La salud mental de Tini: crisis de llanto y ataques de pánico

martes 27 de junio de 2023 | 12:45hs.

Tini Stoessel ya había emocionado a su novio Rodrigo De Paul en un recital que dio en La Coruña, España. Ahora la cantante emocionó a su público al abrir su corazón y revelar cómo está su salud mental.



""Literalmente, hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales". Empezó diciendo la cantante, y siguió ''Me era muy lejano poder volver a subir a un escenario, y fue una meta que me puse en mi cabeza. Y poder estar acá es un gran logro, gracias a ustedes por todo el amor que me brindan, muchas gracias de verdad, muchas gracias", confesó entre lágrimas en el medio de su show en Barcelona.

Cuando Tini ha hablado antes de Te Pido puedes ver que no ha estado pasando por un buen momento, se me partió el alma verte así, no puedo. Me la pasé llorando @TiniStoessel ojalá todo vaya mejorando poco a poco y sanes. Estas rodeada de gente que te quiere y nunca te suelta ♥ï¸Â🥺 pic.twitter.com/YhIzyzUumB — Reece | ðŸÂ¹ (@ReeceCancho) June 26, 2023

"No me veía capaz de volver a peinarme, de dar una entrevista, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta", detalló la artista.

"Me ayudan mis amigas que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga con la que hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y acá estoy", cerró la cantante que está pasando por un momento delicado de su salud mental.

La recuperación de Tini que hizo emocionar a Rodrigo De Paul

La pareja de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se muestra cada vez más enamorada y comprometida. Un claro ejemplo de esto fue el sábado cuando la cantante dio un recital en La Coruña, España.

Resulta que Tini interpretó la canción que compuso con su ex, Sebastián Yatra, y el futbolista, que estaba entre el público, se puso a llorar. Después de que se conociera el video, los seguidores revelaron por qué De Paul no pudo evitar emocionarse.

de paul llorando emocionado mientras mira a tini brillar arriba del escenario😭😭😭 él nos representa, orgullosxs de ella💘 pic.twitter.com/PQTX9tGNaP — gio (@tinismysun) June 25, 2023

Según trascendió, la artista hace unas semanas "tocó fondo" y casi se baja del show, pero pudo salir adelante gracias a la ayuda de su familia, amigos, y su novio, Rodrigo.

Al ver que Tini se lució en el show, y que pudo superar la dificultad que estaba transitando, el deportista se emocionó y las cámaras pudieron captar ese momento mágico.