Costos ahogan al transporte de cargas y registran baja en los viajes y la flota

sábado 24 de junio de 2023 | 4:30hs.

El sector de transporte de cargas está pasando por un momento muy complejo. Los constantes incrementos de combustibles, la inflación galopante y los insumos dolarizados condicionan al rubro. Todo esto, sumado a una paritaria elevada para los trabajadores del volante, preocupa a los propietarios que buscan alternativas para pasar el momento.



En paralelo, un informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) afirma que entre enero y mayo, mover un camión en la Argentina fue 44,6% más caro y la variación acumulada en los últimos 12 meses fue de 133,75%. Sostiene además que los datos de mayo confirman que el sector atraviesa un aumento récord de costos en los últimos 20 años (ver Aumento récord...).



Ante ello, el sector en Misiones se reunió la última semana para tratar de destrabar la situación, aunque ven un panorama complicado de cara a lo que resta del año. Incluso, indicaron que ya se debió disminuir la cantidad de viajes para abaratar costos.



Al respecto, el empresario transportista Jorge Sauer, contó a El Territorio que “desde octubre del año pasado el transporte internacional con Brasil se cortó por las medidas a las importaciones, y eso afectó a la demanda de viajes. Vamos parando los camiones por la situación”.



Acotó que el aumento de combustibles y de insumos son variables que complejizan el panorama: “La mayoría de los repuestos son todos a precio dólar”, lamentó. También sostuvo que se deben “enfrentar las paritarias altas que se comprometieron con el gremio. En mayo los sueldos aumentaron 27%”.



En igual sintonía, José Vera, de Forestal Garuhapé Cargas, apuntó que las subas “representan un factor que afecta al sector, pero no es el único; tenemos otros problemas adicionales”. Y mencionó igualmente la negociación salarial con el sindicato que pone en jaque al sector empresario.



Reflejo de la economía

Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresarios Misioneros de Autotransporte de Cargas (Cemac), Aníbal Goychik, remarcó que “el transporte es un reflejo directo de la economía, así nosotros desde la federación emitimos un índice de costos, el cual ya hasta el mes anterior a nivel nacional ha superado este año del 44%”.



“En el último mes fue como del 10 u 11% el aumento, que son índices muy altos de costos en los distintos ítems que se refieren al transporte de cargas carreteros. Están pasando cosas en el país que influyen: los insumos se han disparado un montón, desde los combustibles que ya tienen un convenio del 4% mensual hasta agosto. Y esto nos está superando lentamente porque no se puede hacer una proyección en Argentina hoy. Así también en los neumáticos”, resaltó.



Al tiempo que añadió que “la mano de obra sí está proyectada hasta al fin del convenio, que se va actualizando permanentemente. Y son los tres ítems principales que se tienen, más la amortización”.



“Esa es una de las cuestiones más graves que estamos teniendo, la renovación de unidades. Un camión de larga distancia tenía un precio histórico en la Argentina de 100 mil dólares -ese dólar que fue siempre el dólar mano, el dólar que hoy se llama MEP en la negociaciones bancarias o de bolsa, ese es el dólar que nosotros usamos-, hoy una unidad de esa vale 200, 220 mil dólares. Se ha duplicado el precio, así también en los remolques. Los neumáticos están bastante caros en Argentina, están ingresando en forma clandestina. Todo esto hace que el transportista busque la forma de sostenerse”, dijo y apuntó que una de las consecuencias de ello es que prolifere el transporte informal.



Mientras que también se suman otros importantes problemas para quienes tienen transportes más grandes. “A partir del 18 de mayo, los fletes internacionales desde el barco a aviones o camiones, se pagan a 180 días. Esto es imposible de sostener en Argentina y también en los países limítrofes que hacen uso y nos traen la mercadería para hacer la balanza comercial internacional para que la Argentina siga funcionando. Entonces ahí tenemos cuestiones macro ya que nos superan. No encontramos la forma de resolver, hay reuniones con países limítrofes como con Brasil”, contó.



Respecto a la situación, dijo que “Misiones tenía una representatividad en la Argentina con un transporte muy eficiente, muy bueno y con un buen parque automotor. Eso está cayendo en Misiones, por ahí tenemos picos de negocios, temporarios, pero luego se incluyen al bajo mercado nuevamente y al aumentar la oferta, las empresas que trabajan en forma legal no pueden seguir trabajando porque tienen su costo armado”.



“La Argentina dejó de tener bodega, hoy la Argentina necesita el camión porque si vende algo al mercado interno se le transfiere la plata y ahí se carga la mercadería en el origen y se la entrega en 24/36 horas. Ese es el sistema que está funcionando hoy dentro de un país con estas condiciones. Las empresas no tienen una bodega dentro de los centros urbanos grandes para tener estacionada la mercadería ahí y entregar cuando el cliente la necesite. Sale del origen y se le entrega inmediatamente, por eso hay necesidad del transporte; y ahí juegan las ofertas y las demandas también de la empresa productora, donde tampoco tiene grandes márgenes. Si se retrasa, la inflación le hace perder la ganancia”, explicó.

Aumento récord de los últimos 20 años

Los costos para mover mercadería por camión en la Argentina se incrementaron 11,85% en mayo. Con este resultado, sólo en los cinco primeros meses de 2023, el incremento acumulado trepa a 44,6% de acuerdo con el Índice de Costos de Transporte (ICT) de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). Los datos de mayo confirman que el sector atraviesa un aumento récord de costos en los últimos 20 años. La lista de subas estuvo encabezada por Peajes, que aumentó 42,78%. El costo laboral tuvo un fuerte impacto, con un incremento del 19,53%. Luego se ubicaron Gastos Generales (20,61%); Costo Financiero (19,63%); Reparaciones (12,92%); Material Rodante (12,14%); Seguros (11,69%) y Lubricantes (9,25%).



Tras haber sido uno de los rubros que mostró aumentos más pronunciados, Neumáticos tuvo un ligero incremento (0,75%). Patentes no sufrió modificaciones respecto de abril. En el quinto mes de 2023 se sumó también un nuevo aumento del Combustible (4,86%), el principal insumo.

En cifras

44,6%Es el incremento acumulado en los costos de transporte durante los primeros cinco meses del año, destacándose los neumáticos y combustibles.

133,7%Fue la variación de costos en los últimos doce meses. Mayo fue uno de los períodos con mayores subas de los últimos 20 años.

El combustible es el insumo con mayor influencia para el sector

Nicolás Obermann, titular de la consultora Emprender de Recursos Humanos y Transporte, explicó a El Territorio que “más del 90% de la mercadería en Argentina se transporta en camión, como medicamentos, alimentos y combustibles. Y más del 40% del costo de mantener una unidad rodando sobre la ruta está compuesta por tasas impositivas”.



“De los insumos, el que más influye en el transporte de cargas, es el combustible. Y justamente es el de mayor gravitación en los últimos años. En los últimos meses la suba fue superior al 100%, tenemos casi un 122% de febrero de 2022 a febrero de 2023. Y si seguimos avanzando en los siguientes meses, la tendencia se mantuvo”, afirmó.



Además, remarcó que sólo en mayo se incrementaron los costos un 12% y el acumulado fue del 44% en los primeros meses. En tanto, el costo financiero en los primeros meses tuvo aumento de más del 300%, más los seguros, peajes, lubricantes y neumáticos, sumado en este último caso a la escasez y la demanda.



“Los transportistas optan por dar de baja algunas de sus unidades para quitarles los neumáticos para ponerle al otro rodado”, detalló al respecto.



Asimismo, adujo que “una de las formas que el transportista siempre buscó para sobrevivir siempre fue el transporte internacional, al estar rodeado de países limítrofes en Misiones. Pero nos vemos nuevamente topados con la imposibilidad para muchos empresarios para conseguir los permisos debido a los requisitos que tiene esta modalidad, porque se exige determinada cantidad de flota. Y hay que tener en cuenta que cada vez tienen más demoras los permisos también”.



Mientras, respecto del combustible, dijo que en otras épocas, la compra a granel era una gran alternativa, pero hoy en día “no se da esa situación y el precio del surtidor termina siendo más conveniente”.



Especificó que el ultradiesel/D500 en enero costaba $218,30 el litro mientras que el precio actual es de $276,70. En tanto, para los camiones que utilizan Infinia Diesel, el precio alcanza los $358,20.