Arranca la campaña con mira a las Paso

Concluye una semana de intensa gestión económica y resolución política en el país, incluida una cumbre de presidentes del Mercosur, cuyos fundadores Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay representados por sus presidentes actuales, volvieron a estar cara a cara después de casi cuatro años tras haber transitado el aislamiento por la pandemia.

A su vez, cuando faltan 35 días para la primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) comenzará hoy la campaña electoral en los medios de comunicación audiovisual para definir candidaturas el próximo 13 de agosto, según lo establece el cronograma dispuesto por la Cámara Nacional Electoral. Tal proceso está en marcha en momentos en que se empiezan a concretar lanzamientos o endurecen posiciones, como sucede con los dos candidatos en Juntos por el Cambio, mientras el dirigente de La Libertad Avanza quedó envuelto en un escándalo y Sergio Massa consiguió amplia adhesión como se verá más adelante.

Choque de posturas en JxC

En Juntos por el Cambio sigue la tensión y crece la diferencia entre candidatos. El aspirante a la presidencia, Horacio Rodríguez Larreta cargó contra su opositora Patricia Bullrich, al sostener que la firmeza que vale es la de los hechos, no la de los gritos. Ello porque su competidora lanzó un video a todo o nada, muy distinto a Larreta que se muestra más dispuesto al diálogo y terminar con la grieta y cultivar una mayoría sólida de lograr pasar la primera prueba de las Primarias y luego ser electo. Bullrich salió a plantear que no estamos en un país normal y hay que salir a utilizar la fuerza para poder resolver diversas situaciones además de salir a criticar a que están siempre los mismos apuntados a gobernar. Sin embargo, obvió en su video que ella vivió y sigue dependiendo de cargos políticos desde hace muchos años, tras haberse pasado a diversos espacios. El que le salió al cruce fue alguien de su mismo espacio, Miguel Ángel Pichetto. El precandidato a diputado nacional la encasilló dentro del populismo de derecha radicalizado, que promete tomar decisiones en base a las emociones y le recordó algunos fracasos cuando era ministra de Seguridad, dando cuenta que no aplicó aquello de todo o nada y lo planteó como un simple slogan de campaña; una más para la confusión del electorado. Muchos analistas observan que las peleas intestinas en aumento harán complicada la unión después de las Paso. Algunos incluso hablan de canibalización del espacio. Los heridos y sobre todo los electores moderados podrían saltar a otros espacios de centro si triunfa la posición dura de Bullrich. De esta manera Unión por la Patria podría ser beneficiada.

El escándalo Milei

A su vez, representó una de las peores semanas para el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei que quedó envuelto en un gran escándalo al trascender el esquema de selección de candidatos en función del dinero que podía aportar cada aspirante. Se conoció que para acceder a una candidatura se debía abonar al menos 10.000 dólares y por alguna más destacada hasta 100.000 de la moneda norteamericana.

Uno de los primeros en hacer pública tal maniobra de selección de candidatos fue el empresario Juan Carlos Blumberg. Para determinar la veracidad de tal denuncia el fiscal Ramiro González abrió una causa para determinar si se cometieron delitos en la supuesta venta de candidaturas en el armado electoral. Entre los denunciantes habría empresarios, abogados y políticos cercanos al entorno del economista ultraliberal.

Milei salió a defenderse al sostener que representa un mecanismo de autofinanciamiento de la campaña y que no se queda con ese dinero. Eso porque Blumberg manifestó que es toda una operación en contra porque no le dejaron ser candidato a diputado nacional como pretendía.

En cuanto a su apoyo ciudadano, hay que ver si sus peores días se reflejan en caída de sus números. Consultores serios no subestiman al libertario, todavía lo ven competitivo, aunque no le guste a Juntos por el Cambio.

Encuentro del Mercosur

En lo institucional, en Misiones, la semana comenzó con el desarrollo de la 62ª reunión del Consejo del Mercado Común (Mercosur) y Cumbre de jefes y jefas de Estado del Mercosur y Estados Asociados. Durante dos jornadas, cancilleres, ministros y presidentes de los países miembros analizaron la situación del Mercosur, en encuentros realizados en Puerto Iguazú, donde además se concretó el traspaso de parte del mandatario argentino, Alberto Fernández de la presidencia pro témpore a manos de su par brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva. Como desafío se planteó la necesidad de avanzar en un proceso de más modernización y apertura del Mercosur, que incluye la inminente inclusión de Bolivia como parte de un espacio que originalmente fue creado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, como desafío para Lula, se viene la idea de apurar la negociación para concretar alianza de integración con la Unión Europea. La necesidad de abrir un espacio de reflexión política sobre la modernización del bloque, incluyendo el fortalecimiento de la agenda interna para una mayor integración de sus economías, así como la estrategia de inserción internacional, sobre una base consensuada y solidaria para encarar los desafíos de un escenario mundial en transformación afectado por alteraciones significativas en el mapa de la producción y el empleo, con efectos visibles en la reconfiguración de las cadenas globales de valor.

El momento Massa

Quien aprovechó al máximo el desarrollo de la Cumbre del Mercosur fue Sergio Massa. Primero tuvo la oportunidad de tomar contacto con sus pares de economía de la región para repasar la posibilidad de ir concibiendo una moneda única para los países miembros del Mercosur. Lo previo representa un anhelo y una necesidad urgente de la argentina para no depender tanto del dólar para comercializar con la región. La siguiente movida fue la de tomar contacto directo con los presidentes de la región, sobre todo con socios clave como el presidente de Brasil, en momentos de proceso de maduración de la candidatura a presidente.

Presentación de alianza política

A su vez y tal vez los más productivo en la faz política partidaria, durante su estancia en Iguazú, Massa logró el aliento a su candidatura al recibir la demostración del pleno apoyo mediante la alianza concebida con el Frente Renovador de la Concordia. En tal oportunidad, recibió el compromiso de acompañamiento de la totalidad de los intendentes de Misiones, como de los principales referentes del espacio político que conduce la provincia, desde el referente principal de la Renovación como Carlos Rovira, a quien se lo pudo apreciar en el acto a través de un video resaltando sus dichos en oportunidad de dar a conocer los motivos de ir con lista larga acompañando al candidato oficial del Unidos por la Patria (UP). Similar mensaje ratificaría en el discurso brindado luego por el gobernador Oscar Herrera Ahuad quien detalló que el apoyo a Massa es porque éste acompañó con gestión durante su gestión como presidente de la Cámara de Diputado nacional primero y en forma posterior y actual como está haciendo como ministro de Economía. Desde el espacio que conduce la provincia se destacó el amplio acompañamiento en el proyecto del puerto actualmente operando, más la esperada zona Aduanera Especial cuya puesta en marcha se concretaría en septiembre de acuerdo a Massa, quien estando en Iguazú brindó su primer discurso de campaña en tierra colorada. Allí el dirigente nacional prometió de acceder a la presidencia concretar una administración federal, resaltando la necesidad de concretar una ley que se ocupe de las economías regionales y con ello la realidad de cada región. Del mismo modo, federalizar el gabinete con hombres y mujeres procedentes de las provincias, como prometió hacerlo eligiendo colaboradores en Misiones. También sostuvo en su discurso las coincidencias que tiene con Misiones, de hecho, el conductor Carlos Rovira había destacado la importancia de ordenar la política primero, para ordenar la economía luego y salió a defender la gestión de Massa, señalando que la inflación es culpa del presidente Alberto Fernández quien tiene las herramientas para hacer frente a tal situación.

Rol protagónico de la Renovación

Esta vez, como no ocurría desde hace mucho tiempo el Frente Renovador de la Concordia está muy involucrado en el armado nacional electoral acompañando a Massa. Este candidato a presidente de la Nación se lo vio reunido en Iguazú por mucho tiempo entre otros con el gobernador Oscar Herrera Ahuad y con el ministro coordinador Ricardo Wellbach, en medio del desarrollo de la cumbre y en forma posterior en una reunión política partidaria con los candidatos a diputados, senadores e intendentes. Se conoció que hay mucho entusiasmo en la Renovación porque sondeos realizados en Misiones, reflejan un alto posicionamiento de Massa. Según los números que trascendieron en la foto del día estaría contando con una intención de votos que promedia entre 39 a 42 puntos. Mientras que los números para los aspirantes al parlamento nacional, Carlos Arce y Daniel “Colo” Vancsik, la intención de votos se eleva hasta 50 puntos de intención de votos.

Se amplía el respaldo

El miércoles, un día después de haber concluido la cumbre de presidentes en Iguazú, esta vez viajaron los gobernadores de 14 provincias a Buenos Aires, como lo hizo el misionero Herrera Ahuad para ratificar de manera conjunta el pleno respaldo a la candidatura de Massa a la presidencia de la Nación. Representó la tercera foto política más importante para el ministro de Economía y su compañero de fórmula el jefe de Gabinete Agustín Rossi. En la misma ocasión se terminó confirmando que el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro quedó como jefe de campaña de la coalición gobernante.

Del mismo modo, el presidente Alberto Fernández se alineó detrás de la candidatura de Massa que va a interna en las Primarias ante Juan Grabois. El mandatario nacional hizo público tal posicionamiento, en un acto de Gobierno desarrollado en Catamarca, donde pidió que voten a Massa, señalando que es el futuro que los argentinos merecen.

Una prueba de fuego

Casi como una prueba de fuego, el oficialismo tendrá hoy la inauguración en Salliqueló del gasoducto Néstor Kirchner. Para Massa representará el punto de partida formal de la campaña electoral pero también para esta jornada se espera un gesto de unidad de parte del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que compartirán el acto junto a Massa.

El presidente y su vice venían hace tiempo mostrando distanciamiento y ahora se esperan gestos de unidad, del que forma parte además Máximo Kirchner, como parte del plan de reconstrucción de la coalición gobernante que se presenta esta vez bajo el sello de Unión por la Patria.

El espacio espera con ansias la foto de unidad y que toda la escudería apunte a su candidato Sergio Massa, que, en su doble rol de ministro de economía y candidato, el viernes protagonizó una fuerte pelea contra los empresarios del transporte público logrando exponerlos con sus verdaderos intereses, ajenos a los trabajadores. Con una posición contundente destrabó el conflicto y los colectivos volvieron a circular.

En la oposición

Quien también logró tomar contacto con Sergio Massa en Iguazú fue Héctor Cacho Bárbaro. Quien lidera el Partido Agrario y Social presentó su oferta electoral con boleta corta, para las elecciones del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre, con la impronta de volver a las raíces y lleva a Cacho Bárbaro como precandidato a diputado nacional que busca su reelección y está acompañado por el médico comunitario eldoradense Sebastián Tiozzo como candidato a senador. Se conoció que desde este espacio comienzan esta semana a acelerar la campaña electoral.

El arranque de campaña

En Juntos por el Cambio como se sabe van a internas. Por el espacio encabezado por Patricia Bullrich se encuentra el precandidato a diputado nacional, Martin Goerling Lara y a primer diputado nacional, Emmanuel Bianchetti. También empezaron a difundir sus primeras ideas en las redes y desde hoy lo harán a través de los medios, quienes van por el espacio de Rodríguez Larreta, que va a senador Ariel Pepe Pianesi y a diputado nacional, Alfredo Schiavoni. Lo mismo sucede por el espacio Schiaretti-Randazzo, en el que se presenta a senadora Sabina Vetter como aspirante a primer diputado nacional Abel Motte.

Por Fuerza Liberal, se presentan a senador Alejandro Jabornicky y a diputado Jorge Ratier, como también iniciarán campaña por el Partido Obrero, a senadora Virginia Villanueva a diputado Aníbal ‘Tato’ Zeretski.

Desde ahora entonces, comienza la primera carrera para superar la primera prueba de las Paso y pensar en las generales.