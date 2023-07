Fuera de combate

sábado 22 de julio de 2023 | 6:00hs.

Muchas veces en estas líneas comento hechos insólitos en los que debemos actuar en ejercicio de la profesión de Policía, pero lo que les voy a relatar hoy no tiene precedentes. Los que peinamos canas recordamos perfectamente, por ejemplo, la guerra de Malvinas (1982); en mi caso particular tuve un hermano que participó en dicha contienda desde el primer día, era paracaidista e infante del cuerpo de Patricios del Ejército Argentino y viajó junto al designado gobernador militar de nuestras Islas, general Benjamín Menéndez; lamentablemente el Señor lo llevó hace cinco años.

Yo me enteré del desembarco con total sorpresa (como todo el mundo), trabajaba en la Seccional Segunda de Eldorado, pasé a un kiosco frente a la dependencia a comprar cigarrillos y en un televisor de 24 pulgadas blanco y negro observé a un periodista de apellido Robotti, de Canal 12, leer una carta manuscrita que mi madre había enviado al canal, contando con orgullo que uno de sus hijos (mi hermano Miguel Ángel) estaba en Malvinas. Por otro lado debemos reconocer que no toda la población y aun nuestros dirigentes, tomaron conciencia de la verdadera dimensión histórica de aquel hecho (por ejemplo, nuestra selección de futbol participó del campeonato mundial que se desarrollaba en España). La gente continuaba con su vida cotidiana normal, sólo aquellos que teníamos a un ser querido en ese pedazo patrio, nos dormíamos pegado a una radio, pendiente de las novedades.

Me contó un colega, que en esa fecha trabajaba en la Seccional Tercera de Posadas, que en plena guerra, una noche un grupo de conocidos (ocho en total), organizaron un asado en un domicilio particular de un señor muy conocido en la zona de doble apellido (R.C), ubicado a dos cuadras de la comisaría.

Llegada la madrugada, con varios vinos encima, cuando una cerrada neblina comenzó a cubrir la ciudad, uno de ellos tuvo un repentino “ataque de patriotismo” y exclamó: “¿Qué hacemos nosotros acá mientras nuestros hermanos están combatiendo?”. El dueño de casa dijo “vamos hasta allá a colaborar, yo tengo un rifle”, otro dijo “yo tengo una escopeta”, un tercero puso a disposición el móvil para el traslado (un Ford Ranchero azul modelo 1980), todos salieron a buscar sus armas y en cuestión de media hora el grupo partió raudamente, por Avenida Uruguay primero, para tomar ruta nacional 12 (Quaranta) después.

Me comentaron que el vehículo zigzagueante y a alta velocidad pasó el Arco de ingreso a la provincia sin detenerse, que sorprendió a los propios guardias del lugar, quienes inmediatamente emprendieron una persecución en un patrullero; no fue necesario mucho, en la primera curva luego de un pequeño arroyo existente en el lugar, el Ford mordió la banquina, hizo un par de trompos y volcó; los que iban en la caja del rodado fueron despedidos, los tres que iban dentro de la cabina quedaron aprisionados entre sí, ya que por suerte las puertas no se abrieron, y como diría mi abuela, “el borracho tiene suerte”.

Todos resultaron con hematomas, raspaduras, algunos pequeños cortes y pérdida de algún diente, pero ninguna lesión ni fractura de gravedad; eso sí, todos perdieron sus armas, el dueño del vehículo también lo perdió, ya que prácticamente quedó inutilizado, y, por supuesto, también perdieron la libertad por algunos días. En otras palabras, Este grupo de “comando improvisado” quedó “fuera de combate” antes de entrar en acción.

Por Luis Eduardo Benítez

Comisario general (RE), Abogado