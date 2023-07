De Nostradamus a Bill Gates

lunes 03 de julio de 2023 | 6:00hs.

Por Ramón Claudio Chávez Exjuez federal

La humanidad siempre ha estado plena de historias, pensamientos, proyectos y también predicciones. Estas ultimas no siempre corroboradas, o solamente inmersas en la imaginación popular.



Michel de Notre-Dame, boticario francés y adivino, popularmente identificado como Nostradamus, publicó un libro llamado “Las Profecías” en el año 1555; 63 años después que Colón descubrió América. En la obra hizo predicciones que ocurrirían hasta nuestros días. Mucha gente y medios de comunicación sostuvieron que estas se produjeron.



Según algunas interpretaciones bíblicas el fin del mundo se produciría en el año 2000; lo que era creído por la sociedad en general. No sabemos si con ese motivo u otro, la Torre Eiffel desde 1998 tenía una inscripción luminosa gigante que decía faltan tantos días para el 01 de enero del 2000. Todos los días esa fecha se modificaba.



Los pueblos antiguos creían intensamente en los mandatos religiosos, supersticiones o hechos de la naturaleza, que anunciaban la producción de un fenómeno, sin siquiera conocer quién era Nostradamus.



Actualmente, aunque parezca increíble mucha gente se lleva por las supersticiones, hechicerías o adivinos irreales que venden sus inexistentes poderes como verdaderos.



Porota, una vecina de la Chacra 150, andaba averiguando el domicilio de Nostradamus para que le diga que números iban a caer en la “quiniela”. La china Suárez también; no La China Suarez de la tele, sino una amiga nuestra del barrio “La Comadreja”, la llamaban así porque cuando era chica; su abuela, le decía:



– ¡Cuándo no esa china de mi…! -De allí le quedó el apodo.



La China quería encontrarse con Nostradamus porque se estaba por ir a vivir a Rosario, y por esa frase de que dice:



– ¡Rosario siempre estuvo cerca!



Quizás el adivino le indique que se vaya a otro lado.



Estos chistes de mal gusto por ahí nos hacen pensar que están relacionadas con la formación intelectual de las personas, a veces de carácter humilde, lo que no es verdad; ocurre incluso en otros niveles.



Jorge Almirón, el técnico de Boca Juniors, propenso a las creencias esotéricas, contrató a un “brujo “que venía precedido de cierta fama en aciertos deportivos que había realizado. Cuando Almirón le preguntó por qué perdieron con River, el hombre le contestó:



– ¡Por culpa del árbitro! –



No menos novedoso es al caso de la búlgara “Baba Vanga”, que nunca escribió un libro, pero los que la conocieron sostienen que poseía “habilidades paranormales”. En una ocasión la visitó una mujer, “Baba” le dio la espalda, dijo que no quería hablar con ella, que si deseaba regresara en tres años, se volteó y le dijo:



– ¡” No creo que vengas”!



La visitante falleció a los dos años en un accidente automovilístico.



A Baba la visitaban dignatarios y plebeyos, incluso Leonid Brézhnev. Dicen que Vanga predijo la “desintegración de la Unión Soviética”, y el desastre de “Chernóbil”.



La tecnología rompió todos los paradigmas; su revolucionaria aparición y desarrollo modificaron totalmente la comunicación tradicional. Creemos que no es lejana la fecha en que exista internet libre en el mundo, que los vehículos se manejen sin conductor, y pueda llegarse a colocar chip de inteligencia artificial en los seres humanos.



Bill Gates, el creador de Microsoft, predijo algunos acontecimientos dramáticos que ocurrieron; y sostiene que la Inteligencia Artificial es la tecnología del futuro.



La IA puede repetir la voz de una persona con sólo escucharla durante tres segundos; va a modificar el sistema laboral de la sociedad moderna con consecuencias insospechadas. Los grandes cambios realizados por los científicos están a la vista y merecen una mirada sesgada de la sociedad.



El control de la natalidad ha llevado a estados autoritarios como China, por ejemplo, a establecer que una familia podía tener un solo hijo en las zonas urbanas y dos en las zonas rurales. Si la cantidad de hijos que pueda tener una persona es propia a su vida en libertad…, la superpoblación en el mundo ha llevado a analizar el tema desde distintas perspectivas.



La gran diferencia entre los viejos esquemas radica en que antes era el ser humano en su libre albedrío quién debía resolver los problemas; ahora es la tecnología. La Inteligencia Artificial pone al ser humano por detrás de está; y las consecuencias son diametralmente distintas.



Bill Gates coloca una mirada sobre la forma en que actuará la IA, se pregunta si quienes la van a manejar puedan tomar una decisión equivocada. Los defensores acérrimos de estos avances sostienen como si fuese un cuento:



“Erase una vez en un mundo muy parecido al nuestro, un grupo de científicos desarrolló una inteligencia artificial con el objetivo de resolver algunos de los desafíos ambientales más apremiantes del mundo”. Hasta allí todo bien; pero, la IA plantea en algunos casos la esterilización obligatoria o la eutanasia.



Nos imaginamos para el cierre, una pareja de jóvenes con derechos, Anabel y Luciano, con chip incorporado, vehículo conducido por la computadora, donde él le interroga a ella:



¿Qué es el amor?



El chip de ella responde:



– ¡Una palabra tan corta que tiene una definición tan larga!



Insiste él:



– ¿Y el deseo? –



El chip de nuevo:



– ¡Hay muchas clases de deseo!



– ¡Yo solo quería que me dieras un beso! – Concluye Luciano.