La Iglesia correntina ordenó dos nuevos ministros: un presbítero y un diácono

miércoles 21 de junio de 2023 | 16:28hs.

En la catedral Inmaculada Concepción de Santo Tomé, el diacono Ricardo Lezcano fue ordenado presbítero, y el seminarista Adán de Mato como diácono. En esta celebración, la imposición de manos y oración consagratoria estuvieron a cargo del obispo diocesano, monseñor Gustavo Montini.

En esta línea quedó establecido que el Presbítero Ricardo Lezcano prestará servicio como vicario de la Parroquia Itatí de Colonia Liebig, y el diácono Adán de Mato quedó adscripto a la Parroquia San José de Paso de los Libres.

La misa tuvo una gran participación del pueblo que peregrina en la diócesis de Santo Tomé de distintas localidades que estuvieron presente, además participaron los Presbíteros y los diáconos permanentes de la diócesis.

Durante la homilía el monseñor Montini, resaltó que esta celebración "es de particular trascendencia para nosotros. Hablando sobre la vida sacerdotal, el Santo Cura de Ars decía el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús", y en otro pasaje dijo: "Si comprendiéramos bien lo que representa un sacerdote sobre la tierra, moriríamos: no por pavor, sino de amor". La providencia ha querido que, en estas coordenadas, celebremos la ordenación de Adán y de Ricardo. En este difícil tiempo en que vivimos, es una caricia de Dios para nuestra diócesis y para todos los que habitamos en este norte correntino".

Dirigiéndose a Ricardo y Adán, manifestó que "el Señor los eligió no porque sean los mejores, ni por ser los más fuertes, ni por ser los más inteligentes o los más perfectos. No. Los miró con amor de misericordia, quedó prendado de ustedes, les abrió Su corazón y finalmente, los eligió". También les sugirió que "no dejen de contemplar y de recibir las gracias necesarias del corazón traspasado de Jesús" señalando que "si del Corazón traspasado de Jesús ha nacido la Iglesia y los sacramentos, como lo han manifestado de modo elocuente los Padres de la Iglesia, es gracias a ese Corazón que hoy podemos celebrar esta ordenación diaconal y presbiteral".

Por último, el monseñor Montini les pidió a ambos que "frente al desánimo e incertidumbre en el que nos encontramos como sociedad, frente a tanta desesperanza y tristeza, tengan un corazón alegre, una alegría que nace del encuentro con Jesús y se cultiva en amistad con Él. Una alegría cargada de esperanza. Una alegría fruto de una mirada limpia y contemplativa", destacando que "un corazón con tales características es un corazón joven. Va en la línea de lo que queremos vivir como Diócesis de Santo Tomé: hacia una Iglesia de corazón joven". Finalmente dijo que "la ordenación de Adán y de Ricardo, es una inmensa gracia en esta dirección. No porque ellos sean jóvenes -que lo son- sino porque nos estamos encontrando con quien siempre nos renueva y rejuvenece".