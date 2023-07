De pitucos y federalismo en el sprint final

domingo 30 de julio de 2023 | 6:05hs.

Comenzó el sprint final para las primarias del 13 de agosto y sigue reinando un escenario de incertidumbre electoral. Los candidatos y los espacios, aceleran sus campañas para intentar convencer a la mayor cantidad de ciudadanos. Las encuestas como herramientas de predicción perdieron el valor sagrado que tenían antes, porque la metodología quedó fuera de tiempo y lugar. Vienen arrastrando yerros tras yerros. Las telefónicas y online sólo son contestadas por los ciudadanos más politizados que le dan su sesgo y con ello, contaminan los resultados de las muestras. Hay muchas diferencias entre las telefónicas y las presenciales que son más costosas, pero por estos días, son revalorizadas. De igual modo, los especialistas afirman que cada cinco consultados en forma presencial, sólo uno acepta responder las preguntas. Por lo tanto, nadie sabe qué opinan los otros cuatro.

El analista político Jaime Durán Barba viene predicando que son tiempos de observar las tendencias electorales y no la foto, o sea la película entera que tendrá a las Paso como la única certeza electoral de cómo están los espacios y candidatos. Por ahora, los candidatos y sus equipos de campaña ponen intensidad a las actividades proselitistas. La derrota de Juntos por el Cambio en la ciudad de Córdoba fue un baldazo de agua fría para el espacio y se revivió la pelea entre el centralismo y el interior del país.

Para entender todo el contexto, es necesario hacer un poco de historia. El pasado domingo se cumplieron 21 años del fallecimiento de Alberto Castillo, cuyo verdadero nombre era Alberto Salvador De Luca. A este tanguero se lo conocía como el cantor de los cien barrios porteños. Su canto y su voz terminaron atrapando casi al final de su carrera a la nueva generación que bailó con el ritmo de “siga el baile, siga el baile” con los Auténticos Decadentes. Pero, sin dudas, su carrera comenzó a brillar a partir de 1930 en la escena del tango argentino, haciendo más popular los temas al hablarle directamente al público, narrándoles de forma más humilde y sentida las historias que contenían las letras de sus temas. Junto a Ricardo Tanturi, fue el binomio tanguero más importante de la década del 40. Con una de sus primeras grabaciones, “así se baila el tango”, provocaba a los pitucos de la época, a los que calificada de lamidos en alusión a que se acicalaba excesivamente y como shushetas, como se lo conocía al informante de la policía o al soplón, diciéndoles que nada sabían de tangos y compases. De esta manera cuestionaba el conocimiento particular que tenían sobre el tango, a los pitucos que pertenecían a sectores sociales altos. El tango siempre estuvo vinculado a múltiples temas como la inmigración, la cultura y la política, de hecho, a Castillo también lo llamaron “el trovador de la plebe peronista”. Fue en este último ámbito donde volvió a recordarse el término pituco, que se conoce a aquel que pertenece a una clase social alta y da muestras de ello en su vestimenta y aspecto exterior y también se destaca que la Recoleta es una de las zonas pitucas por excelencia de Buenos Aires.

Pitucos con acento cordobés

Esta vez, el término provocador del dúo Castillo- Tanturi, fue utilizado por el gobernador electo de Córdoba Martín Llaryora, en medio de los festejos de Hacemos Unidos por Córdoba, para festejar el triunfo de Daniel Passerini. “Basta de que nos maltraten de afuera, de que nos vengan a explicar qué hacer y qué no hacer los pituquitos de Recoleta. Que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra patria. Este es el grito de Córdoba”, expresó Llaryora. El término “pituquitos de Recoleta” con rapidez se volvió viral y Llaryora, cuestionó que los pituquitos llegan a las provincias con aire de dar clases de gobernabilidad y les planteó que cualquiera gobierna en el distrito más rico y subsidiado de la Argentina y que deberían venir a gobernar en el interior.

Últimamente hay fuerte rechazo al centralismo porteño que siempre apunta que el interior financie los beneficios para los ciudadanos de la capital. El caso reciente más recordado es que para la creación de la Policía Metropolitana se quitó coparticipación a las provincias que no olvidan y aún peor el centralismo contó con el guiño de la Corte Suprema. Estaba más que claro quién estaba en situación inferior.

Para la oposición fue una derrota dolorosa, ya que no sólo le sacó 7 puntos al radical Rodrigo De Loredo, sino también involucró en su caída a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes llegaron con la intención de festejar un triunfo. “Los hice venir al pedo”, diría después De Loredo al caer derrotado en las urnas. Iba a representar una pequeña tregua entre Rodríguez Larreta y Bullrich, que tras esa jornada electoral volvieron a la feroz pelea. Hoy en Chubut creen poder festejar un triunfo después de 20 años de dominio del peronismo local.

Nueva camada del peronismo cordobés

Por los últimos triunfos, el fundador del modelo cordobés, el fallecido Juan Manuel de la Sota, debería estar orgulloso de que pudo llevar a cabo un exitoso trasvasamiento generacional. Es que Shiaretti, quien fuera su socio político y amigo, termina su tercer mandato al frente del gobierno y será reemplazado por Llaryora, a su vez -como se indicó- la capital provincial queda en manos del mismo espacio a través de Passerini. Son peronistas como de la Sota y no lo ocultan. El problema del peronismo cordobés es la pelea sin retorno con el kirchnerismo, pero no contra el justicialismo. De La Sota trabajó mucho en soledad y en silencio por la reconciliación con Cristina Fernández. Tuvieron muchas reuniones y algunos conocedores, hasta especulaban que el candidato ideal del 2019 de Cristina era el gallego. Pero es un análisis contrafáctico, porque de La Sota muere de manera prematura en un accidente y no se pudo cristalizar el puente entre ambos. Lo cierto es que la nueva camada, les dio una lección a los dirigentes porteños de JxC.

Para escarmiento de los medios nacionales opositores, festejaron cantando la marcha peronista y de paso, deslizaron lo del pituquismo porteño. Ahora, la nueva misión es promover la candidatura del Gringo, que le saca votos en la provincia mediterránea a JxC. En el mediano plazo, no es descabellado pensar que el sueño de Cristina y De la Sota se pueda cristalizar con Llaryora y Massa.

Pelea por la economía

Por una serie de declaraciones desafortunadas de Bullrich, el precandidato presidencial Rodríguez Larreta la mandó a estudiar a su competidora cuando ésta habló de blindaje que proponía como solución para poder levantar el cepo en los primeros días de la próxima gestión de ganar las elecciones. Rodríguez Larreta le recordó que ello se había llevado puesto a la alianza, cuando Fernando De la Rúa puso en marcha tal idea. Claramente Bullrich recibió un golpe en el mentón, sumado a la campaña “si no es todo, no es nada” cuya idea era fidelizar al electorado duro, aunque generó rechazo en los sectores moderados.

En definitiva, fue para Bullrich una semana para el olvido, porque también el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, cuestionó el plan económico de Bullrich, al sostener que es peor que el blindaje de Fernando de la Rúa. Revertir la ecuación cambiaria y favorecer el ingreso de productos importados, sería volver al peor escenario como ya ocurrió en la gestión de Macri donde se inundó el país de artículos extranjeros y en consecuencia el cierre de las empresas locales. Para muchas provincias como Misiones, volver a ese modelo sería nefasto y pondría fin a la bonanza del comercio de frontera. Claramente la cuestión económica es la mayor debilidad de Patricia Bullrich.

La intervención de Milei

El líder de La Libertad Avanza cargó además con munición gruesa contra la coalición de Juntos por el Cambio, señalando que muchos de ellos fueron parte del fracasado gobierno de la Alianza. Así criticando a uno de sus oponentes, Milei esta semana arrancó su tour electoral por el país a bordo de su motorhome ploteado con su cara. El libertario sigue enchufado en su campaña, soportando las operaciones que agitan que su candidatura se está desinflando.

En tanto, Rodríguez Larreta se alejó algunas horas de la campaña bélica instalada en Buenos Aires. Salió a buscar votos al recorrer algunas provincias del litoral, como lo hizo en Misiones, donde repasó sus propuestas de campaña y profundizó algunas de sus principales ideas.

Massa acuerda con el FMI y acelera campaña

El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, volvió a lograr un destacado acuerdo sobre la deuda que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional surgido, según cuestionan desde el oficialismo, de una política pésima del gobierno anterior de tomar 45.000 millones de dólares. Por un lado, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) autorizó un préstamo puente de 1.000 millones de dólares que el país destinará al pago del FMI la semana que viene. Se conoció que desde el FMI se realizarán dos desembolsos por 7.500 millones de dólares, uno el 21 de agosto y otro en noviembre, pero como simple en estos casos, los desembolsos vienen con requerimientos. A su vez, un dato no menor, el organismo de crédito multilateral aprobó que el Banco Central intervenga en el mercado cambiario, es decir para evitar eventuales corridas. El nuevo acuerdo lleva tranquilidad a todos los sectores económicos, ya que implica un programa de objetivos y metas, de acumulación de reservas y de equilibrio en las cuentas públicas.

Además, en lo personal, al aspirante a la presidencia le permitirá enfocarse más en su campaña electoral y recorrer con mayor tranquilidad esta segunda parte del año marcada por lo electoral, que a veces genera incertidumbre. Como parte de su campaña Massa estuvo en San Juan, La Rioja, Tucumán y en el conurbano bonaerense. en lo que se llama la gira federal de Unión por la Patria. En su gira, el ministro y precandidato prometió ser el presidente que derrote a la inflación y defender el salario de los argentinos. Les pidió a los militantes salir a buscar el triunfo, al sostener que hay dos competencias clave, uno el 13 de agosto que representa el primer tiempo y el 22 de octubre un segundo tiempo.

La defensa del precandidato en Misiones

El cambio es Massa, sostuvo el gobernador electo de Misiones Hugo Passalacqua al renovar desde la provincia el alto grado de confianza hacia el candidato de Unidos por la Patria. Entiende que es el dirigente que puede cambiar este país, brindando un rumbo cierto, tras haber demostrado lo realizado siendo solo ministro de Economía.

En cuanto al acompañamiento de la Renovación sostuvo que es la decisión adoptada por la conducción ante la garantía del buen comportamiento que tuvo con Misiones, de federalismo, al concluir y pedir el voto a favor de Massa y plantear que es lo mejor que le puede pasar al misionero.

Incansable gestión de las Abuelas

Esta semana las Abuelas de Plaza de Mayo volvieron a compartir la alegría de un nuevo hallazgo y la restitución del nieto 133. El joven encontrado es hijo de Cristina Navajas, desaparecida en julio de 1976, y de Julio César de Jesús Santucho. La presidenta del organismo, Estela de Carlotto, fue la encargada de destacar que encontrar otro nieto, implica devolverle sus derechos, dijo acompañado por Julio y Miguel Santucho, padre y hermano del joven que tras una larga búsqueda pudo recuperar su verdadera identidad. La titular de Abuelas destacó que la misión es seguir encontrado a los nietos que faltan. Fue una muy buena noticia en las vísperas de los festejos por los 40 años de la democracia argentina.

Presupuesto Misiones

Esta semana, el gobernador Oscar Herrera Ahuad elevó a la Cámara de Diputados para su análisis, el proyecto de Presupuesto General para la Administración Pública Provincial para el 2024. Las previsiones para el año entrante superan los $1,28 billones, que representa un 110,47% más del presupuesto vigente. Del total previsto, según expresó el mandatario provincial tendrá un fuerte contenido social, ya que el 69% estará destinado a salud, educación y desarrollo y otros 23,7% a obras públicas. Todo lo previo se materializa con recursos propios y coparticipación directa, más allá de reclamarle a la Nación el cumplimiento de envíos correspondientes. Como destacado, se proyecta un nuevo periodo y gestión donde ya estará al frente el electo gobernador Hugo Passalacqua, sin acudir a ningún endeudamiento y, al contrario, las deudas de gobiernos anteriores son cada vez más ínfimos porque se fueron pagando de manera regular y progresiva en los últimos años.

Quien asumirá como primer mandatario provincial en diciembre, destacó el presupuesto concebido por Herrera Ahuad. Sostuvo que es un presupuesto inteligente, al destacar el crecimiento de Misiones cuya continuidad depende tanto de la administración provincial pero también de los vaivenes económicos de las políticas nacionales y de allí la importancia de quien sea electo el próximo presidente.