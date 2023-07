Continúa el paro del Transporte Urbano de Pasajeros en Montecarlo

viernes 21 de julio de 2023 | 9:45hs.

Al no llegar a un acuerdo con la patronal los choferes de la empresa del Transporte Urbano de Pasajeros en la localidad de Montecarlo continúan con el paro en la jornada de este viernes en reclamo de la actualización de la escala salarial que no se vio reflejado en el pago de haberes de este mes.

Debido a esta razón adoptaron el paro sorpresivo hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades.

Desde la empresa manifestaron que es complicada la situación ya que el Concejo Deliberante no les aprobó la suba del boleto que no se actualiza desde septiembre de 2022, de ese entonces el boleto urbano de pasajeros vale 80 pesos en efectivo y 66,55 con tarjeta, escolar (para los que no tienen BEG) con tarjeta 34,80 y sin tarjeta 50 pesos, el universitario, con tarjeta 46,35 y sin el plástico 50 pesos, a las colonias Santa Rosa y Guatambú 62,55 pesos con tarjeta y 80 en efectivo, Itacuruzú, Cuatro Bocas y Guaraypo, con tarjeta 81,10 y sin tarjeta $100, Mborá 104,30 con el plástico y 120 pesos sin tarjeta.

Argumentan que los valores quedaron desfasados teniendo en cuenta el aumento de los costos del combustible, neumáticos, entre otros insumos para el mantenimiento de las unidades