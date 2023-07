La Celo deberá afrontar una millonaria indemnización por despido injustificado a una empleada

viernes 28 de julio de 2023 | 17:25hs.

El Juzgado Laboral N° 1 de Oberá falló a favor de la demanda de una ex empleada de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) por despido injustificado, ante lo cual la entidad deberá afrontar una millonaria indemnización. La sentencia fue notificada hoy a las partes. Ante el revés judicial, la entidad deberá desembolsar cinco millones de pesos a favor de la damnificada, más las costas del proceso.

El abogado Hugo Lesiuk dio detalles del caso y los elementos que avalaron la inocencia de su cliente, quien fue despedida en noviembre de 2020 por supuestamente utilizar tarjeta de débito de socios a fin de comprar energía a su favor, de lo cual no se hallaron pruebas.

También se la acusó de haber realizado otras supuestas operaciones irregulares en su puesto de cajera, "cuando nunca había sido sancionada o apercibida por dichas supuestas irregularidades", precisó. "Esta situación, además de generarle un perjuicio económico al quedar sin trabajo injustamente en plena pandemia, y digo injustamente porque ninguna de las afirmaciones de la patronal fueron probadas en todo lo que llevo proceso, le generó un agravio moral al afectar su dignidad y honorabilidad. En síntesis, la trataron de ladrona a una persona que era inocente", subrayó el letrado.

Y agregó: "Me pregunto ¿por qué si estaban tan convencidos que mi cliente había hurtado no realizaron una denuncia penal? La respuesta es simple: porque era inocente y no tenían pruebas, simplemente querían dejarla sin trabajo y no pagar la indemnización que le correspondía". "Pero como dice el conocido dicho, la justicia tarda pero llega y hoy salió sentencia en el Juzgado Laboral 1 de la Ciudad de Oberá condenando a la patronal a pagar una indemnización por el despido injustificado", remarcó Lesiuk.