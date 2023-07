Rescató a sus hijos de la violencia de la madre, pero la mujer sigue cobrando el salario de los chicos

martes 11 de julio de 2023 | 17:11hs.

Las marcas en el cuerpo del menor fueron constatadas por el médico policial y detalladas en el expediente judicial del caso. Brazos, piernas, espalda, cuello y hasta sus partes íntimas fueron lastimadas por la vara que empuñó su mamá. La brutalidad del hecho fue tal, que al otro día el chico llegó a la escuela e inmediatamente docentes y directivos notaron que estaba lastimado, tras lo cual dieron aviso a la comisaría de Campo Ramón.

Ese mismo día, Darío (11) y su hermano Lucas (8) fueron retirados de la casa de su mamá y entregados al padre. Si bien el nene más grande era el más golpeado, el pequeño también presentaba signos de violencia y además se hallaba con bajo peso. En consecuencia, desde hace tres meses los menores residen con su progenitor, Manuel Lima (37), en una chacra ubicada en el lote 55, Paraje Las 600, Campo Ramón.

En tanto, hasta el momento la madre no entregó los documentos ni la tarjeta de cobro del salario universal de los chicos, beneficio que sigue usufructuando, a pesar de que no están a su cargo. Por su parte, Lima reconoció que "hoy estamos pasando necesidades con mis hijos porque están enfermos y no los puedo dejar solos en la chacra, no tengo nadie que los cuide. Los únicos vecinos, a 500 metros, son una pareja de ancianos y no tengo familiares cerca. Yo soy tarefero y mi patrón tampoco quiere que les lleve a los chicos. Así que estamos complicados".

En ese contexto, lamentó que "los chicos vinieron con lo puesto, les falta calzados y ropa, y hay días que comemos poco y nada. Lo más injusto es que la madre cobra el salario y se queda con la plata".

Sin respuestas

En diálogo con El Territorio, Lima precisó que hace varios años se separó a la madre de sus hijos, identificada como Nancy Yanina M. (28), quien rehízo su vida con otro concubino, también Campo Ramón.

Mencionó que la mujer siempre habría impedido que mantenga un contacto asiduo con los menores, pero él trataba de estar cerca y ver cómo se encontraban. "Las veces los veía los chicos me contaban que la mamá y el padrastro los maltrataban, que les pegaban, pero nunca los vi lastimados. Hasta que 3 de abril el mayor llegó a la escuela todo marcado y la directora avisó a la Policía. El nene contó que el padrastro le agarró y le sujetó y la madre le pegó con una vara", detalló.

Orden judicial mediante, los menores fueron entregados al progenitor, quien inició los trámites de la custodia. De todas formas, transcurridos tres meses aún ni siquiera logró que la madre de los chicos le entregue los DNI ni la tarjeta del salario.

"El nene más chico sufre de broncoespasmo y dos veces tuvo crisis, pero en el hospital no le atienen sin el DNI. No entiendo cómo la justicia no le obliga a la madre a entregar las cosas que corresponden. Pero seguro que si ella me denunciaba a mí, me iban a meter preso", reflexionó.

Tampoco en la Anses le habrían dado respuestas respecto a la retención de la tarjeta de la asignación que corresponde a los niños. Incluso, por las citadas carencias en los últimos meses dejaron de asistir a la escuela. "Es una situación muy fea porque mis chicos están pasando necesidades, y no los puedo dejar solos, porque si les pasa algo voy a tener la culpa", opinó.