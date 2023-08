Agenda cotidiana

domingo 06 de agosto de 2023 | 6:00hs.

Música



Malosetti. El jueves 10 a las 20.30 el auditorio Montoya tendrá una noche de jazz poderoso con la llegada de Javier Malosetti que se presenta con los locales Fernando y Facundo Quintana.



Imaguaré. Junto a los Hermanos Britez, Juan Núñez y el Ballet Folclórico del Parque, Los de Imaguaré celebrán su gran vigencia en la música. El show será el 11 de agosto, a las 20, en el Auditorio del Montoya.



Folclore. El viernes 11 a las 22.30 en Casino Club Quaranta, gran concierto del cuarteto chamamecero correntino Espuelas de Plata. Y desde una hora antes, set de DJ. Entrada gratuita



Tango. El Quinteto Tangazo se presentará en la Biblioteca Popular de Posadas con la música de Astor Piazzolla; el jueves 17 a las 21.Entradas al 3764-638417 / 3764-703599.



MTV. La banda santafesina MTV Hits, que hace música de los 90 y 2000, presentará su show a pura fiesta en La Bionda, el 19 a las 23. Entradas en Passline.



Baglietto-Vitale. Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale llegan a Posadas el jueves 24 de agosto a las 21.30 en el auditorio del Montoya. Entradas en venta en boletería.



Instrumental. El reconocido violinista cordobés Víctor Renaudeau presentará su nuevo espectáculo Solo Set/Modo Random, el jueves 24 a las 21 en la Biblioteca Popular Posadas, junto a los Hermanos Núñez.



Ska. La orquesta de ska, Dancing Mood, vuelve a Misiones para presentar su música vibrante. El recital que hará bailar al público de la Tierra Colorada llega el sábado 26 en Umma.





Muestras



Humano. La muestra El maravilloso mundo del cuerpo humano, una experiencia de aprendizaje interactivo, se puede visitar hasta el 30 de septiembre en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento.



Ambay. La artista visual Irina Waniukiewicz nos invita a sumergirnos, a través de su lente, en el mundo del ambay, un árbol de gran relevancia en la medicina popular. En el Museo Provincial de Bellas Artes “Juan Yaparí” (Sarmiento 1885).



Guacurarí. En el Museo Guacurarí (General Paz 1865) continúa la actividad guiada e interactiva del programa El museo y la cocina, patrimonio cotidiano. Las delegaciones escolares que quieran sumarse pueden escribir al mail museoguacurarimisiones@gmail.com o llamar al 3764-447373. Gratuito.





Teatro



No se fía. Una comedia dramática sobre nuestra historia reciente que invita a pensarnos en relación a los demás y nuestra manera de actuar frente a la necesidad del otro. No se fia se presenta en Posadas con única función el 19 de agosto en Espacio Reciclado (Pasaje Misiones 3040). Anticipadas boletería.



Algarabía. Los lunes de 15 a 17 en la Asociación Cultural Sanmartiniana (Junín 2238) taller de teatro de época y danzas circulares medievales La Algarabía, con la coordinación de Sonia Vallejos. Para saber más, escribir al 376 4-214004.



Oliverio. El jueves 10 a las 19, se llevará a acabo un encuentro lúdico e interactivo a través de la Música y el Teatro. ‘Oliverio y Gironda’ llegan a Espacio Base (Rademacher 5324). Entradas desde mil pesos. Reservas al 376-5130101.



Clínica musical. El destacado músico Javier Malosetti brindará un espacio de formación -gratuito- junto a los hermanos Facundo y Fernando Quintana, como previa al show del jueves en el Montoya. La cita, dirigida a músicos y público en general, será el miércoles 9 a las 16, en Flora Espacio Cultural (Santa Fe 1531).





Eventos



Poesía. Oliver Kozlov, campeón nacional e internacional de “Slam Poetry”, presentará su show de lectura performática hoy a las 21 en la Biblioteca Popular (Córdoba 2069).



Medioevo. Hoy de 13 a 21 en el Club Alemán (Av. Corrientes 2540) se desplegará la “Primera Feria Medieval en Misiones”. Entradas en venta en Librería La Palma (Buenos Aires y Bolívar). Más info en IG @misionesmedieval.



Warung. El primer encuentro de Warung Beach en Argentina será en la playa Costa Sur. Reconocidos artistas de la música electrónica como Mariano Mellino, Kevin Di Serna, Albuquerque DJ, Nicolás Ruiz, y Tina Ormart. El 19 de agosto. Entradas al 3751-605969.



Tatá verá. El festival de títeres Tata Verá llega con presentaciones en las escuelas y otras abiertas a todo público. El grupo Hasta las manos y ArteRoga, junto al Paracultural de la Selva ofrecerán el 18° festival del 15 al 20 de agosto. Más info en las redes de los organizadores.



Oberá en Cortos. El Festival Internacional de Cortometrajes “Oberá en Cortos” prorrogó hasta el 11 de agosto la inscripción a los dos certámenes competitivos “Universitario Entre Fronteras” y “Región Entre Fronteras”. El 20° festival abre sus puertas a realizadores de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa; Santa Catarina, Paraná y Rio Grande do Sul; Paraguay y Uruguay. Para más info, bases y formularios de inscripción a través del sitio oficial del festival www.oberaencortos.ar. La fecha límite es el viernes 11 de agosto (23.59).