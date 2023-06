Colecta para que el entrenador de Mahira Bergallo pueda acompañarla al Mundial de París

jueves 22 de junio de 2023 | 14:50hs.

La atleta paralímpica Mahira Bergallo será parte de la delegación Argentina que disputará el Mundial de Atletismo en París (Francia), del 3 al 18 de julio. La convocatoria de la obereña fue confirmada por el Comité Paralímpico Argentino (Copar). "Su participación en dicho evento es de vital importancia para el desarrollo del deporte paralímpico argentino", marca la notificación de designación con fecha 29 de mayo de 2023.

De cara a esa competencia Mahira afina detalles de su preparación en la pista del complejo deportivo Ian Barney de Oberá, en el contexto de un entrenamiento planificado con su profesor, Jorge "Chino" Flores, que la mantiene en la cima competitiva a nivel mundo y hace un par de años la colocó en los Juegos Paralímpicos de Tokio representando al país.

En aquella oportunidad el profesor no pudo acompañar a su atleta pero ahora está decidido a viajar de manera particular (no forma parte de la delegación argentina) teniendo en cuenta la tranquilidad, confianza y potencialidad que genera el proceso de adaptación y la puesta a punto final con el entrenador con el que la atleta se preparó para competir en este alto nivel deportivo.

Si bien falta una semana para el viaje (Mahira sale el 30 de junio hacia Buenos Aires para sumarse a la delegación de atletas y profesores que tienen gastos cubiertos), Chino confía en reunir los fondos necesarios para cubrir los costos de pasajes aéreos, alimentación y estadía en la capital de Francia. Por eso se ha iniciado una cruzada solidaria con el objetivo de conseguir entre 2.500 y 3.000 dólares.

En una nota dirigida a colegas, comerciantes, amigos y funcionarios locales y provinciales, el profesor expuso su trabajo durante más de una década a cargo de la Escuela Municipal de Atletismo Adaptado de Oberá "para personas con discapacidad desde los 10 hasta los 38 años", subrayando que "por medio de un trabajo serio y planificado" pudo hacer parte de la Selección Argentina "a más de una docena de atletas con parálisis cerebral, discapacidad motora, visual e intelectual".

Destacó que en la actualidad una de las atletas más destacadas es Mahira Bergallo, del barrio Tuichá, quien "empezó conmigo en 2014 y desde ese entonces está en la Selección Argentina, siendo campeona nacional absoluta en lanzamiento de bala desde 2015 hasta la actualidad". El entrenador apuntó que su atleta "calificó a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 representando a Argentina y por pandemia no pude acompañarla, solamente fueron los entrenadores de Selección y se bancó sola en otro continente, con otro profesor con el que no estuvo todos los días entrenando e hizo un esfuerzo enorme".

"Ahora clasificó al Mundial de París (Francia) del 3 al 18 de julio y de nuevo Argentina lleva a entrenadores personales de Selección pero no al entrenador de Mahira Bergallo, pero ella quiere que la acompañe para que hagamos la puesta a punto previo a competir. Es por eso que necesito recaudar fondos para poder ir al Mundial con mi atleta y acudo a gente amiga y de confianza que sabe de mi trabajo de años", puntualizó.

De acuerdo a lo que Chino Flores manifestó a El Territorio, muchas personas han hecho sus aportes pero todavía no llega a la suma de dinero necesaria, es por eso que dejó su número de teléfono (3755-306701) y el de Mahira (3755-274744). "Estamos contando centavos por centavos, a mitad de camino pero con la confianza intacta", apuntó el entrenador.