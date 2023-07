Cosas de pobres y no tan pobres

lunes 10 de julio de 2023 | 6:00hs.

Por Ramón Claudio Chávez Exjuez federal

Las redes sociales nos trasladan a tantos escenarios de la vida, algunos bellos, otros no tanto; y siempre nos dejan el margen para alguna interpretación.



No hace tanto tiempo, el hijo de una amiga, nos comentaba que en la década del 90 se había realizado en Mar del Plata un Congreso de linyeras. Se interesó por lo novedoso de la reunión y las conclusiones que ellos mismos adoptaron.



La convocatoria fue interesante, debatieron varios temas, se definían como “crotos”; y llegaron a la conclusión de que ellos “no querían trabajar”. Podríamos decir que “filosofar es examinar la vida, cuestionarla e interrogarla”.



Para comenzar averiguamos un tanto de donde provenía la denominación de la palabra “croto” utilizada especialmente en el lunfardo. Se relaciona con sinónimos de “atorrante”, “linyera”, “vagabundo”. Otras personas afirman que la palabra fue adoptada en memoria de José Camilo Crotto, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que dispuso que los trabajadores rurales itinerantes viajasen gratuitamente en los vagones de carga de los trenes.



Peyorativamente se dice que “croto” es una persona de gusto vulgar o inferior, y hábitos incultos.



En un video que circuló en las redes se puede apreciar a una persona humilde hablando con quien lo filma en un tono crítico hacia las personas que no trabajan. “Tobicho” es el apelativo del disertante que arranca diciendo:



– ¡No soy ningún inválido, voy a trabajar mientras tenga “salú y juerza”; hay algunos que cuando amanece el día están recostados en la puerta de la Municipalidad, parece que quieren que el intendente les mantenga! –



Mientras el protagonista se dispone a almorzar con un vaso de tinto en la mano, en el patio de su modesta vivienda, cruza un conocido que lo saludo y él le responde mencionándolo con el agregado de:



– ¡Oh croto barato! –



En los sectores populares es muy común esta forma de expresarse, haciendo alarde de algo que no tienen; y en otros casos presumiendo ser personajes de la televisión, etcétera.



El congreso de Mar del Plata tiene otro perfil, los asistentes son de diversa extracción social; pero muchos de ellos son intelectuales con instrucción. La elección de vida no está ligada solamente a la pobreza, tampoco sabemos si viven diariamente en “situación de calle”. Pareciera que no todos están en esa situación.



Se reúnen para festejar el día internacional del ocio, el 2 de mayo de cada año; el día siguiente al día del trabajo. Han optado por estar fuera del sistema con una decisión personal que está dirigida a la forma en que quieren vivir; y crearon una organización que actúa con dichos lineamientos. En sus reuniones anuales o en cualquier otra fecha realizan actividades propias de los linyeras o crotos, como utilizar bolsas de arpillera para colocar sus enseres.



Han creado una página de facebook que se llama “Agrupación Crotos Libres”, donde interactúan y dan a conocer las actividades que realizan; cuándo es la próxima juntada, se viene una caminata de Mar de Plata a Miramar.



Las publicaciones aluden también a cuestiones sociales y políticas; en un reciente posteo, exhibieron un video de la protesta francesa contra la decisión del presidente Macrón de extender la edad jubilatoria, como ha ocurrido en muchísimas partes del mundo; incluso en la Argentina.



El orador francés expresa con fervor que:



– ¡Que quizás no se entienda que el derecho que se está reclamando tiene que ver en cuál es el tiempo en la vida, qué cosa queremos vivir! El tiempo socialmente importante no es solamente el trabajo, además es el derecho de una pausa, es también el tiempo libre. No podemos mercantilizar todo; la cuestión no es producir más, sino producir mejor. El tiempo libre nos va permitir vivir mejor, leer poesías, amar! –



Esto es lo que nosotros predicamos opinan en la página del face los integrantes de la Agrupación Crotos Libres, somos caminantes sin fines de lucro.



Las actividades del grupo llamaron la atención y varias universidades han realizado ensayos y trabajo de campo con los protagonistas.



En un mundo globalizado como el nuestro la relación del trabajo y el tiempo libre es un tema complejo, la tecnología permite realizar tareas a distancia, la desaparición de los trabajos de antaño, la migración desde las zonas rurales a las urbes, han modificado los esquemas de estas relaciones.



A “Tobicho” no le interesa estar dentro o fuera del sistema, reconoce que desde su lugar va trabajar mientras tenga “salú y juerza”; se compara con los de su condición que prefieren buscar la asistencia del Estado.



Los “crotos baratos” decidieron estar fuera del sistema, el ocio como principio, quizás prejuzgamos si están en otra situación económica, poseen a alguien que les proporciona alojamiento y alimentos, o son beneficiarios de una pensión. O viven verdaderamente como personas en “situación de calle” a la intemperie, revisando tachos de basura y pidiendo limosna.



Un tema interesante que nos deja más preguntas que respuestas.