El clon misionero de Emiliano “Dibu” Martínez fue la sorpresa de Exceso de Fulbo

martes 27 de junio de 2023 | 19:08hs.

En una entrevista con Exceso de Fulbo, el programa de streaming de El Territorio, el joven oriundo de Garuhape pero que actualmente vive en Posadas, Mauricio Marcelo Werle, habló sobre su parecido al arquero de la selección argentina, Emiliano Martínez, y su experiencia durante los festejos albiceleste.

“Todo comenzó por un vecino que me decía que me parecía al ‘Dibu’ en la Copa América que se jugó en Brasil (2021)”, contó Werle. A pesar que admite que al principio no le dio importancia, un año después con el furor del mundial decidió pintar su cabello con los colores de la bandera argentina, una marca registrada del uno albiceleste.

En cada triunfo argentino el Dibu misionero salía a la calles a festejar junto a los hinchas creciendo así su fama en la localidad de Garuhapé, al punto que abrió una cuenta de Instagram con el nombre de @el_dibu_misionero. “Me escribieron desde toda la Argentina”, contó.

Ante la consulta si tiene algún otro parecido con el arquero albiceleste, respondió que ambos nacieron en los primeros días de septiembre, y eso hace que compartan el mismo signo, pero que “hasta ahí nomás” llega su similitudes.