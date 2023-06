Agenda cotidiana

domingo 25 de junio de 2023 | 6:00hs.

Música



Las Pelotas. Las Pelotas vuelve a Misiones para presentar su nueva gira nacional, Seguimos esperando el milagro, hoy a las 21 en Umma (av. Maipú 2260). Entradas en boletería y en www.paseshow.com.ar.



Sokol. Hoy desde las 23 en La Bionda (av. Mitre 2470), y luego del show de Las Pelotas en Posadas, saldrá al escenario Ismael Sokol, hijo de Alejandro Sokol. En la previa tocará Todavía. Entradas en boletería.



Regional. Hoy a las 20 en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento se presentará la Orquesta de Patrimonio Regional, con un bello repertorio de la música y la danza litoraleña. La orquesta se compone por el acordeón de Sergio Tarnoski, en guitarra Marcos Núñez, en percusión Fernando Solís y en bandoneón Juan Núñez, con las voces de Gabriela Faviero y Daniel Pineda. En tanto, los bailarines son Julieta Saravia, Rocío Ruiz Díaz, Dulcinea Rodriguez, Tiki Vangeli, Nahuel Antúnez y Micaela Sandoval. Entrada libre y gratuita por orden de llegada.



Flema. Flema, la banda de punk rock oriunda de Gerli, Buenos Aires, con 30 años de trayectoria, llega al Locura Dilelio de La Bionda (avenida Mitre 2470), el 16 de julio con su legendario Resaka Tour. Desde las 21 abrirán las bandas locales invitadas El Ogro y los del Sople, El Derribante y Ressakados. Anticipadas en boletería del local, That Metal Shop y, en Garupá en Rockería Malvinas Argentina ( Las Américas y Colombia).



Lucas Sugo. El cantante uruguayo se volverá a encontrar con el público misionero el próximo 14 de julio en el complejo Umma (Maipú 2060), desde las 23. Entradas en venta en boletería.



La Delio. Con un show que promete vibrar al ritmo de la mejor cumbia latina, La Delio Valdéz vuelve a Posadas. Será el 23 de julio en Umma (Maipú 2260). Entradas a la venta vía web y en revistería Piturro.





Muestras



Areco. Hasta el 5 de julio en el Museo Municipal “Lucas Braulio Areco” (Rivadavia 1846) se puede visitar la muestra pictórica Parte de lo nuestro, de la artista Graciela López Torres.



Alegrarte. El artista Daniel Ernesto Tabbia expone las pinturas de su serie Araucarias y aves de Misiones, en Alegrarte Art Café, Roque Sáenz Peña 1870. Abierto de lunes a sábados de 7 a 21.



Nosotros. En el Multicultural de la Costanera, Chiquitina y Ernesto Engel exponen la muestra pictórica Nosotros. Disponible hasta el 29 de junio, todos los días de 8 a 20.



Yaparí. En el Museo Yaparí (Sarmiento 1885), se puede visitar la propuesta La Nación de Plástico, de la artista Alejandra Rodríguez.



Huellas. La ceramista Mónica Julia Pérez expone Tras las huellas del Arte en el salón de arte de la Universidad Gastón Dachary, en Colón y Salta.





Teatro



Stand Up. El jueves 29 a las 21 en Sala Mandové (Beethoven 1762), Sobredosis de stand up, con Brian Rullansky “el príncipe de la risa”, Palito Micaela, El Cabrito, y Dan Pereyra. Un show de humor rotativo. Rulo Espínola oficiará de anfitrión y presentador.Reservas al WhatsApp 376 4-635014.



Queer. El viernes 30 a las 21 reabre el Club Queer, con una nueva función en la sala Espacio Reciclado (Pasaje Misiones 3040). Un espectáculo disidente, diverso y multiartístico conducido por la gran Barbarita Rodríguez. Con artistas invitados y barra de tragos. Anticipadas al 376 4-665311.



Murga. Como todos los años, la Murga de la Estación ofrece “la yapa”, con nuevas funciones de la obra de San Juan para quienes no pudieron verla. Las presentaciones serán en el Galpón de la Murga (Pedro Méndez 2260), el sábado 1º de julio a las 22 y 23.30 por orden de llegada y con cupo por capacidad de la sala.





Eventos



Letras. El miércoles 28 a las 18 en el auditorio del Museo Regional Aníbal Cambas (Alberdi 600, Parque Paraguayo) tendrá lugar la presentación del libro “El contador. Cuento de acá y allá”, la nueva obra de Marcelo Horacio Dacher. La entrada al evento es libre y gratuita.



Feria del Libro. La 46ª Feria Provincial del Libro, que tiene sede permanente en la ciudad de Oberá, se desarrollará del 1 al 9 de julio próximo en el gimnasio del Instituto Mariano, frente a la Catedral San Antonio. Habrá feria comercial, charlas, presentaciones de libros de autores misioneros, números artísticos y mucho más. Más información, escribir al WhatsApp 3755-656037.



Mutante. El sábado 15 de julio desde las 17 en la Peña Itapúa (Buenos Aires 422) tendrá lugar el evento Ciudad Mutante. Una propuesta autogestiva que unifica diferentes expresiones del arte y la cultura independiente. Habrá música en vivo con Coyote Brown, Los Kuria, Estado Vegetativo, Los Imprescindibles, Meych &Shade y set del DJ Wincha, entre otros. También demostración de skate con Lucas Otaño, Jorge Hernández y Matías Legnoverde. Además, expo tattoo con Zabuda Studio, más feria de emprendedores, se encontrarán artesanías, artículos de rock, indumentaria para mascotas, y nutrida cantina.