Tácticas y estrategias electorales

domingo 25 de junio de 2023 | 6:05hs.

Maniobras de distracción, para tener a todos entretenidos mientras ganaba tiempo y llegaba el ataque por otro flanco, es lo que hizo el oficialismo nacional al anunciar -cuando nadie lo esperaba- que Sergio Massa será el único candidato presidencial del peronismo, en este caso por Unión por la Patria (UP) en las generales de octubre. Tal jugada permitió alinear y unificar a diversos sectores detrás de una sola fórmula liderada por Massa, cosa que no logró la oposición a pesar que desde su nombre proclaman que están Juntos por el Cambio. Una vez más aquella milenaria estrategia recomendada por el filósofo guerrero chino Sun Tzu, en la obra el Arte de la Guerra, dio resultados.



En las maniobras de distracción aparecieron el exgobernador Daniel Scioli, que se sabe siempre tuvo el acompañamiento del presidente, Alberto Fernández, y en las últimas horas Eduardo “Wado” de Pedro, que cuenta con el acompañamiento de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Es que el jueves se produjo un virtual lanzamiento de la precandidatura presidencial del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro. Todos esperaban la confirmación de su compañero de fórmula y se señalaba al gobernador tucumano, Juan Manzur, cuando se avanzó en la otra recomendación del estratega chino de avanzar hacia una auténtica victoria evitando conflictos y logrando la rendición del oponente sin luchar, es lo que ocurrió con el silencioso retiro personal y de sus tropas de Wado de Pedro, Scioli y otros aspirantes a la presidencia del oficialismo para evitar internas en las primarias de agosto y liberar el camino a Massa.



Sólo mostró oposición y rebeldía de ir a las Paso el referente de Patria Grande, Juan Grabois, que competirá acompañado en la fórmula por la investigadora y docente Paula Abal Medina. Mientras, los demás aspirantes al máximo cargo bajaban sus candidaturas, como lo hizo también el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.



Cuando nadie lo esperaba -pero lo pedían como hicieron los gobernadores-, nació una unidad que parecía -por esas horas- ya casi imposible. El 7 de junio, gobernadores reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) pidieron que el oficialismo nacional presentara una lista de unidad en las próximas elecciones. Entre los solicitantes estaban el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y sus pares de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Casi cuando parecía imposible que el pedido se cristalizara, desde la cuenta oficial de Unión por la Patria se dio a conocer que, por responsabilidad institucional, política y social, el espacio decidió conformar una lista de unidad y se anunció como candidato a presidente a Sergio Massa y como candidato a vicepresidente Agustín Rossi.



El golpe de efecto fue fenomenal, casi comparado a aquel 2019 cuando Cristina Kirchner en sus redes sociales sorprendía al anunciar que Alberto Fernández era el elegido para derrotar a Mauricio Macri, como efectivamente ocurrió. Por lo que se conoció esta vez, tanto Cristina como Alberto fueron parte de la actual estrategia, cada uno a su modo y estilo, pero fruto de un nuevo diálogo, y ello provocó la reacción favorable de parte de la sociedad y se logró el anhelado orden político para ir el busca del necesitado orden económico en el país.



El anuncio se dio horas más tarde en que la oposición presentaba en sociedad a sus compañeros de fórmulas como sucedió con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, como se verá más adelante. Sin rivales en las internas, con Massa a la cabeza en Unión por la Patria, se preparan para ejecutar otros pasos fundamentales, como organizar las tropas y repartir responsabilidades de campaña. Sectores como los sindicatos, encabezados por Hugo y Pablo Moyano acompañaron la proclamación y se esperan más adhesiones. Esta lista de unidad tuvo muy buena recepción y también favorece a Axel Kicillof, que va por la reelección en la provincia de Buenos Aires.



Siempre listo

En cuanto a Massa, parece estar siempre listo para actuar en situaciones extremas. Recordemos que, en su actual cargo de ministro de Economía, con múltiples poderes otorgados, llegó para apagar incendio y calmar la economía tras la intempestiva renuncia de Martín Guzmán, quien había avanzado con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cuando parecía que todo iba a pique, intervino Massa y mantuvo a flote la negociación con el organismo multilateral de créditos, aunque con costos altísimos al no contener la inflación que hace tiempo superó el 100 por ciento anual, con lo cual se generó más pobreza y no logró acrecentar reservas en el Banco Central, debilitado siempre por el alto nivel de especulación del circuito financiero.



A pesar de estos aspectos negativos, logró más generación de empleo y que la industria volviera a crecer en abril. Es lo que reflejó a principio de este mes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) al destacar que la producción industrial creció en abril un 1,7% respecto a igual mes de 2022 y un 1,2% en relación a marzo de este año y con ello, acumula en los primeros cuatro meses del año un alza de 2,5% respecto a igual período de 2022, la suba más alta de los últimos cinco años.



Son las dos caras de una Argentina que sufre, pero también muestra signos de recuperación, tras las consecuencias de una pandemia que paralizó al mundo, sumada al endeudamiento ante el FMI que dejó como herencia el macrismo y que deberá enfrentar cualquier otro gobierno que sea electo y asuma en diciembre, pero los que padecen los efectos del endeudamiento son los mismos de siempre, todos los ciudadanos argentinos.



Relación tortuosa

En cuanto al recorrido y la relación que tuvo Massa con este gobierno, fue de encuentros y desencuentros desde hace 14 años. Por caso en 2008 asumió como jefe de Gabinete de Cristina Fernández en reemplazo de quien es hoy el actual presidente, Alberto Fernández. Massa posteriormente dio el portazo, tras enfrentamientos con Cristina, fundó el Frente Renovador y le compitió al oficialismo, para luego declinar candidatura a la presidencia y volver en 2019, para sumarse al entonces Frente de Todos -hoy Unión por la Patria- y ser elegido diputado hasta volver a ser convocado, en la gestión de Alberto Fernández para el actual cargo de superministro y, también de la mano del presidente, ser ahora el único candidato presidencial por el oficialismo.



En el peronismo anti-K se presentar Hacemos por Nuestro País, conformado por el gobernador cordobés Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. De Misiones son candidatos a senadores Sabina Vetter y Fernando Kowalczyk. Para diputados, Abel Motte y Vanesa Britos y para el Parlasur, Laura Jacobassi.



La adhesión desde Misiones

En Misiones, el Frente Renovador de la Concordia Innovación Federal, como se inscribió en la Justicia Electoral, desde el primer minuto acompañó a Massa para ser aspirante a la presidencia. Horas más tarde de conocerse que sería el único candidato del oficialismo, el gobernador Oscar Herrera Ahuad fue uno de los tantos mandatarios que celebró la lista de consenso lograda y expresar acompañamiento.



Para estas elecciones, con mucha antelación el espacio que gobierna la provincia recordó que el acompañamiento a la fórmula presidencial se hacía ratificando las candidaturas que habían propuesto, como es el caso del aspirante al Senado, el vicegobernador Carlos Arce a la cabeza, acompañado por la diputada provincial Sonia Rojas Decut y como aspirantes a diputados nacionales, el concejal de Posadas Daniel “Colo” Vancsik y la legisladora provincial Yamila Ruiz. Desde el oficialismo provincial están muy conformes con la aceptación que están recibiendo los candidatos, según encuestas que manejan.



El caso del PJ y el Pays Misiones

La situación se tornó más compleja para el Partido Justicialista de Misiones, presidido actualmente por Juan Manuel “Juanchi” Irrazábal. La Cámara Nacional Electoral rechazó el uso del nombre de Frente Unión por la Patria distrito Misiones e intimó al PJ misionero a adoptar una nueva denominación. Tal situación, a su vez, evitará que la Renovación tenga competencia interna. Es que otro espacio que venía acompañando al oficialismo a nivel nacional, como sucede con el Partido Agrario y Social (Pays), va con boleta corta y deja la elección de sus partidarios para candidatos a presidente entre Sergio Massa y Juan Grabois. Los aspirantes al senado son Sebastián Tiozzo y Elvani Goring; para diputados, Héctor “Cacho” Bárbaro y Graciela de Melo, y para parlamentaria del Mercosur, Normelia Dos Santos.



En Juntos por el Cambio

En Juntos por el Cambio hubo reunión de urgencia para redefinir estrategias a partir de conocerse la candidatura de Massa. Justamente, horas antes en la oposición nacional se habían presentado en sociedad las principales fórmulas. En Juntos por el Cambio, los candidatos del PRO encabezan en ambos casos las fórmulas, como sucede con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes eligieron para acompañarlos como vice a los radicales Gerardo Morales y Luis Petri, respectivamente.



Diego Santilli, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, conformó fórmula con el intendente de San Isidro, el radical Gustavo Posse. Siempre liderado por Rodríguez Larreta, en provincia sumaría a José Luis Espert como su primer candidato a senador nacional, acompañado por Cynthia Hotton. Quien quedó en una situación incómoda es Facundo Manes. El neurólogo terminó presentando su lista de precandidato a presidente mediante Dar el Paso, la misma que utilizó en los comicios del 2021 cuando se convirtió en diputado nacional. Lo que sucede en esta oportunidad es que el grueso de la tropa se repartiría entre los partidos de Larreta y Bullrich.



Justamente en JxC en Misiones se conformaron dos listas. Una por la línea de Bullrich, que lleva a Humberto Schiavoni como aspirante a primer senador y Martín Goerling encabezando la lista de diputados. Por Rodríguez Larreta, Ariel “Pepe” Pianesi a senador y Alfredo Schiavoni a primer diputado nacional.



La Libertad Avanza

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, viene perdiendo impulso y candidatos en distintos distritos como en Buenos Aires y a pesar de ello, por ahora sigue siendo el candidato individualmente que sería el más votado. Sobre el economista liberal, la gran incógnita es si llegará con energía y apoyo suficiente al final del trayecto. Una encuesta que muestra la foto del día, lo ubica a La Libertad Avanza en tercer lugar y con este cambio de escenario, la pelea por el primer lugar lo van a sostener Unidos por la Patria y Juntos por el Cambio.



Por la Fuerza Liberal, para senadores se anotaron Alejandro Jabornicky y Graciela de Moura, para diputados nacionales Jorge Ratier y Mika Gacek. En tanto para el Parlasur, Jorge Cabral.



Se conoció que en la provincia quien se presentó en representación del espacio de Milei es Milton Astroza, que va con boleta corta con el partido Fuerza Misiones.



La izquierda va a internas con tres fórmulas

Otros de los espacios con candidatos confirmados son los postulantes de la Izquierda. Hay tres listas, la primera con el binomio Myriam Bregman-Nicolás del Caño (por el Frente de Izquierda Unidad), la segunda Manuela Castañeira y Lucas Ruiz y la tercera lista es encabezada por Gabriel Solano-Vilma Ripoll (por Polo Obrero y Movimiento Socialista de los Trabajadores). En el caso de Misiones, justamente a esta última fórmula acompaña el Partido Obrero, que lleva como candidatos a senadores por la provincia Virginia Villanueva y Ladislao “Rulo” De Lima. Como candidatos a diputados nacionales, Aníbal “Tato” Zeretski, Belén Rodríguez y Luis Bogado. Para parlamentarios del Mercosur, Eduardo Cantero.



Misiones prohibió el uso de glifosato

En la sesión del jueves, la Cámara de Diputados de Misiones sancionó una ley para la prohibición progresiva del uso de glifosato en tierra colorada. Para dentro de dos años, en 2025, debería estar erradicado su uso. Por eso, los promotores de la iniciativa plantearon que no es de prohibición inmediata, sino progresiva y que ello es posible porque Misiones cuenta con unidades agrícolas en pequeña escala y muy diferentes a los grandes campos agrícolas existentes en otros puntos del país.



El tema generó debate, dentro y fuera del recinto. En Juntos por el Cambio plantearon estar de acuerdo con el uso de bioinsumos, aunque afirmaron estar en contra de la imposición desde el Estado la prohibición del glifosato, algo similar plantearon diversas asociaciones y federaciones. Así como hubo voces en contra, también aparecieron quienes lo acompañaron.



Al defender la iniciativa impulsada, el diputado Carlos Rovira rescató que es una ley pensada en las futuras generaciones, que tendrán alimentos más sanos y ambiente menos contaminado. Desde el oficialismo recordaron que Misiones tiene la particularidad de que miles de pequeños productores viven en inmediaciones de las plantaciones, exponiendo a toda la familia cuando se usan químicos, generando graves consecuencias a la salud y al ambiente en general. Para revertir esta amenaza se propuso el reemplazo progresivo por bioinsumos producidos en Misiones y que el plan propuesto desde la ley, apunta a lograr zonas libres de venenos, donde obtendrán asistencias específicas del Estado.