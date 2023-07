Misiones ya abastece a pacientes con su producción de gotas oftalmológicas

martes 25 de julio de 2023 | 6:05hs.

Desde el Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos de Misiones se innova con la producción de gotas oftalmológicas a partir del suero autólogo de la sangre. Actualmente, 30 pacientes ya se benefician de esta producción local y la demanda va en aumento en toda la provincia.



Sobre el proceso explicó Alberto Krupp, jefe del departamento de producción del mencionado organismo, que “son gotas oftalmológicas a partir de un suero autólogo. Es decir que, a partir de una extracción de sangre del paciente -más o menos unos 40 mililitros- nosotros trabajamos con el suero, la parte acuosa de la sangre, justamente lo separamos de toda la parte celular, que serían los glóbulos rojos, blancos y plaquetas”.



“Ese suero es rico en fibronectina, vitamina A, factores de crecimiento, iones, proteínas. A partir de ese suero autólogo, mediante una solución isotónica, podemos hacer una mezcla y preparar esas gotas oftalmológicas que van a ser usadas mediante la prescripción que realice el oftalmólogo”, agregó.



Al ser autólogo, del propio cuerpo, no genera ningún tipo de rechazo y la compatibilidad con el organismo es total. “Lo que hacen estas gotas es reemplazar las lágrimas, que no está produciendo el cuerpo o la persona por ciertas condiciones”.



Hay varias patologías que pueden conllevar a la falta de lubricación, por ejemplo, una colagenopatía, también el síndrome de Sjögren u ojo seco, que es propio de la edad del paciente.



“La primera demanda que empezamos a trabajar es con la de Posadas y luego, dentro de la parte oftalmológica, empezaron a solicitarnos desde el interior de la provincia también. Tuvimos pacientes de Oberá y Puerto Rico, gente que se acerca hasta el Banco de Sangre con prescripción médica para poder realizar estas gotas oftalmológicas”, explicó Krupp.



“Nosotros estamos trabajando con un aproximado de 30 pacientes. Esta demanda va en crecimiento semana a semana, indudablemente con grandes beneficios”, continuó.



En cuanto al proceso de producción contó que debido al equipo con el que cuenta el Banco de Sangre, la producción es muy ágil y -dependiendo de la frecuencia de uso- el kit de gotas puede durar hasta dos meses.



”Si la persona es del interior tratamos de que en el día se prepare la gota y que se vaya con su kit. A la gente de Posadas por ahí le pedimos y también para que no esté esperando en el banco de sangre, venga el otro día y retire sus gotas oftalmológicas”, destacó.



El trabajo con la elaboración de gotas oftalmológicas fue destacado a nivel nacional en reuniones del Plan Nacional de Sangre, mantenidas entre todas las provincias. Además, se trata de un trabajo en el que Misiones es pionero e innovador en el sector de prestaciones a partir de la sangre.

Hay tres puntos fijos de extracción

En la provincia existen tres puntos fijos: el Banco de Sangre Central que funciona dentro del Parque de la Salud, en la esquina de las avenidas Cabred y López Torres; en el Hospital Samic de Oberá y en el Hospital Samic de Eldorado.



De todas formas, se realizan colectas en todos los municipios de la provincia. Ya que, a través del trabajo territorial del Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos, se visitan dos veces por año cada uno de los puntos para poder extraer la mayor cantidad de sangre posible y así stockear el sistema.



Para donar se deben cumplir ciertos requisitos, como tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, tener buen



estado de salud, no tener fiebre ni haber padecido alguna enfermedad en los últimos siete días, haber descansado por lo menos seis horas la noche anterior a la donación, no estar embarazada, no haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año ni haber tenido relaciones sexuales ocasionales o de riesgo. Previo a la transfusión, todas las muestras son estudiadas en el laboratorio.