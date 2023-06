Posadas: se realizará hoy el lanzamiento nacional de inicio del muestreo PoblAr

jueves 29 de junio de 2023 | 14:09hs.

Se realizará hoy a partir de las 17 en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), el lanzamiento nacional del muestreo Poblar, una propuesta del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación sobre lo que es el muestreo del Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la población Argentina. Buscan identificar la diversidad genética en el ADN de la población argentina dependiendo de la región en que reside. El objetivo es tener una base de datos científica en el sistema de salud pública para dar herramientas de diagnóstico, prevención y terapéuticas en general.

En esa línea, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva, 100.7, Carina Arguelles, Coordinadora del Nodo NEA de PoblAr, dio detalles de qué es lo que busca el programa, para quines está apuntado y cuáles serían los beneficios de la investigación. Cabe señalar que Misiones y su nodo PoblAr serán el escenario donde se realicen las primeras tomas de muestras de referencia provenientes de donantes voluntarios.

“Este programa pretende reclutar aquellos voluntarios que con actitud altruista donen su muestra biológica, concretamente sangre. Es un proyecto que toma estado nacional y que pretende poder reconocer en el genoma de todos aquellos donantes que habitan en el suelo argentino, cuáles son las variaciones que existen en el genoma que son características de la población a lo largo de todo el territorio. Hay algunos ensayos que hemos empezado a hacer, lo que estamos buscando es poder tener ese genoma de referencia que después permita la generación de líneas de investigación, la mayoría ligadas al área de la biomedicina”, manifestó Arguelles.

En lo que refiere al grupo etario de voluntarios, según explicaron desde el programa, se tomarán muestras a personas de entre 20 y 60 años. “El rango etario tiene todo un criterio en el proyecto federal. Tiene un porqué, además de la muestra de sangre se va a escanear parada a la persona, se va a hacer un análisis antropométrico que va a girar y va a tomar toda la fisionomía del voluntario”, dijo y añadió “la intención es en principio tomar muestras a voluntarios sanos, que todavía no tienen ninguna manifestación clínica, por eso se fijó este rango etario”.

Conformación de un banco de genoma

Con anterioridad al proyecto, se realizó un ensayo con muestras para poner a punto a la metodología de trabajo en el país, se realizó con diferentes nodos y pruebas, pero no hubo ninguna base de datos ya que solo se ensayó las capacidades tecnológicas

“Fue para poder realizar el análisis y las secuencias completas con las capacidades generada en el país. Hicimos las pruebas para saber si el protocolo y el flujo de trabajo funciona”, indicó.

“Con esas pocas muestras que usamos, vimos que hay diferencias regionales es un país muy grande con una historia de poblamiento diferente en cada región y por eso es necesario que tengamos voluntarios de las diferentes regiones del país como para poder tener ese patrón, ese genoma el cual no es el mismo que está en la base de datos europeas a las que nosotros consultamos cuando por ejemplo algún paciente con cáncer de mama se le solicita el análisis de las variantes del gen que está involucrada en el desarrollo oncológico y resulta que encontramos una variante en el paciente que cuando vamos a compararla porque tenemos que compararla con algo, a las bases de datos, esa variante no aparece y nos queda la gran incógnita de que si esa variante en el genoma es la que está provocando el cáncer al paciente o es una variante que está normalmente en la población y no está asociada a la patología y eso no lo sabemos porque no tenemos el estudio de referencia de la población. Es por ello que necesitamos la base de datos para poder avanzar en esta biomedicina de precisión o mejor dicho como decimos ahora una salud pública de precisión”.

Según detalló, crear la base de datos permitiría generar una referencia y poder identificar las variantes que son locales.

“Estamos tratando de caracterizar una variación en nuestro país que tiene diferentes estilos de vida, no es lo mismo un paciente o una persona que vive en el Nea que uno por ejemplo que viven en Noa, entonces queremos ver si las condiciones ambientales propician la generación de variantes en el genoma por estar en diferentes regiones con diferentes estilos de vida, dietas y condiciones ambientales. Esto lo han hecho otros países, el primero fue Inglaterra y contar con estas muestras ha permitido a la comunidad científica poner a disposición estos datos para ayudar por ejemplo en la pandemia de Covid a desarrollar vacunas. Es el primer escalón para el desarrollo de diferentes líneas de investigación biomédica en nuestro país y es una capacidad que podemos demostrar que fue hecho en Argentina”.

Las primeras muestras de Misiones

La provincia de Misiones y su nodo PoblAr serán el escenario donde se realicen las primeras tomas de muestras de referencia provenientes de donantes voluntarios que estén dispuestos a sumarse a la iniciativa.

“Misiones fue uno de los nodos que junto con otros que comenzamos todo el proceso, pero en la tierra colorada se dio una cuestión particular ya que Misiones tiene una Ley de Bancos que está ligado a la creación del Instituto de genética, una situación que no ocurre en el resto del país, entonces cuando se comenzó a trabajar en el proyecto fue una de las provincias que entendió muy bien de qué se trataba”, explicó y agregó “más allá que el proyecto fue analizado a nivel nacional, cada provincia avanzará con el análisis de lo que van a hacer los consentimientos de quienes van a acceder a que se les tome las muestras”.

Se espera que la región Nea pueda alcanzar las 300 muestras, para ello Misiones tendría que lograr 100 voluntarios.

“En general, a nivel nacional se pretenden 1.800 voluntarios. Con 100 voluntarios de las diferentes localidades de la provincia andaríamos muy bien. En algunos países, primero fue el proyecto mil genomas, luego paso a diez mil y nosotros empezamos en número a nivel nacional de 1.800. Y esperamos aquí en el Nea al menos 300 muestras, 100 por cada una de las provincias involucradas”.

A los voluntarios interesados se les va a proveer de un código Qr con toda la información necesaria para decidir si quiere participar en el proyecto. Además, podrán decidir que su muestra sea anónima.

“El beneficio de la muestra analizada será para todos, no será individual y como es de investigación no vamos a dar ningún tipo de información relacionada a cuestiones de qué cosas puede pasar a futuro con esa persona, porque no es eso el sentido de la investigación”, explicó la Coordinadora del Nodo Nea.

Por último dijo que “el donante es totalmente altruista para contribuir con algo de él para todos los argentinos. Hay cuestiones que tienen que ver con si él desea ser recontactado o no. En caso de que decida ser contactado y si en algún momento de la investigación surge alguna cuestión necesitamos la autorización del donante por lo que sus datos estarán vinculados con la muestra; de lo contrario, si no desea ser contactado nuevamente, entonces va a ser anonimizado y no vamos a tener forma de poder reconocer a quien pertenece la muestra”, cerró.