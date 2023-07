Hugo Passalacqua destacó que Misiones en plena crisis sigue ejecutando obras públicas

viernes 28 de julio de 2023 | 11:35hs.

El actual diputado y gobernador electo Hugo Passalacqua al referirse al presupuesto ingresado a la Cámara de Diputados de Misiones, destacó que “en plena crisis Misiones sigue ejecutando” obras “al ritmo que se puede hacer”, en referencia a lo previsto en el Presupuesto de la Provincia que estima para el 2024, un total de $1.281.779.259.000 para la administración central y los organismos descentralizados. De ese total en obras públicas, Misiones prevé ejecutar un presupuesto de más del 23%. Ello además de seguir “atendiendo los aspectos sociales”, dijo el legislador del Frente Renovador en referencia al presupuesto provincial que él se encargará de administrar y que “lo diseñó el gobernador Oscar Herrera Ahuad con mucha inteligencia”.

Allí recordó que casi el 70% de ese presupuesto estará destinado a lo social, “que es desarrollo social, educación, salud”. Justamente Herrera Ahuad al elevar el presupuesto para el análisis en la Cámara de Diputados de Misiones sostuvo que armó “un presupuesto con fuerte contenido social, donde las áreas de inversión en educación, salud pública y desarrollo social alcanzan una representación de 69,2%, en consonancia con la necesidad de un Estado presente en atención a la demanda más relevante de sus habitantes”. Luego destacó que los recursos previstos para la ejecución de la obra pública representan el 23,7% del presupuesto, con recursos propios y transferencias, sin acudir al endeudamiento. Es decir, ese porcentaje pensado para construir viviendas, escuelas, hospitales, centros de salud, rutas y otros.

De allí que esta mañana Passalacqua en dialogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva destacó que “en plena crisis Misiones sigue ejecutando, al ritmo que se puede hacer, atendiendo los aspectos sociales, sabiendo que gran parte de ese presupuesto lo hacemos con recursos propios”.

Paupérrima coparticipación

Luego se enfocaría es la escasa coparticipación que recibe Misiones, “es paupérrima” donde, por ejemplo, en el caso del IVA “de cada 3 pesos que manda Misiones, un tercio vuelve a Misiones y dos tercios de ese dinero -del 21%- queda en Buenos Aires y vos no sabés qué hacen ellos con esos dos tercios. Algo te mandan, un poquito, y otra cosa, bueno, atenderán cosas que nosotros ni siquiera podemos monitorear, y la Nación te monitorea, y es buena hora que te monitoree qué hacer con el dinero. Me parece muy bien la vigilancia sobre el dinero público, pero nosotros no podemos hacer lo mismo con la Nación”.

Mucho por hacer

Destacó otras realidades que padecen las provincias. “Por ejemplo, el Código Penal hay uno para toda la Argentina. A la gente le parece natural, a mí no. En Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en Brasil, cada Estado tiene su Código Penal y su Código Civil. La Argentina está conformada de muchas realidades sociales, entonces hay mucho por trabajar en el tema federal. ¿Por qué hablo del Código Penal? Porque el apeo ilegal de manera es contravencional, no está en el Código Penal. Hay cosas que dañan nuestra propia idiosincrasia, cultura, paisaje, lo que sea”.

Por eso el gobernador electo de Misiones que asumirá en diciembre planteó que “necesitamos tratamientos particulares, y eso no se da en este país. No es solamente lo económico, el federalismo, es también jurídico, es también comunicacional”.