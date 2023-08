Desafíos de la gran encuesta

domingo 06 de agosto de 2023 | 6:05hs.

En una semana, el próximo domingo, se hará la gran encuesta, como se conoce a las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso). Será una muestra, con algunas definiciones internas. Quienes compiten de manera interna y no logren sortear esta primera vuelta, no serán parte de las elecciones generales. Por eso, en esta etapa final, desde diversos sectores intentan romper la apatía de los ciudadanos que por estos días comenzaron a prestar un poco más de atención, a involucrarse, a ser parte de la conversación política como sucede en Misiones en torno a lo que se define y sobre quiénes podrían ser los futuros representantes. Las elecciones anticipadas en el país vienen mostrando alto nivel de ausentismo y abstención, porque la sociedad percibe que los resultados no son definitivos para un cambio profundo y positivo para el país. De allí que hace tiempo se viene cuestionando estas elecciones, desde ambos espacios mayoritarios presentaron proyectos para eliminarlas cuando les tocó estar en el gobierno, pero no prosperaron. También en la tierra colorada piensan que esta instancia no sirve, así lo había señalado el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, quien considera innecesario recargar de compromisos a la sociedad, cuando se le debería trasladar soluciones.



Como se sabe, los precandidatos para sortear esta primera prueba deberán alcanzar un piso del 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos para continuar en carrera ya como candidatos y sobre todo poder empezar a palpar en apoyo real el nivel de aceptación y acompañamiento de los ciudadanos para prepararse y enfrentar el segundo gran desafío como son las elecciones generales previstas para el 22 de octubre. También cabe la posibilidad de una segunda vuelta. Se apelaría a lo que también es conocido como balotaje en caso de que ninguno de los candidatos presidenciales logre 45 por ciento de los sufragios o llegar a 40%, pero con una diferencia de 10 puntos en relación a su seguidor inmediato.



El consultor Gustavo Córdoba, en diálogo con este medio, sostiene que en las primarias se plasma un voto más visceral, más puro donde la emoción prima. A su vez, representa la oportunidad de la ciudadanía para mandar determinados mensajes a los precandidatos. En cambio -interpreta- que las generales, que sería la primera vuelta, es más identitaria, representa la evaluación del voto con más representatividad. De ocurrir, una tercera elección que sería la segunda vuelta, ya se habla de un voto más táctico e inteligente, donde se pondrá en la balanza a quien apoyar para que llegue a la presidencia o a quien quitarle voto para que ello no suceda.



Pero como se dijo, para que todo lo previo ocurra, los ahora precandidatos deberán sortear la primera prueba el domingo 13.



Cuatro en la principal carrera

Las tendencias marcan que la competencia primaria y posterior podrían darse entre los cuatro importantes referentes que están en carrera, Sergio Massa (Unión por la Patria), Javier Milei (La Libertad Avanza) y entre los dos precandidatos de Juntos por el Cambio, el próximo domingo se sabrá si Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich es quien continúa en carrera. Es decir, para este espacio, es determinante el resultado electoral de las Primarias. Si se tomara en cuenta las proyecciones de uno y otro, cuando se hacen encuestas telefónicas les son favorables a Bullrich, en cambio, si la encuesta es domiciliaria oscila entre un empate y otras a favor de Rodríguez Larreta. Por eso, hay mucha cautela tanto de los analistas políticos como también de los encuestadores que ponen pausa en la labor, ya que desde ayer comenzó a regir la veda para difundir sondeos de opinión. De esta manera, todas las encuestas dadas a conocer hasta ayer no muestran claros ganadores. La incertidumbre reina en el ecosistema preelectoral, en el promedio de las últimas mediciones se observa que se va a una elección pareja dentro de los márgenes de error, entre las dos coaliciones más grandes y Milei viendo si puede terciar y consolidar su voto. Pero puede pasar que se parta la paridad para un lado o para el otro, puesto que la gran mayoría silenciosa que no contesta encuestas puede terminar inclinando la balanza de forma más pronunciada para un espacio. Con ello las diferencias podrían ser más abultadas y marcarían una tendencia importante para la primera vuelta.



Según Gustavo Córdoba hay otra particularidad, no todas las encuestas se muestran y planteó que ello forma parte de una estrategia de quienes manejan esos números. Entiende que incurre en un error quien intenta minimizar que todo lo que no se publica no exista. Además, aporta otro factor, que podría inclinar el voto hacia los precandidatos y es el nivel de participación. Destacó que en Santa Fe y Córdoba se reivindicó la moderación y militancia, que superó a quienes se sentían ganadores a partir de encuestas y de la percepción que recibían desde las redes sociales, en cuanto a niveles de aceptación de videos cortos personalizados realizados para Tik Tok. Es decir, consiguieron más repercusión y seguidores que votos. Todos recuerdan el palo electoral que se comieron Bullrich y Macri con la fuerte derrota de Losada en manos del moderado Pullaro en Santa Fe.



La incidencia de la economía

Si hay algo de lo que todo el mundo habla –muchas veces sin conocer mucho al respecto-, es de economía. Aunque tampoco es necesario ser un experto, todos conocen el impacto que provoca, se lo ve día a día y es donde más se le pega al gobierno nacional.



La economía se entiende que puede ser un catalizador del voto. A Patricia Bullrich no le fue bien incursionar en opiniones económicas desde haber citado aquel blindaje que recuerda lo peor para los argentinos en la crisis del 2001, tampoco mostró un plan ni puede agitar logros de Cambiemos. La gestión de Mauricio Macri en tal sentido es una pintura fresca, nadie quiere quedar manchado y por lo tanto evitan reivindicar o mencionar siquiera el fracasado modelo económico de Juntos por el Cambio.



El precandidato Rodríguez Larreta tampoco mostró un plan económico integral, aunque este licenciado en Economía corre con ventajas de poder mostrar gestión y administración en dos períodos como jefe de gobierno. Quien se mueve con comodidad en ese ámbito es Milei, que además puede realizar promesas sin el compromiso de tener que tomar decisiones diarias respecto a la realidad diaria. De esta manera lo que persiste es la desconfianza.



En el caso de Massa, está en esa área, muy sensible para los argentinos y depende de él conseguir mejores apoyos, según resultados que logre en gestiones. En tal sentido, fue todo un guiño que llevó alivio a la clase trabajadora, para quienes venían pagando Impuesto a las Ganancias. A partir de este mes, sólo pagarán aquellos con remuneraciones superiores a $700.875 brutos mensuales, lo cual representará un alivio fiscal para más de un millón de trabajadores.



Aunque todos los encuestadores se manejan con mucha prudencia, Gustavo Córdoba también apela a la evidencia al plantear que el candidato del peronismo es el más conservador y que la historia reciente demuestra que en la Argentina los sectores moderados son los que terminan poniendo al presidente. Citó los casos más recientes como ocurrió con Macri y Alberto Fernández y entiende que podría repetirse. No obstante, habrá que estar atentos al apoyo real que pueda recibir en las urnas Milei, que a pesar de que se agitó que se desmoronaba su candidatura, sigue manteniendo buenos niveles de aceptación a una semana de los comicios.



Presencia de candidatos en Misiones

Los precandidatos están aprovechando al máximo estos días para intentar trasladar sus ideas y propuestas en las provincias. Es lo que hicieron Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente por Hacemos por Nuestro País, que impulsa el espacio que lleva como aspirante a la presidencia a Juan Schiaretti. También el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Gerardo Morales arribó a la provincia de Misiones para trasladar las ideas que tienen junto a Horacio Rodríguez Larreta. A su vez, desde el mismo espacio, donde habrá internas en Juntos por el Cambio, llegará mañana a Misiones Patricia Bullrich para reforzar presencia en la provincia.



Randazzo promueve la antigrieta

Aprovechando la presencia de los precandidatos a nivel nacional, los aspirantes a las bancas en el Senado, en Diputados y en el Parlasur, a su vez dieron a conocer sus propuestas.



En el caso de Randazzo brindó una conferencia de prensa en el salón auditorio de la Universidad de la Integración Sudamericana (Unisud), sobre avenida Mitre. Con una sala llena abogó por volver a enfocarse en la producción y el trabajo, apuntando a generar más empleo, inclusión, educación y generación de riqueza. Instó a votar al espacio, por tener candidatos con historia, en alusión a Schiaretti, que está a punto de concluir su tercer mandato como gobernador de Córdoba. Se presentan como un espacio antigrieta y el propio Randazzo sostuvo que la grieta se transformó en un negocio para unos pocos que manejan el poder. En la oportunidad estuvo acompañado por la senadora nacional de Córdoba, Alejandra Vigo, quien es a su vez presidenta de la Obra Social Nacional del Sindicato de Amas de Casa de la Argentina (Ossacra) y brindaría luego una charla a las mujeres. Además, fue parte de la mesa principal el dirigente de Misiones, el precandidato a diputado nacional Abel Motte, que fue aplaudido al referirse al plan económico que están elaborando en ese espacio político.



Morales: cambiar la matriz productiva

Morales también tomó contacto con partidarios y dirigentes locales, acompañado por el aspirante a senador Ariel “Pepe” Pianesi, quien destacó la presencia continua en tierra colorada del aspirante a vicepresidente y resaltó la importancia de quien viene demostrando gestión, con importante rodaje y que conoce Misiones y sabe de las dificultades que tiene la provincia, por ejemplo, en materia energética.



En tanto, Morales, que integra la fórmula junto a Horacio Rodríguez Larreta, destacó la necesidad de una transformación de la matriz productiva y un programa de desarrollo federal. Es decir, propuso avanzar con cambios estructurales. A su vez descartó que todo pueda hacerse de manera repentina como salir del cepo, en clara alusión a lo planteado por Patricia Bullrich.



Bullrich, mañana en Posadas

El precandidato a senador del espacio La Fuerza del Cambio, Martín Goerling, recibirá a Patricia Bullrich mañana en Posadas. En la capital provincial, la precandidata a presidenta comenzará a cerrar esta semana su campaña electoral. Está previsto recorridas en la ciudad y un acto de cierre en un hotel céntrico de Posadas.



A favor de Massa

Desde la Renovación se trabaja de manera intensa a favor de la precandidatura a presidente de Sergio Massa. El aspirante a senador nacional y actual vicegobernador, Carlos Arce, destacó el amplio conocimiento sobre la realidad de Misiones y compromiso a favor de la provincia, demostrado por el actual ministro de Economía.



Al pedir el voto a favor de Unión por la Patria que integra la Renovación, también instó a comprometerse a concurrir a votar por ser una elección que comienza a definir el futuro del país. Del mismo modo, la diputada provincial y precandidata a senadora Sonia Rojas Decut destacó que Massa ha demostrado un fuerte compromiso con el misionerismo y que se comparte la visión de generación de empleo, de crecimiento, de desarrollo para el país y para Misiones.



Lo cierto es que como se dijo, es un desafío mover a los votantes en estas elecciones tan apáticas. Entiende que los precandidatos a diputados y senadores, traccionarán más votos. Desde la renovación sacan pecho al afirmar que son los únicos candidatos con modelo provincial para defender y sus propuestas son elaboradas en Misiones, para los misioneros. Considerando que los otros espacios solamente se cuelgan de los candidatos nacionales y sus agendas centralistas.



Obras y deudas pendientes

El presidente de la Nación, Alberto Fernández también llegó esta semana a Misiones, pero en el marco puramente de la gestión para recorrer obras y reconocer que con Misiones tiene una deuda pendiente por saldar como es la zona aduanera especial. Aseguró que la puesta en marcha es inminente, para luego destacar las obras nacionales encaradas en Misiones como la autovía de la ruta nacional 105 que une Posadas a San José, además de la pavimentación de la ruta provincial 2 y el nuevo puente sobre el arroyo Tunas. Alberto Fernández junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el gobernador Oscar Herrera Ahuad recorrieron esas obras de infraestructura vial.



En forma posterior, el mandatario provincial también recorrió la estación transformadora de Wanda donde se concretó una inversión de seis mil millones de pesos, para poner en funcionamiento un nuevo transformador de alta tensión que duplicará la potencia disponible en la zona con previsión de crecimiento a 20 años. A su vez, resaltó que forma parte de la previsión de lo que será la demanda del próximo verano.