Agenda cotidiana

lunes 31 de julio de 2023 | 6:00hs.

Música



Beriso. El jueves 3 de agosto en Umma, La Beriso regresa a Misiones para una nueva noche de rock & roll, dentro de su gira presentación de su nuevo disco Mienten.Entradas en venta en boletería y en Kiosko Piturro (San Lorenzo y San Martín).



Volcán. El 4 de agosto a las 22.30 en Casino Club Posadas (San Lorenzo 1950) show estelar de Roberto Edgar “Volcán”, con las clásicas cumbias más un nuevo repertorio. Entrada gratuita.



Rock. El viernes 4 de agosto a las 21, Richter y Jugo de Tigre se presentarán en la posadeña Matriz (General Paz 2455). Mientras, el sábado 5 de agosto lo harán en Apóstoles, Casa Del Cebú (Ucrania 835).



Karina. La Princesita se presentará el viernes 4 de agosto a las 23 en Umma para revivir sus grandes éxitos y sus nuevas canciones. Y tras agotar localidades, la número uno de la cumbia argentina agregó una función apta para todo público, el mismo viernes pero a las 21.



Rock. Se viene una noche a puro rock, pop y funk de la mano de tres bandas que la rompen en el under regional. La cita es el 10 de septiembre, a las 20, en el Montoya y subirán al escenario Martina Escalada, Wonderfunk y Lupanar. Las entradas anticipadas se consiguen en la boletería del auditorium o a través de Ticketway.





Muestras



Humano. La muestra El maravilloso mundo del cuerpo humano”, una experiencia de aprendizaje interactivo, se puede visitar hasta el 30 de septiembre en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento. Entrada gratuita.



Figura. En el Museo Areco (Paseo Bosetti) se puede visitar la muestra Lenguaje de la figura, de las artistas locales Karina Sureda y Anahí González; son grabados, dibujo y pintura.



Guacurarí. En el Museo Guacurarí (General Paz 1865) continúa la actividad guiada e interactiva del programa El museo y la cocina, patrimonio cotidiano. Las delegaciones escolares que quieran sumarse a esta experiencia cultural y ancestral, pueden escribir al mail museoguacurarimisiones@gmail.com o llamar al 3764-447373. Gratuito.





Teatro



No se fía. Una comedia dramática sobre nuestra historia reciente que invita a pensarnos en relación a los demás y nuestra manera de actuar frente a la necesidad del otro. No se fia se presenta en Posadas con única función el 19 de agosto en Espacio Reciclado (Pasaje Misiones 3040). Anticipadas boletería.



Algarabía. Los lunes de 15 a 17 en la Asociación Cultural Sanmartiniana (Junín 2238) tiene lugar el taller de teatro de época y danzas circulares medievales La Algarabía, con la coordinación de la actriz, directora teatral y docente Sonia Vallejos. Para saber más, escribir al 376 4-214004.





Eventos



Caña con ruda. Mañana 1º de agosto a las 9 en el Parque Paraguayo y frente al Museo Cambas, se desarrollará una actividad para poner en valor esta tradición y cumplir con los tres traguitos del mítico brebaje en ayunas. Con el título Caña con ruda sortilegio para el alma, la propuesta organizada por el Cambas contará con las charlas de Norma Catalano, Verónica Stockmayer y Ramón Delgado Cano. Entrada gratuita.



Madera. El artesano y escultor Marcelo Ferreira presenta la “XVI Muestra de Piezas Exóticas en Madera Nativa”, hasta el 31 de julio en su taller del barrio El Porvenir. También se puede recorrer el arboretum de especies nativas y los viernes de 14 a 17 hay curso de talla en madera. Más info al 376 4-685625.



Peña Soñada. El colectivo Soñadores lanzó una nueva peña festiva para el 5 de agosto. Participarán La Eulogia Folk, Sonido Ancestral, Rocío Araujo y Los Encina Cuera. Además, la danza de la Escuela de Danzas Nativas Ecos de Tradición. En la Peña Itapúa (Buenos Aires, entre La Rioja y Entre Ríos), desde las 22. Anticipadas al 376 4-107713.



Medioevo. El 6 de agosto de 13 a 21 en el Club Alemán (Av. Corrientes 2540) se desplegará la “Primera Feria Medieval en Misiones”. Una aventura épica de recreacionismo y diversión organizada por el Espacio Misiones Medieval. Entradas en venta en Librería La Palma (Buenos Aires casi Bolívar). Más info en IG @misionesmedieval.



Warung Tour. El primer encuentro de Warung Beach en Argentina será en la playa Costa Sur. El gran evento trae a reconocidos artistas de la música electrónica como Mariano Mellino, Kevin Di Serna, Albuquerque DJ, Nicolás Ruiz, y Tina Ormart. La cita es el 19 de agosto en el balneario Costa Sur. Entradas al 3751-605969.



Tatá verá en Iguazú. El festival de títeres y titiriteros Tata Verá llega, como todos los años, para alegrar el mes de la niñez con presentaciones en las escuelas y otras abiertas a todo público. El grupo Hasta las manos y ArteRoga, junto al Paracultural de la Selva ofrecerán la 18ª edición del festival del 15 al 20 de agosto. Más info en las redes de los organizadores.



Sanmartiniana. La Asociación Sanmatiniana (Junín 2238) abre la convocatoria para profesionales y talleristas de la cultura independiente que deseen tener un espacio para brindar talleres. Para postularse se debe completar un formulario online con el CV. Más info al correo culturalsanmartinposadas@gmail.com