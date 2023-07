El mundo está loco, loco, loco... (IV)

domingo 02 de julio de 2023 | 6:00hs.

Bueno, amigos, ya estamos en condiciones de comenzar a abordar cuestiones geopolíticas de América Latina en perspectiva interdisciplinar, para luego arribar a la actualidad del mundo en general. Una puerta de entrada a este tema puede ser la observación de un mapa de América. Lo primero que se advierte es la “caprichosa” configuración de las fronteras entre los estados. Me refiero a las “líneas” de frontera jurídicas y políticas consagradas por el derecho internacional. Algo que no es exclusivo de nuestra región. Porque aquí es bueno repetir la célebre afirmación que dice: las fronteras son las cicatrices de la historia. Por más que muchas de estas líneas se correspondan con accidentes naturales, su carácter de frontera está dado por la historia y la política. Para tener una idea aproximada de cómo han sido estos procesos, es interesante comparar los mapas en tiempos de la colonización europea con los actuales. Junto a estas cartografías podríamos intercalar y analizar muchos otros mapas de períodos intermedios. Incluso, los mapas de los pueblos americanos precolombinos. Si tomamos el caso del Imperio Español, que es el que más nos concierne, podríamos partir de la forma en que la corona organizó sus territorios en cuatro inmensos virreinatos, además de gobernaciones, capitanías, etcétera desde un poder hegemónico centralizado, monopólico y burocrático de enormes dimensiones (20.000.000 de kilómetros cuadrados) que se sustentaba en su fuerza militar, su evangelización forzosa y su flota mercante y militar. España y Portugal tuvieron colonias no sólo en América, sino que también se instalaron en África, Oceanía, Asia e islas del Atlántico.

Luego, las transformaciones de este inmenso sistema, fueron producto de impulsos revolucionarios, endógenos y generales con la participación directa o indirecta de las potencias rivales. Eso ocurrió previamente con algunos movimientos en tiempos coloniales, pero mucho mas a partir de los procesos la independencia que lograron en gran parte sus objetivos. El espacio de este articulo impide una descripción detallada de la conformación gradual de la América emancipada. Interesa analizar ahora las relaciones de nuestra región iberoamericana con EE.UU., Gran Bretaña y Francia. El mundo era entonces multipolar. Varias potencias se disputaban el domino global. El primer gran imperio fue el español, en los siglos XVI y XVII; luego el holandés, siglos XVII y XVIII, el francés en el siglo XVIII y finalmente Inglaterra, siglos XVIII y XIX.

De parte de América Latina, la gran “jugada” geopolítica fue el proyecto de integración (o de “no desintegración”) llevado adelante por muchos revolucionarios en varios focos diferentes, pero que colisionaba con aquellos que querían seguir siendo fieles a España o bien, aceptar la protección de Gran Bretaña, país que tuvo, siguiendo el modelo de Mahan, ya comentado, un rol central en el devenir de nuestros países durante, y sobre todo, después del período colonial español, fundamentalmente en el siglo XIX y parte del XX. El proyecto de integración, del Congreso de Panamá, tuvo la oposición de los Estados Unidos que emergían como una sociedad victoriosa de la guerra contra Gran Bretaña y que poseía planes diferentes a los de Simón Bolívar para su futuro. Esta circunstancia dividió las aguas en lo que sería una batalla interminable hasta hoy, Monroísmo vs. Bolivarismo.

De allí la frase tan famosa del venezolano: “Estados Unidos parece destinado por la providencia a plagar la América en nombre de la libertad”. En realidad, los países que adhirieron al congreso fueron pocos (México, Colombia, Guatemala, Bolivia) y tampoco contaron con la aprobación del imperio del Brasil. EE.UU. e Inglaterra, lo boicotearon. En un artículo anterior describimos la influencia que la geopolítica de Mahan tuvo sobre al presidente McKinley para impulsar una expansión naval que fue exitosa mucho mas adelante. La expansión de EE.UU. hacia su interior hasta llegar al Pacífico y luego hacia el sur, respondió más a las ideas de MacKinder. Era necesario controlar la gran masa continental de Centro y Sudamérica. Hacia el norte debió resignar su dominio sobre Canadá que siguió en manos británicas. ¿Cuáles fueron las ideas fundamentales que orientaron la geopolítica estadounidense? Fundamentalmente dos: “América para los americanos” y el mesiánico “Destino Manifiesto”. Ambas consignas tuvieron un carácter oficial y proclamadas por sus gobiernos y asesores civiles y militares. Ambas políticas internacionales fueron aplicadas hasta la actualidad en todo el mundo, reforzada y ampliada para ejercer soberanía “donde fuera necesario para defender sus intereses”. Estas ideas se formularon luego bajo diferentes doctrinas como “el eje del mal” y se ejecutaron de diferentes maneras como con el “Plan Cóndor” y “la doctrina de la seguridad nacional”. Todas las intervenciones actuales de EE.UU. en diversos países son precedidas invariablemente por la construcción justificatoria de su defensa ante reales o potenciales amenazas contra su seguridad. Por ejemplo, una vez disuelta la URSS en medio de su crisis económica, que la convertía en una potencia decadente y de la disolución del Pacto de Varsovia, ¿qué sentido tenía la permanencia de la Otan? ¿Por qué las promesas de no avanzar “ni un centímetro hacia el este” no fueron cumplidas? Algunos niegan la existencia de este compromiso, pero la documentación que demuestra lo contrario es abrumadora. Bien, esta coyuntura sólo significa una continuidad que tiene su origen en el nacimiento de EE.UU. y su vocación expansiva, como si se tratara de una epopeya mesiánica. Nosotros, en América Latina, fuimos los primeros en experimentarlo y también los últimos porque la visita de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, refiriéndose a “nuestro” litio, gas, petróleo y agua como “nuestros (our) recursos”, ratifican una vez mas la persistencia de la visión de su soberanía hegemónica que ha tenido una continuidad asombrosa de mas de dos siglos. Y aquí es útil detenernos en este concepto: hegemonía. Este término, deriva de la palabra griega hegemón, que es: “el que manda, el centro del poder, el que dirige, el que domina”. El uso de este concepto se difundió gracias a la obra de A. Gramsci, quien sostuvo que la hegemonía no era simplemente la dominación de una persona o un grupo sobre otros, sino que, a diferencia de la dominación, la hegemonía implicaba la adhesión de una parte de los “hegemonizados”, aliados conscientes o inconscientes del poder, interno o externo. Se aplica tanto en el orden nacional-estatal como entre estados. Cualquier estrategia geopolítica debe contar con segmentos aliados en los demás estados. En el caso que venimos analizado debemos tener en cuenta que, en realidad, se trataba de una lucha hegemónica entre el capitalismo industrial, burgués, protestante, y racionalista, que representaba la modernidad, frente a un sistema basado en el monopolio comercial, las instituciones semifeudales, el catolicismo, el atraso tecnológico, etcétera, aunque en ambos bandos existían rasgos emergentes o bien supervivientes de su antagonista.

Ya veremos como fueron estas relaciones en América Latina.

La matriz anglosajona y la ibérica, de la cual surgieron los nuevos estados eran diferentes y esa diferencia fue fundamental a lo largo de nuestra historia. Y también, analizaremos la participación, las características y el derrotero de los otros imperios y su incidencia en este proceso. Hasta la próxima.

Por Roberto Carlos Abínzano

Profesor Emérito Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Misiones