



¿De cara a las elecciones, considera que Sergio Massa es el candidato que seguiría con este plan?

No tengo ninguna duda. Es quien más capacitado está, conoce cada detalle de cómo funciona el Estado nacional, es quien ha agarrado una papa caliente y se ha hecho cargo de una situación dificilísima cuando muchos hablaban de helicópteros, él puso el cuerpo; y no sólo lo estabilizó sino que tiene una visión y forma de encarar los problemas con valentía, audacia y responsabilidad. Hizo una negociación con el Fondo Monetario Internacional por el préstamo que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri y negoció de manera responsable, no cediendo a las presiones que tuvo, cerrando un acuerdo con el que Argentina va a seguir creciendo.



Creo que para que Argentina pueda seguir con el camino de desendeudamiento, de crecimiento, de fortalecimiento de pymes y economías regionales, el cuidado y defensa del trabajo, es el candidato sin ninguna duda que representa todos estos atributos. Quien tomó decisiones determinantes para la Argentina que viene es Sergio Massa.



¿Ya ha hablado de propuestas concretas en el área turística con Massa?

Es una de las áreas donde más se ha pronunciado y definiciones ha dado. Mantener Previaje está sobre la mesa. Es una de las políticas públicas que mejor valoración tiene por parte de la gente, el hecho de plantearlo como parte de la campaña es importante. Hay que ser muy claros y decir a la gente la verdad. Sergio Massa es responsable y no promete cosas que no pueda cumplir, habla claramente de que la inflación es un problema que hay que enfrentarlo y resolverlo, que hay que tener la predisposición para solucionarlo, pero que no se hace de un día para el otro, como lo prometió Macri en 2015, que dijo que lo arreglaba en cinco minutos y así terminó su gobierno.



Una de las críticas al gobierno de Alberto Fernández es la falta de federalismo, ¿cree que eso cambiará con Massa?

Creo que quien más tiene una mirada federal y más piensa en una Argentina integrada, quien más quiere saldar la deuda histórica que Argentina tiene con el norte, es Sergio Massa. Muchos de los integrantes que hoy estamos dentro de las propuestas de Unión por la Patria somos quienes tenemos una visión más federal, de un desarrollo más igualitario. La inversión en turismo tiene que ver con eso.



El turismo, además de todas las virtudes que tiene, además es un gran distribuidor y desconcentrador de la riqueza. Porque los grandes centros emisivos son las grandes urbes y esa riqueza y recursos los turistas los van llevando a otros puntos del país. La visión federal está en las políticas públicas que hemos impulsado estos años y creo que claramente, Sergio Massa es quien mejor represente esa visión.



Para cerrar, ¿cuál es el balance de turismo hoy a nivel nacional?

Tenemos un balance maravilloso de todo lo que viene siendo lo de previaje. Cada vez que anunciamos algo y lanzamos algo, batimos récords; lo que creo que es una gran noticia para la Argentina, para Misiones y la economía nacional.



En lo que tiene que ver puntualmente con Misiones, creo que la provincia también ha hecho un gran trabajo desde todo punto de vista. Yo estaré en Iguazú acompañando la semana que viene al gobernador y al ministro de Turismo, recibiendo al turista un millón.



Iguazú siempre fue uno de los destinos más elegidos, pero Misiones tiene muchos otros destinos que fueron creciendo, como Posadas que se ha convertido en destino turístico y antes no lo era; los Saltos del Moconá que es uno de los grandes atractivos que tiene la Argentina. Y lo que estamos haciendo es parte de uno de los programas más importantes en términos de infraestructura, que es la ruta natural. Así que creo que Misiones sin ninguna duda, es una de las provincias emblemáticas del turismo argentino e internacional. Nos da la posibilidad de seguir trabajando como venimos haciendo: con más turismo nacional, con más turismo extranjero, con más generación de trabajo y con más formación.