La mitad de las mujeres presas en cárceles de Misiones son homicidas

domingo 25 de junio de 2023 | 2:00hs.

"Sí, lo matamos. Entre los dos juntos lo matamos", confesó Raquel Aurora Ramírez (46) ante el Tribunal Penal Uno de Oberá implicando a su expareja Ernesto Roberto Frank (70) en el homicidio de Hugo Do Nacimento (43), cuyo cadáver fue hallado bajo un puente del arroyo Yabebiry, en General Alvear, el 17 de septiembre de 2019.



En consecuencia, el 11 de agosto del año pasado la mujer y el jubilado fueron sentenciados a la pena de prisión perpetua. Ramírez se halla alojada en la Unidad Penal V de Posadas.



Este año, el pasado 6 de enero, la ingeniera forestal Miriam Raquel Sackser (34) ahogó a sus hijos de 7 y 3 años en el río Paraná, en Eldorado, tras lo cual intentó quitarse la vida. Al ser rescatada por personal de Prefectura, la mujer confesó que tiró al agua a las criaturas.

Devastado por la tragedia, el marido de Sackser informó que se trataba de una paciente psiquiátrica, lo que luego fue avalado por el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado que la declaró inimputable. Actualmente, la ingeniera permanece recluida en la Unidad de Salud de Inimputables (USI) del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).



Dos casos de mujeres acusadas de matar, delito que implica exactamente el 50 por ciento de la población carcelaria femenina de la provincia de Misiones, ya que de un total de 58 internas, 29 son homicidas.



En tanto, catorce fueron imputadas por delitos contra la integridad sexual, siete por hechos contra la propiedad, seis por causas federales (ley de estupefacientes) y dos por delitos contra la honestidad. De los presos, el 3% son mujeres



Bajo el control del SPP se hallan 1.720 personas, de las cuales 58 son mujeres, lo que implica apenas el 3 por ciento de la población total.



En tanto, los delitos contra la integridad sexual acaparan la mayor incidencia entre los hombres, con un total de 787 casos, lo que significa el 45,8 por ciento de los reos. Luego se ubican los delitos contras las personas con (535) y contra la propiedad (274).



En cambio, si se tiene en cuenta exclusivamente a las mujeres privadas de su libertad, surge que la mitad fue acusada de homicidio (delito contra las personas).



Según datos oficiales, de las 29 implicadas, seis fueron acusadas de matar a su pareja o ex pareja. Actualmente, 22 de ellas están alojadas en la Unidad Penal V; mientras que las restantes siete son inimputables y se hallan en resguardo de la USI.



Un dato que no deja de ser llamativo indica que de todas las internas consideradas inimputables, como la citada Sackser, ninguna fue detenida por asesinar a su pareja o ex pareja.



Mató a su bebé

El 29 de septiembre del año pasado, Karina Beatriz Dos Santos (24), alias Micaela, fue condenada a prisión perpetua por el homicidio de su bebé, cuyos restos fueron hallados a orillas del arroyo Barrero. La misma pena alcanzó al progenitor de la criatura, Héctor Oscar Dos Santos (37), conocido como Correntino.



La mujer había sido detenida el 8 de enero de 2021 en averiguación de una serie de hurtos en General Alvear. Enseguida sus hermanas se acercaron a la Seccional Segunda de Oberá preocupadas por el estado del Oscarcito, de apenas cuatro meses de vida, a quien vieron por última vez el 6 de enero.



Ante la consulta de sus hermanas, Micaela primero dijo que dejó al bebé al cuidado de una vecina, aunque luego aseguró que lo dio en adopción. Más tarde acusó al progenitor de matar a la criatura.



Pero ante el Tribunal Penal Uno de Oberá volvió a cambiar de versión, deslindó de culpas a su exconcubino y mencionó que se trató de "un accidente", que ella llevaba en brazos al pequeño cuando tropezó y cayó, lo que ocasionó su deceso.



Por su parte, el papá de Oscarcito guardó silencio durante toda la instrucción, pero en el debate culpó a su ex. "El bebé lloraba y ella le apretaba contra la teta y decía 'callate gurí de mierda'. Dios sabe que no miento", aseguró.



En tanto, más allá de las terribles circunstancias del hecho, el juicio también echó luz sobre el pasado de Micaela y las serias suspicacias en torno a qué les sucedió a sus primeros dos hijos, ambos desaparecidos.



Mate con veneno

"Tomó tres mates, empezó a temblar y cayó. Después Frank lo cargó en el auto y lo tiramos en el arroyo. Me dijo que con el veneno seguro se moría. No sabía que se ahogó", declaró Raquel Aurora Ramírez durante el juicio por el homicidio de su exconcubino Hugo Do Nacimento. Por el hecho, la mujer y Ernesto Roberto Frank (también ex pareja) fueron condenados a perpetua.



En su alegato, la fiscal Estela Salguero precisó que el 16 de septiembre de 2019 los acusados buscaron a la víctima de su lugar de trabajo en Panambí y lo invitaron a cenar con ellos en su casa de Los Helechos. La excusa fue la venta de una moto.



"Le invitaron un mate que contenía una sustancia tóxica muy fuerte que lo dejó en estado de indefensión y lo trasladaron en el auto de Frank hasta el arroyo. Entre los dos tiraron el cuerpo, porque uno solo es imposible", indicó.



Al otro día un pescador encontró el cuerpo en el arroyo Yabebiry y la Policía enseguida identificó a la víctima ya que hallaron su billetera con el DNI.



Para el esclarecimiento del hecho fue clave una llamada que hizo la propia Ramírez a su hija S. M. desde el celular de Frank contando lo que habían hecho: "Con Nene le matamos a Hugo". En su defensa, la acusada argumentó haber sido víctima de maltrato físico y psicológico. También lo acusó de abusar de una de sus hijas.



"Yo le denunciaba, pero él violaba la restricción y me amenazaba. Yo le tenía mucho miedo. Tantas denuncias que hice y no me hicieron caso. Después que fue preso me enteré que violaba a C. Después salió y decía que iba a matar a mis hijas y yernos", afirmó.

En cifras

3% Según el SPP, de las 1.720 personas alojadas en cárceles de la provincia, 58 son mujeres. Es decir apenas el 3 por ciento de la población carcelaria total.

El rol de la USI en recuperación de los internos

El caso de la ingeniera Miriam Raquel Sackser, confesa asesina de sus hijos de 7 y 3 años, conmocionó a la provincia y el país, al tiempo que de inmediato se informó de la patología psiquiátrica de la implicada.



Por ello, en base a un informe médico de los peritos del Poder Judicial, que confirmó que la mujer padece síntomas compatibles con esquizofrenia, el juez de Instrucción Uno de Eldorado Roberto Saldaña la declaró inimputable.



El mismo estudio recomendó que la mujer debe permanecer bajo un régimen de internación psiquiátrico, por lo que fue ingresada a la Unidad de Salud de Inimputables (USI) del SPP, en Posadas.



Según indicó su marido al momento del hecho, Sackser se hallaba bajo tratamiento debido a que padece un cuadro de esquizofrenia diagnosticado hace dos años, lo que fue corroborado con los correspondientes certificados.



En tanto, si bien la mujer no puede ser juzgada por el homicidio de sus hijos, deberá permanecer en custodia de la USI hasta que se den las condiciones para obtener la libertad, lo que podría demandar años, precisó un vocero.



Asimismo, ponderó el funcionamiento de la citada unidad para inimputables, trabajo articulado entre el SPP y el Ministerio de Salud Pública, que dispone de un equipo interdisciplinario especializado en salud mental.



Se realizan atenciones médicas personalizadas, esquema de medicación clínica y psiquiátrico; atención psicológica y servicio social para lograr la revinculación con familiares, entre otros aspectos.



La institución también cuenta con un aula satélite a la cual asisten 42 alumnos, hombres y mujeres; hay talleres de música, pintura, huerta y educación física.