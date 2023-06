Tom Holland se tomará un año sabático luego de rodar su serie

sábado 10 de junio de 2023 | 6:00hs.

Tom Holland (27) anunció que se tomará el próximo año libre de la actuación, luego de la extenuante producción de su nuevo thriller policial para Apple TV+ titulado “The Crowded Room”.



La serie “The Crowded Room” (“Una sala llena de gente”) está protagonizada por Holland como Danny Sullivan, quien es arrestado en el verano de 1979 debido a su participación en un tiroteo en el Rockefeller Center.



La historia está basada en los crímenes reales de Billy Milligan, a quien se le diagnosticó un trastorno de identidad disociativo.



“Fue un momento difícil, muy complejo realmente”, dijo el actor de SpiderMan al medio Extra al referirse al rodaje de la serie.



“Estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado. Y además de eso, ser productor, lidiar con los problemas cotidianos que surgen con cualquier set de filmación, solo agregó ese nivel adicional de presión”, explicó sobre lo desgastante del proyecto.



“Necesitaba un descanso. Desaparecí, me fui a México, me relajé y ahora me estoy tomando un año sabático y eso es el resultado de lo difícil que fue esta producción”.