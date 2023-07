Misionero ganó beca para formarse en Tanzania

miércoles 05 de julio de 2023 | 6:04hs.

Amador Abiuso (18) es misionero y en agosto viaja a Tanzania por un programa de intercambio cultural. El joven ganó una beca parcial en un programa residencial que dura dos años de la United World Colleges (UWC). Es la única ONG educativa internacional que une a estudiantes de todo el planeta, seleccionados en su propio país en base al mérito y potencial, para que estudien y convivan en algunos de sus colegios o participen en algunos de sus cursos cortos.

En diálogo con El Territorio, Amador contó que desde muy pequeño le apasionó el estudio de otras culturas. En el Bachillerato Humanista de Posadas, colegio en el que terminó la secundaria, tuvo la posibilidad de ahondar sus conocimientos en lo que refiere literatura griega y latina.

“Conforme iba terminando la secundaria, en tercero y cuarto año quería hacer una experiencia relacionada con esto y me fijé los programas del Rotary, de María y María. Luego vino la pandemia, así que lo fui posponiendo. Un día mi abuela vio la página de UWC y me la envió. Me postulé y después de concluir cinco etapas en el proceso de selección, me notificaron que obtuve una beca parcial”.

Está beca incluye la estadía y todos los gastos de comida, aunque el pasaje y algunos materiales de trabajo, el joven debe pagar y llevar por su cuenta. A diferencia de Argentina, en Tanzania el ciclo lectivo comienza en agosto, motivo de la fecha de viaje del muchacho.

El programa evalúa tanto el rendimiento académico como la motivación de los postulados. Durante el proceso de selección, Amador, único ganador de la beca en la provincia, pudo atravesar diferentes experiencias. Entre ellas, entrevistas y un campamento con otros interesados de todo el país, realizado en Mendoza.

Si bien hay varios países que integran la ONG, los inscriptos no pueden elegir el destino. De acuerdo a las respuestas de las entrevistas, los evaluadores elaboran un perfil ya que cada colegio tiene una orientación.

El colegio de Tanzania, precisamente hace foco en actividades deportivas al aire libre, una de las aficiones de Amador; aunque podría haber sido un colegio de Roma que se dedica específicamente al estudio del arte, entre otras de las 18 instituciones de cuatro continentes en total.

En el país africano, el joven se quedará en un campus del colegio, al cual asisten hijas de reconocidos reyes y compartirá con chicos del resto del mundo.

La experiencia

“Hay dos tipos de experiencias, la experiencia que voy a hacer yo, es el programa residencial de dos años, un bachiller internacional con título preuniversitario. Pero también hay programas más específicos. Puedes estudiar derechos humanos, igualdad, liderazgo juvenil, desarrollo del medio ambiente y la sustentabilidad, todo en programas mucho más cortos”, explicó el misionero en cuanto a las ofertas de la UWC.

En los requisitos, no es indispensable que los interesados hablen inglés, aunque en el campus es una lengua que habla la mayoría de los chicos, por ende aconsejan estudiarla. A pocas semanas del viaje, el posadeño ya sueña con la experiencia y con conocer los paisajes, montañas, jirafas, leones, cebras y todo lo que ofrece la inmensurable sabana africana.

“Mis sueño es generar un cambio en el mundo. Creo que esa es la meta a la que todos debemos aspirar y por suerte con esta oportunidad que se me abrió voy a tener la posibilidad de hacer eso. Una de las actividades extracurriculares que tenés que hacer sí o sí en los colegios es servicios tanto en refugio de animales, ayudar en enfermeras o en jardines de infantes”, agregó el joven mientras vive la cuenta regresiva para viajar a África.

Entre todas las opciones que generan un impacto positivo y solidario en la comunidad, Amador dijo que le gustaría cuidar abejas y cuando vuelva poder explayar y ayudar con sus conocimientos en la producción apícola misionera.

Por el momento, mientras espera el tan ansiado viaje, el joven prepara los artículos que deberá llevar. Además, está estudiando Matemáticas, recomendación que les dan sobre todo a los argentinos para que lleguen más preparados junto al cambio de idioma.

“Durante las etapas me sentí muy contenido y resguardado. Hice muchos amigos y el ambiente que generan es muy inclusivo. Estoy muy contento y agradecido de poder representar a la provincia. En estos colegios no importa tanto el aprendizaje académico, sino poder aprender de tus compañeros, las diferentes visiones, los contextos, las perspectivas de los otros chicos, así como de sus realidades”, finalizó el joven.

Para más información sobre este tipo de intercambios, los interesados pueden acceder al sitio web https://www.ar.uwc.org/ o bien, por consultas, pueden escribir al correo electrónico consultas@ar.uwc.org.