Massa: "Argentina tiene que hacerse fuerte con trabajo y las exportaciones"

sábado 29 de julio de 2023 | 18:11hs.

El precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó que en Argentina "tenemos que hacernos fuerte con nuestro trabajo y nuestras exportaciones, no pidiendo plata prestada". En declaraciones a la prensa en Tucumán, el funcionario nacional se refirió también a la interna en Juntos por el Cambio: "Me preocupa respecto de la responsabilidad y seriedad que tenemos que mostrar como país ver que tenemos una oposición que no tiene nada que ver entre sí y tienen que ver todo entre sí".

"A la hora de escucharlos cómo resolver los problemas lo único que escuchamos son descalificaciones, denuncias e insultos entre unos y otros, que nos hacen preguntar cómo van a hacer después para gobernar", señaló el tigrense.

Y en esa línea agregó: "Cuando los escuchamos respecto de cómo se resuelven algunos de los problemas de la Argentina la primera respuesta es ir a pedir más plata al Fondo, cuando en realidad el país tiene que salir de esa dependencia no solamente del Fondo Monetario sino de tomar deuda".

Desde Tucumán, el lugar donde nació nuestra Patria, les decimos a los argentinos y argentinas que es tiempo de buscar una nueva independencia, una independencia económica para que ningún organismo nos diga cómo tenemos que gobernar a nuestro país. pic.twitter.com/AXs1t8fZWf — Sergio Massa (@SergioMassa) July 29, 2023

Por otra parte, Massa se mostró "convencido de que hay que discutir un nuevo pacto federal, encontrar un mecanismo de ordenamiento del sistema tributario". Sobre eso amplió: "Hay que simplificarle la vida a los argentinos en materia de impuestos".

"Es posible una Argentina de trabajo y producción, es posible una Argentina donde el desarrollo sea el sueño de todos y todas los argentinos. Juntos tenemos que defender cosas que ellos consideran que son gastos y que nosotros consideramos inversión", remarcó y puntualizó: "Este es un partido de dos tiempos. El partido hay que salir a buscarlo desde el primer minuto, pasemos el 13 de agosto desde Tucumán a mostrarle a la Argentina que el triunfo que construyeron hace unos días para mostrar la independencia tucumana es el mismo que van a construir para ayudarnos a construir la independencia de nuestra Patria".