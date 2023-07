Cada vez más personas eligen añadir el apellido materno en el documento

lunes 31 de julio de 2023 | 5:30hs.

El Registro de Personas se encarga de registrar los nacimientos, las defunciones, los matrimonios y las uniones convivenciales de todos los misioneros. Desde hace algunos años viene registrando un crecimiento tanto en la cantidad de trámites registrados para adicionar el apellido materno en los documentos, así como aquellos que refieren al cambio en su identidad autopercibida.

Según datos del organismo provincial, en el 2021 hubo 137 adiciones de apellido materno, en el 2022 fueron 214 y, en lo que va del 2023, se hicieron 125 trámites, por lo cual estiman que se superará la cifra del año pasado. Desde el organismo expresan que se debe a la mayor información que tiene la ciudadanía a disposición.

“El punto de inflexión fue la reforma al Código Civil y Comercial en el 2015, en el que se permite que los progenitores puedan elegir la composición del apellido. Antes de la reforma al Código, el niño nacía y se le ponía el apellido paterno. Hoy eso cambió y los padres eligen libremente el orden de los apellidos y la composición”, dijo en diálogo con El Territorio Paula Echeverría, directora del Registro de las Personas de Misiones.

“Ahora, si el hijo nació antes de esta reforma, hoy tengo el derecho de poder adicionar el apellido materno, administrativamente se puede hacer y de hecho se han hecho un montón”, añadió.

En cambio para suprimir el apellido se debe iniciar un proceso judicial y se deben presentar motivos que sean justos a criterio de un juez.

Identidad de género

Asimismo, en lo que respecta a la identidad de género en el 2021 se solicitaron 40 cambios de género, en el 2022 la cifra creció hasta llegar a 79, de los cuales diez fueron no binarios, es decir, no se identifican ni con el masculino ni con el femenino y, en lo que va del 2023 hubo 50 cambios de género, nueve fueron no binarios.

Este proceso contempla incluir la percepción que tiene una persona más allá de si al nacer lo anotaron como hombre o como mujer. A partir de lo propuesto en la Ley de Identidad de Género N° 26.743, que permite modificar los datos personales en el Registro, quienes lo deseen pueden cambiar el nombre, la imagen y el sexo registrado.

“En este caso, se hace un trámite de rectificación de partida, sin mencionar que es un cambio de género, se hace una nueva partida de nacimiento en la que se hace constar el género percibido por esa persona, que puede ser binario o no binario”, contó.

Nacimientos y defunciones

Por lo general en la provincia se dan más nacimientos que defunciones. Según estadísticas en el 2021 se registraron 21.631 nacimientos, en el 2022 totalizaron 20.894, y en lo que va del 2023 ya son 12.352 los nacimientos.

“En Misiones tenemos la particularidad, en pocas provincias se da, que en la gran mayoría de las maternidades -en todas las públicas y estamos avanzando en las privadas-, tenemos puestos de centros de documentación rápida, de manera tal que la madre o el padre de ese recién nacido, ya sale del sanatorio o del hospital registrado, es decir, con una partida de nacimiento y con un trámite DNI cero año iniciado”, explicó Echeverría.

“Cuanto más oficinas podamos abrir más garantizamos que todos los niños nacidos en Misiones salgan ya con la partida de nacimiento, que es como la puerta de acceso a los derechos”, agregó.

En cuanto a las defunciones, los números también más o menos se mantienen, “en el 2021 tuvimos 9.911 defunciones, en el 2022 fueron 9.738 y en lo que va del 2023 ya contamos con 4.439”.

Hay más matrimonios igualitarios

Cada vez se celebran más matrimonios igualitarios en la provincia. Según datos del Registro de las Personas hubo 17 matrimonios igualitarios en el 2021, 22 en el 2022, y en lo que va del 2023 hubo 12 celebraciones de casamientos.

El interés creció desde julio de 2010 cuando se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario. Argentina fue el primer país de América Latina en reconocer este derecho, cuyo logro histórico ubicó a la agenda de la diversidad sexual en la esfera política, estatal y a la legislación, a la vanguardia internacional en materia de reconocimiento de derechos para el colectivo LGBTIQ+.

En tanto la cifra de matrimonios, en general, se mantienen en un promedio desde hace algunos años.

En el 2021 se celebraron 4.810 matrimonios, en el 2022 hubo 4.853, y en lo que va del 2023 son 2.249.

Inscripciones tardías, un fenómeno en crecimiento

Desde el Registro de las Personas de Misiones resaltaron y lamentaron que es importante la cantidad de inscripciones tardías que se llevan a cabo.

Esto tiene que ver con aquellas personas que nunca tuvieron una partida de nacimiento, a los que hoy se les da la posibilidad para que, administrativamente, puedan obtener su documento nacional de identidad, siempre y cuando sean de nacionalidad argentina.

En lo que refiere a inscripciones tardías, detallaron desde la entidad: en el 2021 se registraron 372 procesos concretados y 639 inscripciones en el 2022, mientras que en lo que va del 2023 son 388.

“Es un número bastante importante de inscripciones que se van haciendo. Antes las personas no registradas, tenían que ir a la Justicia para obtener su DNI”, expresó Paula Echeverría, directora del organismo antes mencionado.

“Hay muchas personas de 50, 60, 70 años que nunca tuvieron DNI y es excluida porque nunca fue registrada o nunca lo anotaron, se da mucho por lo general en zonas rurales. Hoy el trámite es más sencillo y es administrativo”, agregó.

Por otra parte, en cuanto a la demanda total de DNI en la provincia, a través de cualquier oficina o los centros de documentación rápida, los móviles, en los operativos, se hacen más de 150.000 documentos por año.

El sistema del Registro está conformado por 110 delegaciones distribuidas en toda la provincia, existen 104 Centros de Documentación Rápida (CDR) y tres Móviles de Documentación Rápida (MID), que dan a los vecinos de la provincia la posibilidad de realizar trámites de manera sencilla, rápida y ágil. En todas las oficinas se realizan 2.000.000 de trámites anuales, aproximadamente.

A su vez, para cualquier trámite los interesados se pueden dirigir a la casa central del Registro Provincial de las Personas que se encuentra en la avenida Andresito, entre avenida Lavalle y Francisco de Haro de Posadas.